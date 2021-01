Cambio de mando en EE.UU: siga en vivo la histórica ceremonia

A las 13:30 horas de Chile comienza la ceremonia en que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asumirá su mandato, luego de vencer en las urnas a su antecesor, Donald Trump.

La capital de Estados Unidos, Washington, se encuentra con fuertes medidas de seguridad producto de las amenazas surgidas por fanáticos de Trump.

Siga en vivo la ceremonia a través de la cuenta Twitter del propio mandatario electo, Joe Biden.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021