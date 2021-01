a6ae94a13b

Género Agresores de mujeres, fuera de cargos públicos: campaña alerta sobre candidatos con antecedentes de violencia de género A través de redes sociales, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha visibilizado a diversos actores políticos que buscan instalarse en cargos públicos, cuestionando que quienes han sido agresores puedan estar en espacios de poder donde decidirán sobre la vida de miles de mujeres. Andrea Bustos C. Martes 19 de enero 2021 18:41 hrs.

El próximo 11 de abril se realizará una amplia elección en la que se escogerán concejales, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes, lo que implica que sean miles los candidatos registrados a nivel nacional. En el marco de este proceso, es que desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres han levantado en redes sociales una alerta: Agresores de Mujeres fuera de cargos públicos, basada en una icónica frase utilizada hace ya varios años en la campaña “Cuidado el machismo mata” que realiza todos los años la red. Con esto, a través de redes sociales se cuestiona a candidatos que buscan ser elegidos o incluso reelegidos y que cuentan con antecedentes serios y confiables de ser agresores de mujeres. Entre los nombres que se han difundido están el ex diputado Ricardo Rincón, hermano de la senadora Ximena Rincón, que cuenta con condena por violencia de género y es candidato a gobernador en la región de O´Higgins. También están los casos del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, condenado por violencia intrafamiliar y que va a la reelección. Se suma Mario Gierke, alcalde de Cabrero también acusado de violencia intrafamiliar y candidato a reelección. “Más que nada lo que hemos reflotado ha sido carteles antiguos que ya teníamos de estos agresores, y en cuanto nos enteramos que pretenden repostularse o postular a cargos públicos hemos recordado esas campañas y denuncias que hicimos. Se viene una elección masiva de alcaldes, de gobernadores, de constituyentes y es la invitación a que las mujeres estemos atentas, porque no puede ser que personas que van a decir cómo vivimos en este país sean agresores de mujeres, no pueden decirnos cómo vivir quienes han agredido a mujeres. Eso no lo podemos permitir, no nos cabe en la cabeza que se pase por alto este tipo de situaciones”, expresó la abogada Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Según informó la abogada, se han visibilizado candidatos que cuentan con condenas, y otros que no, pero todas son acusaciones serias, fundadas y que se ha dado a conocer justamente por la confianza que se tiene en su veracidad. “Sabemos que muchas veces los procesos judiciales no son justos con las mujeres y, si bien tienen todas las pruebas, toda la evidencia, que son claras, a la vista, no siempre los procesos judiciales han hecho justicia con las mujeres. Por lo tanto, nosotras creemos en las mujeres, pedimos los antecedentes necesarios por supuesto para mantener la seriedad de la red, porque todo lo que publicamos, aquello que denunciamos públicamente tiene antecedentes pero no necesariamente una condena”, expresó. Asimismo, respecto de que existan candidatos postulando a la reelección, apoyados por partidos aún cuando se conocen sus antecedentes, la abogada comentó que es un hecho que produce, al menos, molestia en quienes defienden los derechos de las mujeres. “Nuestra sensación es de impunidad, de un doble discurso, doble estándar por parte de los partidos políticos que tienen la patudez de autodenominarse feministas algunos, o decir que están por los derechos de las mujeres, sin embargo, pasan por alto que tienen candidatos que son agresores de mujeres, y los apoyan y los llevan como representantes en los partidos. También hay bastante indignación, pues si bien esto puede haber pasado hace muchos años, cada vez que salen a hablar acerca de estas agresiones se justifican”, señaló. Asimismo dijo que se reconoce que ante estos escenarios, la unión de las mujeres permite al menos una consciencia social, que va mucho más allá de la labor que hacen las instituciones que realmente deberían hacerse cargo. Raúl “florcita” Alarcón, una figura política en medio de los cuestionamientos Si bien no es un candidato, el diputado en ejercicio Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, se ha convertido en estas últimas semanas en una de las figuras públicas más cuestionadas, esto por las acusaciones que pesan en su contra sobre violación y violencia de género contra una ex pareja, quien denunció los hechos y hoy la causa se encuentra en medio de una investigación judicial. Sobre la situación del parlamentario, la abogada Lorena Astudillo comentó que lo que corresponde en este caso es el pronto desafuero del parlamentario. “Él tiene que ser desaforado para que sea juzgado por la justicia. No puede ser que quede avalado en un cargo de representación popular con fondos públicos, haciendo leyes y diciendo cómo tenemos que vivir las chilenas y chilenos un tipo que agredió a la pareja y que además está acusado de violación. A nosotras nos parece asquerosa esta situación, que se mantenga en un puesto como si nada, nosotras exigimos su desafuero y que sea juzgado“. Además, sobre las pocas palabras que han existido desde el mundo político ante esta acusaciones, la abogada expresó que “todos quienes están sentados en cargos de elección popular en el Congreso, que no han dicho nada con respecto a Flor Alarcón son cómplices. El silencio de ellos genera complicidad y también genera una justificación de ellos mismos porque saben que pueden haber hecho o pueden caer en otras situaciones, y les interesa mantener el fuero parlamentario. Por lo tanto, el silencio que están teniendo en esta complicidad con un agresor también está resguardando el propio fuero de ellos y nos parece impresentable”. El parlamentario Raúl Alarcón renunció al Partido Humanista, y también a su presidencia en la Comisión de Cultura ante estos hechos, argumentando que enfocará su tiempo en preparar la defensa ante acusaciones de los que dijo es inocente. Además, recientemente presentó una licencia médica ante la Cámara que lo mantendrá fuera del trabajo legislativo hasta marzo, cuando termine el receso legislativo.

