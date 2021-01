839c3bdc42

Covid-19 Nacional Política Claudia Pizarro: "He visto gente que ha tenido covid y nunca más volvió a la casa, sino al cementerio" La alcaldesa de La Pintana aseguró que la pandemia ha hecho más daño en comunas vulnerables y reiteró sus críticas al Minsal por la tardanza en la entrega de los resultados de los casos que presentaron la nueva variante británica del virus: "Tuvimos que hacer presión al Minsal para saber los resultados", aseguró. Diario Uchile Lunes 18 de enero 2021 9:33 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a las medidas sanitarias tomadas en su comuna respecto de la pandemia del covid-19. La también militante DC señaló que el covid-19 le ha hecho más daño a las comunas vulnerables, lo que se refleja en la cantidad de personas muertas que han debido soportar. Además, señaló una nueva dificultad que es que la variante nueva del virus, la llamada cepa británica, se detectó su presencia en La Pintana en personas que venían en el vuelo de Iberia que la trajo desde Europa. La alcaldesa acusó que el Ministerio de Salud les informó sólo ocho días después sobre la detección de esta variante en su comuna, lo mismo con el estudio de secuenciación, por lo que urgió a que exista mayor y mejor comunicación desde las autoridades. “Estas personas son víctimas, ellas se contagiaron arriba del avión, pero lo que no funcionó es un protocolo para tratar esta nueva variante que entró por el aeropuerto y llegó a la comuna de La Pintana. No quiero decir que a La Pintana llegó tarde, sino que el Minsal nos informó muy tarde, pasados los ocho días”. La jefa comunal de La Pintana manifestó su convicción de que todos estos procesos pueden y deben ser realizados con mayor rapidez para evitar el contagio de más personas, y no llegar al punto de tener que estar como municipio exigiendo que se les entreguen los resultados de los exámenes: “Tuvimos que hacer presión al Minsal para saber los resultados”, aseguró la jefa edilicia. Claudia Pizarro aseguró que a los casos de su comuna que se detectó que venían en el vuelo Iberia, se les ha conminado a trasladarse a una residencia sanitaria, no obstante reconoció que se ha hecho difícil que las personas dejen sus casas y a sus seres queridos, pero fue enfática en señalar que estos procedimientos son preferibles a que gente más vulnerable se contagie y enfrente el riesgo de morir. “No siempre se reacciona como lo estamos haciendo hoy día. La gente no se quiere, en su gran mayoría, despegar de sus cosas, de su vivienda creen que van a entrar a robar, creen que no van a volver nunca más si tienen covid, y yo he visto casos que no vuelven nunca más, he visto gente que ha tenido covid y nunca más volvió a la casa sino al cementerio, de eso estamos hablando”. Claudia Pizarro sostuvo que la calidad de comuna dormitorio que tiene La Pintana y la permanente necesidad de su población de trasladarse a otras comunas para trabajar aumenta el riesgo de contagio por la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento social. Por esto, hizo un llamado tanto a las autoridades como a los empleadores a que se flexibilice tanto el sistema de transporte público, como los horarios de ingreso y salida del trabajo, al mismo tiempo que instó a que nunca más se configuren y construyan comunas enteras en base a viviendas sociales: “Debemos aprender de los errores, reconocerlos primero, para que nunca más se vuelva a construir de esta forma”. Finalmente, frente al recrudecimiento de casos y la posibilidad de que se decreten más cuarentenas, la alcaldesa señaló que es necesario realizar un último esfuerzo de parte de la población para vencer al coronavirus, considerando que ya está en proceso la vacunación masiva de la población. “Estamos cansados, estamos agotados pero hay que hacer este último impulso para salvarnos. Se trata de salvar vidas, y creo que hay que hacer lo más que podamos, sabemos que las casas son chicas, nada podemos hacer pero hay que acatar y tratar de hacer el esfuerzo posible para alcanzar la orilla”, concluyó la alcaldesa de La Pintana.

