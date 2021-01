212b329f83

Mladen Yopo y futuro de Trump: "Es perfectamente posible que él cree otro partido o movimiento" En entrevista con nuestro medio, el analista internacional recordó que el polémico dignatario comenzó en las filas demócratas, lo que demuestra más que una adhesión a un proyecto o ideología, una adhesión a sí mismo. Camilo Villa J. Jueves 14 de enero 2021 20:09 hrs.

El inicio del Impechment fue aprobado este miércoles por los representantes estadounidenses. 232 votos a favor y 197 en contra dieron el puntapié inicial a un proceso que hará historia y que, sin duda, interferirá en los primeros días del mandato de Joe Biden. Pero no solo afectará a la Casa Blanca, sino al partido de Trump, el Republicano, pues ya se habla de divisiones internas respecto de la figura del actual mandatario, diferencias que quedaron reflejadas en la votación del Impeachment, pues fueron diez los representantes republicanos que votaron a favor del proceso de destitución. Entrevistado por Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional y doctor en Ciencia Política, Mladen Yopo, sostuvo que la colectividad de Trump no ha logrado entender la situación por la que atraviesa Estados Unidos desde que llegó a la Casa Blanca, y más ahora, en que el actual mandatario ha desafiado a la institucionalidad del país y ha desempolvado las viejas heridas de una guerra civil no resuelta. “Los republicanos no encuentran una síntesis frente a la crisis que vive Estados Unidos y no la encuentran por varios motivos, el más importante es que Trump todavía es una figura que puede saltar a ruedo político; segundo, lo apoyan 74 millones de personas, su votación fue significativamente alta y, por lo tanto, tiene una gran influencia; tercero, está demostrando lo que es el Estados Unidos profundo, el de una guerra civil no resuelta”. En ese sentido, el experto afirmó que el sector más democrático del Partido Republicano no supo hacer frente al liderazgo de Trump, lo que se ve agravado por el contexto incertidumbre, racismo y xenofobia que el propio mandatario ha puesto generado. “Los republicanos más institucionales, más tradicionales, el establishment del partido, no logró ser una alternativa frente al liderazgo de Trump, sobre todo en un contexto de incertidumbre, de perdida de empleos, de intensa competencia internacional y de grandes migraciones que hicieron revivir es cultura profunda, sobre todo en los sectores menos educados del interior de Estados Unidos”. Sobre el futuro de Trump, independientemente de si es acusado o no, Yopo no descartó que se desentienda del Partido Republicano y cree su propio movimiento o colectividad. Al respecto, recordó que el polémico dignatario comenzó en las filas demócratas, lo que demuestra más que una adhesión a un proyecto o ideología, una adhesión a sí mismo. “Trump es un ególatra, es un hombre populista, autoritario, es un liderazgo donde no hay nadie más, solo él, es muy mezquino en la forma que ve la política en general, es un liderazgo cortoplacista, no es un liderazgo transformador ni estratégico, sino más bien un liderazgo muy mecánico, entonces es perfectamente posible que él cree otro partido o movimiento”. Ahora, en la otra vereda, la del presidente electo Joe Biden, el analista sostuvo que le tocará un momento extremadamente complejo, con una fractura política importante, con amplias demandas sociales, con la pandemia del Covid-19, y con un contexto internacional poco amable, de gran competencia. Por lo mismo, Yopo afirmó que Biden deberá tener un discurso muy conciliador a fin de evitarse traspiés. “Biden tendrá que apelar a un discurso muy patriota, muy nacional, muy inclusivo, a ser coherente y sincero, a buscar relaciones en el Congreso, cosa de no tener obstáculos importantes en la aprobación de proyectos. Tiene una tarea titánica”. En cuanto a la situación política interna el país norteamericano, el Yopo no ve -como muchos han afirmado- que la democracia estadounidense esté amenazada, pero sí altamente posible que se genere inestabilidad política producto de protestas protagonizadas por partidarios de Trump. “Yo creo que las instituciones en Estados Unidos están relativamente seguras, no veo una democracia interpelada en sus estructuras de fondo, sí yo veo una inestabilidad y ciertas posibilidades de generar alguna ingobernabilidad, todo esto producido por estos sectores que de alguna forma son parroquiales, muy autoritarios, populistas y con capacidad de fuego, en el contexto de insatisfacción a las innumerables demandas que hoy están al interior de Estados Unidos”. Más allá de lo que suceda o no, según el analista Trump seguirá teniendo un papel relevante en la política norteamericana, y Biden tendrá que saber lidiar con aquello, al igual que los republicanos e, incluso, el mundo entero.

