Derechos Humanos "Te moví y te mato": Temucuicui confirma amenazas de la PDI a NNA mapuche y anuncian acciones legales Dirigentes de la comunidad autónoma mapuche aseguraron a nuestro medio que el audio divulgado por Radio Villa Francia es auténtico y que personal de la Defensoría de la Niñez ya tomó contacto con la víctima para recoger su testimonio e iniciar acciones legales en contra de los responsables. Tomás González F. Jueves 14 de enero 2021 18:11 hrs.

– ¡Al suelo, al suelo! ¡De guata, de guata! ¡DE GUATA! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡MANOS ATRÁS CONCHESUMARE’!-, se escucha gritar a un hombre en cólera, entre llantos y súplicas de una niña. –¡¡CÁLLATE!!-, la interrumpe hasta dejarla en silencio. –Quédate ahí… ¡Quédate ahí y mira al suelo!-, insiste. El anterior es parte de un audio publicado este jueves por Radio Villa Francia, con el que denunciaba que un detective de la Policía de Investigaciones había detenido violentamente y amenazado de muerte a una menor de edad mapuche en el marco del fallido allanamiento que realizaron más de 800 funcionarios policiales en la Comunidad Autónoma de Temucuicui el pasado 7 de enero, mismo día en que se dictó el veredicto condenatorio a ocho ex uniformados por el homicidio del comunero Camilo Catrillanca. El registro causó conmoción tanto en redes sociales como en el mundo político, desde donde se pedían explicaciones tanto al director de la PDI, Héctor Espinosa, -e incluso su renuncia inmediata- como a las autoridades del Gobierno, desde donde no quisieron referirse al tema sin antes confirmar la autenticidad del audio y su contexto. En la misma línea, desde el INDH señalaron estar recabando antecedentes. Por su parte, y ante numerosas consultas de medios de comunicación, durante la mañana de este jueves la Policía de Investigaciones de Chile comunicó que los hechos serían denunciados por la misma institución al Ministerio Público, “con el fin de establecer su veracidad, lugar, fecha, hora y si corresponde a un procedimiento de la PDI”. Extracto de audio donde

PDI Amenazó de muerte a niñas de 12 años durante el allanamiento en Temucuicui. pic.twitter.com/eW3HdpatyO — Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) January 14, 2021 Sin embargo, desde la Comunidad Autónoma de Temucuicui afirman que el audio es real y que personal de la Defensoría de la Niñez ya tomó contacto con la víctima para iniciar acciones legales en contra de los responsables. En conversación con Radio Universidad de Chile, Marcelo Catrillanca aseguró que el audio efectivamente fue grabado aquel 7 de enero en el contexto del allanamiento de la PDI a Temucuicui, no obstante los hechos ocurrieron en Ercilla, mismo lugar en donde fue aprehendida su nieta de 7 años e hija de Camilo. Según indicó el padre de Camilo Catrillanca, personal de la Defensoría de la Niñez de Temuco estuvo este jueves en la comunidad autónoma mapuche recogiendo el testimonio de la víctima, una adolescente de 17 años de iniciales A.B.L.C., y los testigos de la detención, para dar curso a acciones legales en contra de el o los funcionarios involucrados. “Ella les confirmó todo esto, que fue real, que a ella la sacaron de ahí y la golpearon, todo eso, y la amenaza que le hicieron, que le sacaron la madre y le dijeron que la iban a matar“, aseguró. Además, sostuvo, dos adultas que también fueron víctimas de amenazas y tratos degradantes están a la espera de prestar sus testimonios ante la oficina regional del INDH. Entre ellas la madre de la adolescente involucrada en el audio, Celia Coronado Llanca, quien confirmó a El Desconcierto la veracidad de lo sucedido. En ese sentido, Marcelo Catrillanca cuestionó los motivos que fundaron la arremetida en contra de la comunidad y las acusaciones que se han hecho de parte de las autoridades de gobierno. “Existe racismo, porque ellos dijeron que venían a allanar la comunidad pero al mismo tiempo vienen a agredir a nuestra gente. Y sin tener arte ni parte, porque nosotros estábamos en el proceso en Angol. Pero ellos nos conocen, el detective conoce a la familia Catrillanca, conoce a la gente de Temucuicui y por eso ellos detienen a nuestra gente sin ningún respeto”, señaló el padre de Camilo Catrillanca. “Nosotros vamos a tratar de hacer todas las acciones posibles hasta que estos señores puedan ser desvinculados de la institución“, advirtió. Inocencia robada El contundente -y fallido- allanamiento del pasado 7 de enero no es el primero que vive la Comunidad Autónoma de Temucuicui pero, según el werken Jorge Huenchullan, es el más violento que han sufrido desde los tiempos de la dictadura. “Fue una situación de caos total, racismo absoluto, un odio tremendo de parte de la policía hacia nuestra gente, hacia las familias mapuche”, contó. En la misma línea, el vocero de la comunidad mapuche manifestó a nuestro medio que la situación de los niños, niñas y adolescentes de Temucuicui es crítica. “Aquí fue terrible lo que vivieron nuestros niños, tanto ese relato que se ha escuchado este día y otros que se van a dar a conocer. Aquí hay niños que tuvieron que esconderse en los canales con agua, en los pozos y en las zanjas para refugiarse, porque era la única forma de salvarse. Ahora los escuchamos llorar solos, escuchamos sus llantos en la noche, sus pesadillas. Eso es lo que están viviendo nuestros niños aquí”, relató Huenchullan en conversación con nuestro medio. “Los niños preguntan cuándo van a venir los militares, cuándo entrarán de nuevo, a quién vienen a buscar, cómo será, dónde nos vamos a esconder. O sea, niños de cuatro o cinco años que están así. Ese niño está creciendo con un odio absoluto, un odio que se les nota, un odio hacia el Estado y la policía. Si ese niño cumple 13 o 14 años y tiene la posibilidad de tener un arma, no va a dudar un segundo en disparar y matar a un policía”, lamentó el werken de Temucuicui. “Se los digo porque yo lo vivo. Los niños aquí no juegan a entretenerse, me acuerdo que en mi niñez en el colegio jugábamos a entretenernos, aquí los niños juegan a matar, al policía y al mapuche. Esa es la forma de jugar, porque eso es lo que han visto y lo que ven a diario. Yo no lo comparto, pero es a lo que el Estado ha obligado a nuestra gente. Así nos tienen, así nos han masacrado. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a cambiar esa historia cuando el Estado se ha preocupado de generar ese odio en nuestra gente?”, concluyó Huenchullan. Foto en portada: Agencia UNO.

