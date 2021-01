09e002276d

Cultura Jorge Baradit: "Podemos convertir esta Constitucional en esa Asamblea Constituyente que soñábamos el 18 de octubre" En conversación con el programa Semáforo, el autor, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, se refirió a los desafíos que se instalan respecto del debate sobre una nueva Constitución. "Era fácil quedarse en un rincón y seguir criticando y escribiendo libros", dijo. play pause Escucha la entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Martes 19 de enero 2021 15:35 hrs.

El escritor Jorge Baradit es uno de los candidatos por el Distrito 10 a la Convención Constitucional. Respaldado por el Partido Socialista, el autor comparte lista con figuras como Catalina Lagos, Lucía López, Laura Albornoz y Patricio Zapata. “Estoy muy tranquilo con mi lista (…). Es una lista muy sensata. Siento que están todos metidos en los temas de hoy”, comentó el escritor en conversación con el programa Semáforo. “No creo que tenga tanto peso como para haber bloqueado a alguien, pero mi posición era que si iba un dinosaurio de la Concertación yo me retiraba”, señaló. En ese sentido, el autor detrás de Historia Secreta de Chile sostuvo que decidió postularse por medio de un partido y no de forma independiente por los obstáculos que se colocaron al proceso: “En la medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que, simplemente, los partidos estaban entregando goteras, pero que no iban a entregar el animal completo (…). Me aterraba que los independientes no tuvieran espacio en la Convencional”, dijo. “Cuando estábamos en ese proceso, recibí invitaciones de todo el espectro de izquierda y las cosas se dieron mucho mejor en términos del proceso con el PS (…) Tener la posibilidad de acceder a una constituyente era algo por lo que valía la pena poner todo el capital personal que me he ganado. Era fácil quedarse en un rincón y seguir criticando y escribiendo libros”, añadió el autor. Jorge Baradit también reflexionó sobre los desafíos que se instalan con la Convención Constitucional. Al respecto, señaló que el debate debe estar en sintonía con la población: “En Chile la democracia la entendemos como ir a votar cada cuatro años y luego te vas a tu casa a trabajar y la verdad es que en el mundo la democracia se ejerce en todo momento: uno vota, reclama, se junta, conversa, presiona. Esta Convención Constitucional debe ser presionada”, subrayó. “Lo primero que quiero hacer cuando entre a la Convencional es presionar para que el reglamento le exija reuniones regulares a cada Convencional con las asambleas de sus comunas, de manera que las asambleas puedan adelantar, indicar mandatos y después hacer el escrutinio y reclamar porque no defendió las cosas como debía. Podemos convertir esta Constitucional en esa Asamblea Constituyente que soñábamos el 18 de octubre, pero para eso la gente tiene que participar”, dijo el autor de Synco. En ese sentido, el escritor señaló que el debate que se desarrolle en el Palacio Pereira debe ser supervisado y que no se deben abandonar las calles. “Esa relación de arriba- abajo, abajo- arriba se tiene que construir. De lo contrario, esta Constitución no va a ser legítima”, enfatizó Baradit. Finalmente, Jorge Baradit dijo que durante la pandemia el diagnóstico de la gente respecto del modelo chileno no ha cambiado. En ese sentido, comentó que las transformaciones que se consolidarán en una nueva Constitución deben apuntar hacia un Estado social y solidario: “La gente quiere un cambio de paradigma. Eso es una Constitución, un marco de pensamiento, un gran criterio”, cerró el escritor.

