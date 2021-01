Álvaro Bellolio: el muro de los inmigrantes en Chile

565c41a50c

6eb3888e6d

“El mismo Frente Amplio fue al TC a tratar de evitar poner una visa de turismo a los ciudadanos haitianos. Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas”. Aquella declaración a CNNChile del jefe de Extranjería y Migraciones, Álvaro Bellolio, encendió las alarmas este martes en las organizaciones pro migrantes y la oposición. La expresión con estereotipos de racismo no es la primera que se da por parte de la autoridad pública, quien ya en otras ocasiones había generado polémica. “Poco ayuda la visión buenista de que nuestro país sea el centro de la rehabilitación de migrantes delincuentes, porque genera tensión entre nacionales y extranjeros debido a la impunidad de que cometer delitos, si eres extranjero, no tiene consecuencias”, expresó en diciembre pasado a La Tercera, también generando amplios cuestionamientos. Sin embargo, ni antes ni ahora Álvaro Bellolio ha ofrecido disculpas o admitido un error, tampoco lo ha hecho el Gobierno. Ante sus dichos sobre la comunidad haitiana el Jefe de Extranjería dijo a Radio Pauta que “la contextualización siempre puede ser mejor, yo no soy un vocero del tema”, a lo que agregó que es este Gobierno el que se ha hecho cargo de la regularización de personas migrantes. En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también se refirió a los polémicos dichos, aunque sin reproches: “Lo que grafica esa frase es que la informalidad laboral lamentablemente le ha hecho un gran daño no solamente a esas mismas personas que ingresan a Chile sin tener su estatus migratorio claro, firme, sino que les ha hecho un gran daño a las mismas comunidades”, expresó. Acciones impropias de una autoridad Las palabras de Álvaro Bellolio generaron amplio rechazo en la oposición, desde donde diversas figuras políticas lo criticaron de inmediato, cuestionamientos que han continuado durante esta jornada. A través de una declaración pública, desde el Partido Convergencia Social exigieron esta jornada la renuncia de Bellolio: “Resultan totalmente injustificados e inaceptables para un cargo directivo del aparato público, además de demostrar nuevamente el racismo y la xenofobia institucional desplegada por el Gobierno durante los últimos años, tanto en sus medidas como en su relato”, se indicó a través del texto. Al respecto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, afirmó que “hoy estamos exigiendo la renuncia de Álvaro Bellolio porque es inaceptable que el jefe del Departamento de Extranjería de estas declaraciones llenas de racismo y xenofobia que solo contribuyen a generar estereotipos que dañan a la población migrante y alientan los discursos de odio. Desde Convergencia Social y el Frente Amplio vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes le guste o no al Gobierno”. Declaración I Rechazamos los dichos racistas y xenófobos del jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, y exigimos la renuncia inmediata a su cargo pic.twitter.com/ZiNYgpHQiQ — Convergencia Social #AprueboDignidad (@la_convergencia) January 20, 2021 “Las declaraciones del jefe del Departamento de extranjería no se condicen con el Chile de hoy, el trabajo de la comisión de migraciones de CS apunta precisamente en el sentido opuesto a estos discursos de odio y xenofobia. Estos discursos por parte de la autoridad estatal sólo retrasan y dificultan los avances y progresos que está reclamando la población migrante de nuestro país”, señaló Gala Barrezueta, vocera de la Comisión de Migraciones de Convergencia Social. En tanto, desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera, quien era parte del requerimiento que se presentó ante el Tribunal Constitucional, abordó estos dichos con Radio Universidad de Chile y expresó que sus palabras en el fondo esclarecen la postura del Gobierno. “Me parecen realmente lamentables y da cuenta de que el Gobierno ha tratado de caricaturizar la migración y a los migrantes. Los trata como delincuentes, como que todos cruzan de forma irregular y, en el fondo, deja de lado a toda la gente que quiere venir a Chile a buscar oportunidades como cualquier persona lo puede hacer cumpliendo normas y reglas”, dijo. Asimismo, el parlamentario reconoció que si bien la figura de Álvaro Bellolio no es sostenible en su cargo, es difícil que con otra persona la cosas cambien dado que responden a los objetivos del Ejecutivo. “No es sostenible, pero detrás de esto está sin duda la política del Gobierno y eso es mucho más preocupante todavía. Su política es tratar de instalar el tema de la migración como un tema de seguridad nacional y de desconfianza, y eso para la gente es popular porque es un argumento más para decir – como se ha hecho con un argumento que no ha sido comprobado – que la cesantía, por ejemplo, es porque hay mucho migrante. Ése ha sido el discurso siempre”, dijo. En tanto, sobre la aceptación parcial por parte del TC de la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Migraciones, el diputado Barrera dijo estar conforme dado que si bien no fueron todos los artículos, hay elementos importantes que fueron bien recibidos por parte de la institución y que contribuirán a mejorar en algo la normativa. Por otra parte, en entrevista con Radio Universidad de Chile, Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, expresó que están también muy contentos con la decisión del TC. “Si bien estamos ante un escenario donde tenemos una Ley de Migraciones que es una mala ley, porque está bastante alejada de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de migración, estas declaraciones de inconstitucionalidad de estos artículos implica tener hoy una mejor ley que la que teníamos ayer”, aseveró. Sobre las palabras Álvaro Bellolio, la abogada comentó que un pronunciamiento de ese tipo es bastante inadecuado. “Es inconcebible que una autoridad se refiera así a un grupo de personas y menos viniendo de una autoridad que trabaja con este grupo de personas, como es un jefe del Departamento de Extranjería y Migración”. Además, aclaró que no es cierto que sean miles las personas haitianas que venden en las calles, por lo que no es correcto hacer esa generalidad de una comunidad, y si bien reconoció que existe una precarización de la migración en el país, se debe entender el origen de los problemas. “Esa precarización de la migración no se debe a la existencia o no de un visado consular para las personas haitianas. La precarización de las migraciones es multifactorial, y la existencia hoy de una visa consultar de turismo para personas haitianas no ha disminuido en nada esa vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas migrantes y, por cierto, la ha aumentado porque hoy hay muchos más ingresos clandestinos de personas haitianas”, explicó. En tanto, sobre la viabilidad de Álvaro Bellolio en su cargo dado las diversas polémicas que ha generado, Francisca Vargas comentó que “más que ser viable o no viable, me parece que una autoridad que trabaja un tema tan importante y delicado como este no puede tener esta clase de exabruptos y, por lo mismo, yo creo que hay que revisar el tipo de personas que queremos que dirija este tipo de instituciones”. Agregó que dado que lo que se desea es una migración con derechos, dignidad y realmente ordenada, segura y regular lo que se requiere para aquel objetivo es tener una autoridad realmente dialogante en un cargo como este, que demuestre que valora la migración. “Creo que hay que evaluar qué tipo de persona y profesional queremos que dirija un Departamento de Extranjería y Migración, y mi opinión personal es que por lo menos por estas cuestiones que estamos comentando la persona que hoy ocupa ese puesto no sería la más idónea”, indicó. Finalmente, sobre las expectativas que se tienen del Gobierno en materia de migraciones en lo que queda de su administración, especialmente ahora que se deberá implementar la Ley de Migraciones, la abogada dijo no esperar nada, dado que los cambios positivos que se han esperado desde 2018 nunca han ocurrido. “Pensando desde la buena fe uno quisiera que dado lo que pasó en el TC (…) la autoridad lograra hacer una suerte de remezón en su manera de manejar las migraciones en Chile y desde ahí pudiesen transformarse en autoridades más dialogantes, en mirar la migración desde otro punto de vista y de darse cuenta que la visión que estaban teniendo no es la visión correcta para la migración en Chile en este momento”, finalizó.

“El mismo Frente Amplio fue al TC a tratar de evitar poner una visa de turismo a los ciudadanos haitianos. Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas”. Aquella declaración a CNNChile del jefe de Extranjería y Migraciones, Álvaro Bellolio, encendió las alarmas este martes en las organizaciones pro migrantes y la oposición. La expresión con estereotipos de racismo no es la primera que se da por parte de la autoridad pública, quien ya en otras ocasiones había generado polémica. “Poco ayuda la visión buenista de que nuestro país sea el centro de la rehabilitación de migrantes delincuentes, porque genera tensión entre nacionales y extranjeros debido a la impunidad de que cometer delitos, si eres extranjero, no tiene consecuencias”, expresó en diciembre pasado a La Tercera, también generando amplios cuestionamientos. Sin embargo, ni antes ni ahora Álvaro Bellolio ha ofrecido disculpas o admitido un error, tampoco lo ha hecho el Gobierno. Ante sus dichos sobre la comunidad haitiana el Jefe de Extranjería dijo a Radio Pauta que “la contextualización siempre puede ser mejor, yo no soy un vocero del tema”, a lo que agregó que es este Gobierno el que se ha hecho cargo de la regularización de personas migrantes. En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también se refirió a los polémicos dichos, aunque sin reproches: “Lo que grafica esa frase es que la informalidad laboral lamentablemente le ha hecho un gran daño no solamente a esas mismas personas que ingresan a Chile sin tener su estatus migratorio claro, firme, sino que les ha hecho un gran daño a las mismas comunidades”, expresó. Acciones impropias de una autoridad Las palabras de Álvaro Bellolio generaron amplio rechazo en la oposición, desde donde diversas figuras políticas lo criticaron de inmediato, cuestionamientos que han continuado durante esta jornada. A través de una declaración pública, desde el Partido Convergencia Social exigieron esta jornada la renuncia de Bellolio: “Resultan totalmente injustificados e inaceptables para un cargo directivo del aparato público, además de demostrar nuevamente el racismo y la xenofobia institucional desplegada por el Gobierno durante los últimos años, tanto en sus medidas como en su relato”, se indicó a través del texto. Al respecto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, afirmó que “hoy estamos exigiendo la renuncia de Álvaro Bellolio porque es inaceptable que el jefe del Departamento de Extranjería de estas declaraciones llenas de racismo y xenofobia que solo contribuyen a generar estereotipos que dañan a la población migrante y alientan los discursos de odio. Desde Convergencia Social y el Frente Amplio vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes le guste o no al Gobierno”. Declaración I Rechazamos los dichos racistas y xenófobos del jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, y exigimos la renuncia inmediata a su cargo pic.twitter.com/ZiNYgpHQiQ — Convergencia Social #AprueboDignidad (@la_convergencia) January 20, 2021 “Las declaraciones del jefe del Departamento de extranjería no se condicen con el Chile de hoy, el trabajo de la comisión de migraciones de CS apunta precisamente en el sentido opuesto a estos discursos de odio y xenofobia. Estos discursos por parte de la autoridad estatal sólo retrasan y dificultan los avances y progresos que está reclamando la población migrante de nuestro país”, señaló Gala Barrezueta, vocera de la Comisión de Migraciones de Convergencia Social. En tanto, desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera, quien era parte del requerimiento que se presentó ante el Tribunal Constitucional, abordó estos dichos con Radio Universidad de Chile y expresó que sus palabras en el fondo esclarecen la postura del Gobierno. “Me parecen realmente lamentables y da cuenta de que el Gobierno ha tratado de caricaturizar la migración y a los migrantes. Los trata como delincuentes, como que todos cruzan de forma irregular y, en el fondo, deja de lado a toda la gente que quiere venir a Chile a buscar oportunidades como cualquier persona lo puede hacer cumpliendo normas y reglas”, dijo. Asimismo, el parlamentario reconoció que si bien la figura de Álvaro Bellolio no es sostenible en su cargo, es difícil que con otra persona la cosas cambien dado que responden a los objetivos del Ejecutivo. “No es sostenible, pero detrás de esto está sin duda la política del Gobierno y eso es mucho más preocupante todavía. Su política es tratar de instalar el tema de la migración como un tema de seguridad nacional y de desconfianza, y eso para la gente es popular porque es un argumento más para decir – como se ha hecho con un argumento que no ha sido comprobado – que la cesantía, por ejemplo, es porque hay mucho migrante. Ése ha sido el discurso siempre”, dijo. En tanto, sobre la aceptación parcial por parte del TC de la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Migraciones, el diputado Barrera dijo estar conforme dado que si bien no fueron todos los artículos, hay elementos importantes que fueron bien recibidos por parte de la institución y que contribuirán a mejorar en algo la normativa. Por otra parte, en entrevista con Radio Universidad de Chile, Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, expresó que están también muy contentos con la decisión del TC. “Si bien estamos ante un escenario donde tenemos una Ley de Migraciones que es una mala ley, porque está bastante alejada de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de migración, estas declaraciones de inconstitucionalidad de estos artículos implica tener hoy una mejor ley que la que teníamos ayer”, aseveró. Sobre las palabras Álvaro Bellolio, la abogada comentó que un pronunciamiento de ese tipo es bastante inadecuado. “Es inconcebible que una autoridad se refiera así a un grupo de personas y menos viniendo de una autoridad que trabaja con este grupo de personas, como es un jefe del Departamento de Extranjería y Migración”. Además, aclaró que no es cierto que sean miles las personas haitianas que venden en las calles, por lo que no es correcto hacer esa generalidad de una comunidad, y si bien reconoció que existe una precarización de la migración en el país, se debe entender el origen de los problemas. “Esa precarización de la migración no se debe a la existencia o no de un visado consular para las personas haitianas. La precarización de las migraciones es multifactorial, y la existencia hoy de una visa consultar de turismo para personas haitianas no ha disminuido en nada esa vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas migrantes y, por cierto, la ha aumentado porque hoy hay muchos más ingresos clandestinos de personas haitianas”, explicó. En tanto, sobre la viabilidad de Álvaro Bellolio en su cargo dado las diversas polémicas que ha generado, Francisca Vargas comentó que “más que ser viable o no viable, me parece que una autoridad que trabaja un tema tan importante y delicado como este no puede tener esta clase de exabruptos y, por lo mismo, yo creo que hay que revisar el tipo de personas que queremos que dirija este tipo de instituciones”. Agregó que dado que lo que se desea es una migración con derechos, dignidad y realmente ordenada, segura y regular lo que se requiere para aquel objetivo es tener una autoridad realmente dialogante en un cargo como este, que demuestre que valora la migración. “Creo que hay que evaluar qué tipo de persona y profesional queremos que dirija un Departamento de Extranjería y Migración, y mi opinión personal es que por lo menos por estas cuestiones que estamos comentando la persona que hoy ocupa ese puesto no sería la más idónea”, indicó. Finalmente, sobre las expectativas que se tienen del Gobierno en materia de migraciones en lo que queda de su administración, especialmente ahora que se deberá implementar la Ley de Migraciones, la abogada dijo no esperar nada, dado que los cambios positivos que se han esperado desde 2018 nunca han ocurrido. “Pensando desde la buena fe uno quisiera que dado lo que pasó en el TC (…) la autoridad lograra hacer una suerte de remezón en su manera de manejar las migraciones en Chile y desde ahí pudiesen transformarse en autoridades más dialogantes, en mirar la migración desde otro punto de vista y de darse cuenta que la visión que estaban teniendo no es la visión correcta para la migración en Chile en este momento”, finalizó.