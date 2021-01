839c3bdc42

Ciencias Cultura Congreso Futuro: versión 2021 convoca a más de 80 exponentes e invita a reflexionar sobre la post pandemia Hasta el jueves 21 de enero se realizará la versión 2021 del encuentro científico. Durante su jornada inaugural, los especialistas hablaron sobre los desafíos que se instalan en la sociedad. En este sentido, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, indicó que es preciso que el conocimiento científico avance de forma colaborativa y no basados en la competencia. Abril Becerra Lunes 18 de enero 2021 14:13 hrs.

Bajo el tema “Habitar la incertidumbre”, este lunes inició la versión 2021 del encuentro Congreso Futuro. El evento fue inaugurado por el Presidente Sebastián Piñera, quien por medio de un mensaje virtual, valoró los debates efectuados durante los encuentros que se han realizado en los últimos diez años. “Este congreso partió como un seminario científico convencional y se transformó en un mega evento que llega a Santiago y a muchas regiones (…). Durante estos diez años ha logrado abrir nuevos espacios, sacando a la ciencia del laboratorio y a la tecnología de sus redes”, dijo el Mandatario. La jornada también estuvo marcada por una conversación en la que participaron el ministro de Ciencia, Andrés Couve; el senador Guido Girardi; el presidente de la Fundación Encuentro del Futuro, Daniel Fernández; y Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Durante este diálogo inaugural se abordaron distintos temas que, de cierta forma, adelantaron lo que será el evento, entre ellos, los cambios sociales originados por la pandemia, la revalorización de la naturaleza en un contexto de crisis, el uso de las tecnologías y la adaptabilidad del ser humano. Ingresa a https://t.co/wFq3VH2ZtN para seguir la transmisión de #CongresoFuturo2021. La conductora del evento, @paloma_avila, da la bienvenida a todos los que están conectados participando a través de nuestras plataformas digitales. ¡No te pierdas detalles! 😉👍 pic.twitter.com/nKp3RiYlUB — Congreso Futuro (@congresofuturo) January 18, 2021 En ese sentido, el ministro Andrés Couve señaló que la crisis sanitaria dejó en evidencia el rol que cumple la ciencia a la hora de enfrentar momentos de incertidumbre. De acuerdo a ello, sostuvo que esto se vio reflejado en la creación de vacunas, proceso que demostró que el conocimiento científico debe elaborarse de forma colaborativa y no basada en la competencia. “Cuando hablamos de cualquier tema científico, el avance rápido se da por una colaboración a nivel nacional, a nivel internacional, por instancias asociativas que nos permiten no solamente conocer sino que también actuar frente a esta incertidumbre. Por lo tanto, para responder a esa necesidades son cada vez más aceleradas, debemos debemos acoger una mirada muy colaborativa, multidisciplinaria y global que nos permita distribuir las fuerzas y avanzar mucho más rápido en las soluciones”, dijo la autoridad. Por su parte, el senador Guido Girardi indicó que es importante que las transformaciones tecnológicas no impliquen una desconexión del mundo natural, lo que en su opinión es vital para proyectar el futuro de la sociedad en un contexto de post pandemia. En esa línea, el parlamentario subrayó esta idea, sobre todo en vista de la relevancia que tiene la virtualidad por estos días. “Nos estamos autodestruyendo. Somos una trama de vida, un concepto político integral. El ser humano no puede vivir aislado. Si se altera esa trama, la vida humana también va a desparecer”, reflexionó el parlamentario. “La educación, la salud y el trabajo van a hacer cada vez más virtuales y eso es otro país que no tiene regulaciones, que no tiene leyes. Ya el neoliberalismo intentó que el mundo real no tuviera leyes y hubo que luchar por los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, por la justicia. Cuidado, vamos a vivir en un paraíso de la desregulación, donde las plataformas nos quitan los datos”, agregó el senador. El presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, @guidogirardi, participó del panel de conversación en la inauguración de #CongresoFuturo2021. “Estamos en un mundo que su esencia será el aceleramiento, el cambio permanente y evidentemente habitar la incertidumbre”. pic.twitter.com/NVWW8R6NDh — Congreso Futuro (@congresofuturo) January 18, 2021 Daniel Fernández, presidente de la Fundación Encuentro del Futuro, también manifestó su inquietud respecto de cómo el ser humano se adaptará a los cambios que originará la pandemia. Frente a este tema, sostuvo que el ser humano debe estar al centro de la transformación, no la tecnología. “Si la humanidad está donde está es gracias a su capacidad adaptativa. Contrariamente a lo que se dice, Darwin sostenía que no sobrevivían los mejores en una competencia, sino que aquellos que se lograban adaptar mejor. Creo que esa es una carencia que tenemos en la sociedad moderna y otra forma de adaptación es encontrar, ilusamente, la tecnología como un soporte para eso. En esta capacidad adaptativa del hombre tiene que estar al frente, pero contextualizado en un espacio ambiental y social”, comentó el experto. El Congreso Futuro se realizará hasta este jueves 21 de enero y contará con más de 80 exponentes nacionales y extranjeros. La encargada de abrir las charlas magistrales será Martine Rothblatt, abogada norteamericana que lanzó un movimiento que propone una manera de llegar a la inmortalidad a través del resguardo de la información almacenada en nuestro cerebro. Esta conversación se realizará este martes 19 de enero a las 14:00 horas. El evento es transmitido de forma virtual por medio de las plataformas del evento sin inscripción. Más información aquí.

