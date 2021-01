Jefe de Extranjería critica al Frente Amplio: “Estaban contentos de que haitianos quedaran vendiendo obleas”

En una entrevista con CNN, Álvaro Bellolio aseguró que “lo que plantea el PC y el FA es que cualquier extranjero que quiera venir a Chile, el Estado no pueda limitar su movilidad".

Este martes comenzaron en el Tribunal Constitucional los alegatos correspondientes al requerimiento presentado por diputados y diputadas de oposición, que acusan de inconstitucional al proyecto de Nueva Ley de Migraciones.

En medio de este escenario, el jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, Álvaro Bellolio, brindó una entrevista a CNN, en donde remarcó su postura a favor de la ley oficialista, asegurando que “lo que plantea el PC y el FA es que cualquier extranjero que quiera venir a Chile, el Estado no pueda limitar su movilidad, por lo tanto, deberíamos tener fronteras abiertas”.

Las crítica hacia ambos partidos -cuyos parlamentarios han cuestionado la aplicación de una visa al momento de ingresar al país, esto bajo el argumento de “interés nacional”- continuó por parte de Bellolio, quien precisó, además, que dichas colectividades “confunden arbitrariedad con discrecionalidad”.

“El mismo Frente Amplio fue al TC a tratar de evitar poner una visa de turismo a los ciudadanos haitianos. Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas”, agregó.

Las declaraciones de Álvaro Bellolio son deplorables y de un nivel muy bajo. El Gobierno de Sebastián Piñera ha ensuciado el debate sobre migraciones al estilo Trump, sin respeto por las personas. Espero que director del DEM pida disculpas a la comunidad haitiana. pic.twitter.com/PPtX9PzAxS — @LatorreJI (@LatorreJI) January 19, 2021

Esto último ha sido rechazado por parte del senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó que se trata de una “falta de respeto y bajo nivel del debate sobre proyecto de migraciones”.

“Esto no ofende al FA, ofende a las personas migrantes y particularmente a la comunidad de haitianos en Chile. Espero que se retracte y espero que el Gobierno le quite piso. No sé qué va a decir el otro Bellolio, el vocero de Gobierno, si respalda o le quita piso a estas declaraciones del Jefe del DEM”, sentenció el senador.

Asimismo, estos dichos han sido rechazados por la coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, la cual mostró su solidaridad para con la comunidad haitiana en Chile. “No están solos, no están solas. No compartimos nada con un gobierno racista cuyo odio daña a la democracia”, aseguró.