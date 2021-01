9f568c15e1

0d8c1a9cbe

Nacional Pueblo mapuche, violencia y narcotráfico: ¿nueva estrategia de intervención en La Araucanía? El werken del Lof Rankilko, Rodrigo Curipan, sostuvo que la intención de las autoridades sería sembrar el miedo en La Araucanía para que no se levanten reivindicaciones territoriales. Camilo Villa J. Lunes 18 de enero 2021 20:32 hrs. Compartir

El operativo realizado el pasado siete de enero en Temucuicui, donde cientos de efectivos de la PDI allanaron a esta estigmatizada comunidad mapuche, dejó fuertes criticas y cuestionamientos a lo que ha sido la política del Estado de los últimos años frente a este pueblo originario. La justificación del allanamiento fue el supuesto tráfico de drogas que había al interior de la comunidad. Aun no hay pruebas de dicha acusación, sin embargo, la asociación que se hizo de este ilícito con la comunidad mapuche aún persiste en el Gobierno y en gran parte de los medios de comunicación. Para el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, hay una intención comunicacional por parte del Gobierno para deslegitimar las reivindicaciones del pueblo mapuche, en ese sentido, las autoridades han transmitido constantemente que este segmento de la población en territorio nacional es “el enemigo interno” contra el que se debe luchar por la amenaza que representa. “Lo que uno está viendo es un cambio, un giro en el tema comunicacional. Esto se viene planteando por parte de dirigentes, de intelectuales mapuche hace ya algún tiempo: el discurso se mantiene en la misma lógica del enemigo interno. El discurso de Sebastián Piñera que hablaba del enemigo poderoso en el contexto del estallido, es el mismo discurso que hace mucho rato conocen las comunidades mapuche, ellos vendrían a ser un enemigo poderoso, así como para la dictadura militar el enemigo era el comunismo internacional, desde los años noventa ese enemigo ha sido el pueblo mapuche”. Según el académico, la criminalización del pueblo mapuche y su asociación con el tráfico de drogas busca, por objetivo, la justificación para intervenir en el territorio sin mayores recriminaciones o cuestionamientos. “La estrategia comunicacional viene siendo el tratar de instalar la idea de lo que algunos han llamado el narcoterrorismo o movimiento narco mapuche, es decir, el enemigo poderoso ya no solo es violento, sino que está asociado al narcotráfico y eso constituye crimen organizado, y eso justifica la actuación violenta por parte el Estado, y este discurso de criminalización siempre precede a las actuaciones violentas porque luego hay una buena justificación”. No es nueva la asociación de las comunidades mapuche con acciones ilícitas. Es común que políticos y autoridades califiquen de “terroristas” a muchos integrantes de esta etnia, incluso, a algunos se les ha aplicado y amenazado con la Ley de Seguridad del Estado. Recordado es el episodio en que el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, invocó esta polémica ley ante una carta enviada por comunidades mapuche al Presidente Sebastián Piñera, en que advertían un “proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades”. Casi a la par, comenzaba el paro de camioneros, donde la ley no se aplicó para aquellos pese a cortes de caminos y carreteras. Para el werken del Lof Rankilko, Ridrigo Curipan, esto evidencia la discriminación al pueblo mapuche, alimentada por “estrategia” del Gobierno de asociar a sus integrantes con el tráfico de drogas. Al respecto, Curipan sostuvo que la intención de las autoridades sería sembrar el miedo en La Araucanía para que no se levanten reivindicaciones territoriles. “Creo que esta es una estrategia más y, desde ese punto de vista, las comunidades rechazamos todo el actuar del Estado frente a esta situación, y rechazamos, por supuesto, la calificación y el vínculo que intentan hacer. Hace años atrás nos vincularon con las FARC, hoy nos vinculan con el narcotráfico, nos han dicho terroristas, pero, en definitiva, lo que no ha hecho el Estado, es establecer una relación nueva con el pueblo mapuche pero esta relación no puede estar sujeta únicamente a lo que ellos han tratado de establecer que son las políticas asistenciales y, por otro lado, tratando de instalar el miedo en el territorio para que los mapuche no levanten reivindicaciones de tierra”. La estigmatización que, según el werken de Rankilko, hace el Gobierno para con los mapuche, además de las violentas arremetidas a sus comunidades amparadas en el supuesto tráfico de drogas, pueden desencantar peligrosamente en la ocupación del territorio habitado por este pueblo originario. “A nuestro juicio lo que se ve en el futuro es que con este tipo de situaciones, el de arremeter contra las comunidades mapuche, lo que se quiere establecer es de manera más definitiva la instalación del Ejército al interior del territorio mapuche, y eso abre, evidentemente, un conflicto de otra envergadura”. Ante esto Curipan sostuvo que las comunidades mapuche están en su “legítimo” derecho a la autodefensa, tema que se ha abordado para enfrentar lo que, dicen, será una arremetida permanente del Estado en contra de ellos. Hermano de PDI muerto en Temucuicui visita a la comunidad Sin embargo, no todo es conflicto. Este lunes, Ramón Morales Balcázar, hermano del funcionario de la PDI muerto durante el operativo en Temucuicui visitó a dicha comunidad en el marco del lef xawun mapuche. En la instancia se juntó con los lonkos de la comunidad y con el pare de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca. “Bienvenido a la comunidad Temucuicui. Yo quiero felicitarlo por su valentía y por decirle al Estado quién ha asesinado a su hermano: nosotros no fuimos”, le dijo a Curipan el padre del mapuche asesinado por Carabineros. Recordemos que, desde enterado de la muerte de su hermano, Ramón Morales ha sido especialmente crítico con el Gobierno y la PDI por el operativo que, además del efectivo muerto, dejó a otros once detectives heridos.

El operativo realizado el pasado siete de enero en Temucuicui, donde cientos de efectivos de la PDI allanaron a esta estigmatizada comunidad mapuche, dejó fuertes criticas y cuestionamientos a lo que ha sido la política del Estado de los últimos años frente a este pueblo originario. La justificación del allanamiento fue el supuesto tráfico de drogas que había al interior de la comunidad. Aun no hay pruebas de dicha acusación, sin embargo, la asociación que se hizo de este ilícito con la comunidad mapuche aún persiste en el Gobierno y en gran parte de los medios de comunicación. Para el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, hay una intención comunicacional por parte del Gobierno para deslegitimar las reivindicaciones del pueblo mapuche, en ese sentido, las autoridades han transmitido constantemente que este segmento de la población en territorio nacional es “el enemigo interno” contra el que se debe luchar por la amenaza que representa. “Lo que uno está viendo es un cambio, un giro en el tema comunicacional. Esto se viene planteando por parte de dirigentes, de intelectuales mapuche hace ya algún tiempo: el discurso se mantiene en la misma lógica del enemigo interno. El discurso de Sebastián Piñera que hablaba del enemigo poderoso en el contexto del estallido, es el mismo discurso que hace mucho rato conocen las comunidades mapuche, ellos vendrían a ser un enemigo poderoso, así como para la dictadura militar el enemigo era el comunismo internacional, desde los años noventa ese enemigo ha sido el pueblo mapuche”. Según el académico, la criminalización del pueblo mapuche y su asociación con el tráfico de drogas busca, por objetivo, la justificación para intervenir en el territorio sin mayores recriminaciones o cuestionamientos. “La estrategia comunicacional viene siendo el tratar de instalar la idea de lo que algunos han llamado el narcoterrorismo o movimiento narco mapuche, es decir, el enemigo poderoso ya no solo es violento, sino que está asociado al narcotráfico y eso constituye crimen organizado, y eso justifica la actuación violenta por parte el Estado, y este discurso de criminalización siempre precede a las actuaciones violentas porque luego hay una buena justificación”. No es nueva la asociación de las comunidades mapuche con acciones ilícitas. Es común que políticos y autoridades califiquen de “terroristas” a muchos integrantes de esta etnia, incluso, a algunos se les ha aplicado y amenazado con la Ley de Seguridad del Estado. Recordado es el episodio en que el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, invocó esta polémica ley ante una carta enviada por comunidades mapuche al Presidente Sebastián Piñera, en que advertían un “proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades”. Casi a la par, comenzaba el paro de camioneros, donde la ley no se aplicó para aquellos pese a cortes de caminos y carreteras. Para el werken del Lof Rankilko, Ridrigo Curipan, esto evidencia la discriminación al pueblo mapuche, alimentada por “estrategia” del Gobierno de asociar a sus integrantes con el tráfico de drogas. Al respecto, Curipan sostuvo que la intención de las autoridades sería sembrar el miedo en La Araucanía para que no se levanten reivindicaciones territoriles. “Creo que esta es una estrategia más y, desde ese punto de vista, las comunidades rechazamos todo el actuar del Estado frente a esta situación, y rechazamos, por supuesto, la calificación y el vínculo que intentan hacer. Hace años atrás nos vincularon con las FARC, hoy nos vinculan con el narcotráfico, nos han dicho terroristas, pero, en definitiva, lo que no ha hecho el Estado, es establecer una relación nueva con el pueblo mapuche pero esta relación no puede estar sujeta únicamente a lo que ellos han tratado de establecer que son las políticas asistenciales y, por otro lado, tratando de instalar el miedo en el territorio para que los mapuche no levanten reivindicaciones de tierra”. La estigmatización que, según el werken de Rankilko, hace el Gobierno para con los mapuche, además de las violentas arremetidas a sus comunidades amparadas en el supuesto tráfico de drogas, pueden desencantar peligrosamente en la ocupación del territorio habitado por este pueblo originario. “A nuestro juicio lo que se ve en el futuro es que con este tipo de situaciones, el de arremeter contra las comunidades mapuche, lo que se quiere establecer es de manera más definitiva la instalación del Ejército al interior del territorio mapuche, y eso abre, evidentemente, un conflicto de otra envergadura”. Ante esto Curipan sostuvo que las comunidades mapuche están en su “legítimo” derecho a la autodefensa, tema que se ha abordado para enfrentar lo que, dicen, será una arremetida permanente del Estado en contra de ellos. Hermano de PDI muerto en Temucuicui visita a la comunidad Sin embargo, no todo es conflicto. Este lunes, Ramón Morales Balcázar, hermano del funcionario de la PDI muerto durante el operativo en Temucuicui visitó a dicha comunidad en el marco del lef xawun mapuche. En la instancia se juntó con los lonkos de la comunidad y con el pare de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca. “Bienvenido a la comunidad Temucuicui. Yo quiero felicitarlo por su valentía y por decirle al Estado quién ha asesinado a su hermano: nosotros no fuimos”, le dijo a Curipan el padre del mapuche asesinado por Carabineros. Recordemos que, desde enterado de la muerte de su hermano, Ramón Morales ha sido especialmente crítico con el Gobierno y la PDI por el operativo que, además del efectivo muerto, dejó a otros once detectives heridos.