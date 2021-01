da4bab0088

Justicia Silvana del Valle y criminalización de entorno de Nicole Saavedra: "Es amedrentamiento ante la posibilidad de protestar por falta de justicia" La abogada representa a las cinco mujeres acusadas de daños calificados y desórdenes públicos, esto por haberse tomado la Fiscalía de Quillota en 2019 para exigir que el fiscal se hiciera presente y exista justicia por el crimen de Nicole. Diario UChile Viernes 15 de enero 2021 19:03 hrs.

Este jueves 14 de enero se realizó la audiencia de preparación del juicio oral contra 5 mujeres, entre ellas la prima hermana de Nicole Saavedra, María Bahamondes. Ellas son acusadas de daños calificados y desórdenes públicos por haberse tomado la Fiscalía de Quillota en 2019 para exigir que el fiscal se hiciera presente e hiciera justicia por el crimen de Nicole. Por estos delitos la fiscalía esperaba para las mujeres una pena de tres años de cárcel y una alta multa. Sin embargo, la audiencia debió suspenderse dado que el Ministerio Público decidió ofrecer una alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Según explicó la abogada de las acusadas, Silvana del Valle, la audiencia se retomará el próximo 23 de febrero, luego de que sus defendidas tengan tiempo de analizar la propuesta realizada por la Fiscalía. La también abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres dijo que el cambio de postura de la Fiscalía no es tan sustantivo, dado que a su juicio lo que correspondería, ante la falta de antecedentes, es no perseverar. “En el momento que se cierra la investigación, conforme al mérito de los antecedentes que el mismo Ministerio Público fue recogiendo durante más de un año y medio de procedimiento, nuestra opinión es que a la vista simple de aquellos antecedentes el Ministerio Público lo que debió haber hecho es aplicar las facultades que tiene de no perseverar en el procedimiento y sobreseer”. A ello agregó: “Por eso tenemos que analizar de manera profunda esta oferta, porque en definitiva implica para el Ministerio Público no reconocer que el mérito del proceso no permite justificar la existencia de delitos. Por eso es que no entendemos mucho por qué ahora aparecen con esta oferta cuando del mérito de los antecedentes lo que correspondería sería que sobreseyeran la causa o que aplicaran la posibilidad de no perseverar en el proceso”. Además, la abogada explicó creer que este cambio en la Fiscalía se debe a la amplia movilización que ha existido desde las organizaciones feministas para visibilizar este persecución penal que a su juicio “es un acto de criminalización a la protesta social y, en particular, a la protesta de familiares de víctimas de femicidios y agrupaciones feministas que hemos trabajado para conseguir justicia en estos casos”. “Esta persecución penal implica un acto de amedrentamiento ante la posibilidad de protestar por esta falta de justicia, es una situación que excede el problema de impunidad en el crimen de Nicole Saavedra Bahamondes”, aseveró. Finalmente, la abogada también aclaró que en paralelo la justicia por el femicidio de Nicole Saavedra Bahamondes sigue pendiente, y que se deben aclarar diversos antecedentes, pues las organizaciones feministas acusan que en su muerte puede haber más involucrados o cómplices, quienes junto al acusado de su muerte, Víctor Pulgar, podrían estar involucrados en otros crímenes de la zona. “Tenemos la duda más que razonable de que existen otras personas que pudieron ser coautores, cómplices o encubridores y esperamos que el Ministerio Público y las policías hagan su labor adecuadamente. Han pasado más de cuatro años y lo que es justo tanto para la familia Bahamondes, el movimiento de Justicia por Nicole, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y todas las organizaciones que trabajamos por la erradicación de este problema, es que el Estado en su conjunto realice las acciones necesarias para que estos crímenes sean realmente prevenidos y se busque a los culpables en otra situaciones similares que podrían haber ocurrido en la zona”, expresó del Valle.

