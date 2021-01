5794c08149

Política Sebastián Torrealba (RN) y fallido operativo en Temucuicui: "Que se haga de nuevo y todas las veces que se tenga que hacer" En conversación con nuestro medio, el diputado y jefe de bancada de RN aseguró que al interior de Temucuicui habría "una producción brutal de droga" y pidió una "intervención profunda" por parte del Estado en la zona. Tomás González F. Sábado 16 de enero 2021 14:27 hrs.

El enorme y fallido operativo que llevaron a cabo más de 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones el pasado 7 de enero en la Comunidad Autónoma de Temucuicui, que dejó a un detective muerto, otros heridos y una serie de denuncias en contra de la PDI por su actuar contra la población mapuche, sigue dando de qué hablar en la esfera política. La aparición durante esta semana de registros que evidencian detenciones ilegales y amenazas por parte de funcionaros policiales reactivaron los cuestionamientos a un procedimiento, llevado a cabo el mismo día de la lectura del veredicto del Caso Catrillanca, que según la fiscalía regional tenía como objetivo incautar drogas desde dentro de la comunidad y detener a presuntos involucrados en el narcotráfico. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, aseguró que las denuncias hechas por miembros de la comunidad deben investigarse antes de emitir juicios, enfatizando en que, según él, al interior de Temucuicui habría “una producción brutal de droga” y que se requiere una intervención mayor por parte del Estado. ¿Cuál es su apreciación sobre el audio que se dio a conocer y que daría cuenta de amenazas de muerte de un funcionario de la PDI a una adolescente mapuche? “Bueno, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas tiene que investigarse profundamente. Y tiene que hacerse a nivel institucional, no a través de Twitter. No es posible que por redes sociales se condene o se tenga un juicio final sobre algo, porque esto necesita una investigación profunda. Lo que le queremos pedir a la justicia es que investigue rápidamente y si hay responsables, bueno, que asuman las consecuencias. Eso por un lado”. ¿Y por el otro? “Por otro lado, en Temucuicui hay que intervenir esa zona, ahí está el narcotráfico instalado hace mucho rato. ¿Vamos a seguir esperando a que el narcotráfico siga operando de manera impune en Temucuicui? Ustedes vieron las imágenes, ahí hay una producción brutal de droga y no puede ser que el Estado tenga vetada la entrada a un lugar. Era lo que pasaba con La Legua y otros barrios hace 10 años atrás. Temucuicui no puede estar vetado para la acción del Estado”. ¿Qué se debe hacer entonces, diputado? “Lo que hay que hacer es intervenirlo profundamente para sacar a cada uno de los narcotraficantes que esté ahí, sacar a los delincuentes que estén ahí, y ayudar a la gente de bien que vive en Temucuicui -que no tengo duda que existe gente de bien- a que vivan mejor. Esa es la pega del Estado y los narcotraficantes no pueden vetar ningún espacio para la acción del Estado”. ¿De qué manera se puede llegar a eso, considerando que en el último allanamiento fueron 850 funcionarios de la PDI los que participaron en el operativo, con apoyo de Carabineros también? “Que se haga de nuevo y todas las veces que se tenga que hacer, con todas las herramientas que da la ley”. ¿Con eso se refiere a las Fuerzas Armadas? “Con todas las herramientas que da la ley. La ley le otorga facultades a las policías para tomar acciones contra el narcotráfico, que ocupen todas esas herramientas. Pero no se puede permitir que en una zona de La Araucanía opere el narcotráfico de manera impune como lo está haciendo hasta ahora. Eso es simplemente reírse del Estado. El Estado tiene que ejercer su labor y ocupar las reglas que le da la ley para hacerlo”. En caso de comprobarse las amenazas y detenciones irregulares a menores de edad mapuche por parte de efectivos de la PDI, ¿cree usted que se debiese pedir la salida del director general de la Policía de Investigaciones? Él negó estos hechos rotundamente en el Congreso… “No hay que adelantarse a nada. Aquí se tienen que investigar todas las cosas y yo no me puedo hacer cargo de un audio que apareció por Twitter. Se tiene que investigar profundamente y de manera profesional. Aquellos que condenan, que dan opiniones categóricas antes de conocer la realidad de lo que pasó son unos irresponsables, y yo no estoy dispuesto a hacer eso”.

