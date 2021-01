565c41a50c

Salud Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada de Chile: "Se puede generar una catástrofe porque el Gobierno no nos escucha" Gloria Flores, Presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada de Chile y los Sindicatos de las principales Clínicas del país, analizó desde la perspectiva de los funcionarios la escasez de camas críticas y, particularmente, la falta de personal para ampliar las áreas de cuidados COVID-19,. Diario Uchile Miércoles 20 de enero 2021 19:31 hrs.

De acuerdo a las cifras más recientes de la pandemia en Chile, el número de pacientes a nivel nacional llega a los 1.150 que se encuentran internados en las distintas Unidades de Cuidados Intensivos, 61 de ellos se encuentran en estado crítico de salud. En los últimos días se ha dado un aumento sostenido de la demanda por ocupar camas críticas en los diferentes centros de salud, tanto público como privados. Gloria Flores, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada de Chile y los Sindicatos de las principales Clínicas del país, en conversación con nuestro medio entregó su análisis respecto de la escasez de camas críticas e hizo especial énfasis en la alarmante falta de personal para ampliar las áreas de cuidados COVID-19. “Vemos con preocupación que aumentan los índices de contagio, entendemos que se solicitará el aumento de las camas críticas y vemos con tristeza y desazón que no seremos capaces de entregar la misma cantidad de camas que en la primera oportunidad, porque tenemos una gran cantidad de trabajadores con licencia y otros varios que están renunciando ante la falta de seguridad, de apoyo respecto de la salud mental. Las trabajadores y trabajadores que están renunciando se sienten poco respaldados porque no hay políticas públicas que proteja la tranquilidad y seguridad que necesitamos en nuestro respectivos espacios de trabajo para dar los cuidados necesarios que requieren los pacientes”. “Esto es un colapso y estamos anunciando que se puede generar una catástrofe porque el Gobierno no nos escucha”, aseguró tajantemente. La dirigenta hizo un llamado a las distintas autoridades y también a los gerentes de las clínicas privadas a abrir instancias de participación para los trabajadores de la salud. “Hemos tenido que, a través de nuestros sindicatos y organizaciones, generar esos espacios de participación porque somos los que conocemos cada proceso que viven nuestros compañeros y compañeras. En las clínicas hay muchas trabajadoras a quienes no se les ha dado respuesta y que deben elegir entre trabajar o cuidar de su familia, porque nuestros hijos están en casa y el Gobierno debe tomarse este asunto en serio, se lo estamos diciendo hace rato, porque es necesario considerar la salud como un asunto estratégico de seguridad nacional”. “Los trabajadores de la salud privada hoy estamos teniendo problemas y situaciones que nos ponen en riesgo tanto a nosotros como a los pacientes. Es necesario que la comunidad entienda que no hay trabajadores que nos reemplacen y porque hay centros que se pueden reconvertir en críticos, pero no hay personal de reemplazo con la debida experticia para entregar una atención de salud segura como la que se debe dar a todos los chilenos”, agregó. Consultada sobre la relación con las autoridades de Salud, Gloria Flores señaló que no ha habido comunicación alguna con los altos niveles de las autoridades y que solo a través de los organismos intermedio se ha logrado tener reuniones con los niveles gerenciales de las clínicas en las que trabajan. “Nosotros queremos tener participación en las decisiones porque conocemos nuestro trabajo. No hemos tenido la oportunidad de conversar ni con este ni con el anterior ministro. En agosto entregamos una carta exigiendo datos oficiales sobre la cantidad de trabajadores del sector privado que se han contagiado y qué lugares son los que han mostrado más nivel de contagiosidad, de modo que se fiscalizara con mayor rigurosidad y se revisaran los protocolos. Nosotros hemos perdido muchos trabajadores por la pandemia, hemos tenido que estar aplaudiendo a nuestro héroes y eso ha generado una mayor carga emocional para los trabajadores de las clínicas. También pedimos no más externalización, es necesario que los trabajadores ingresen al sistema con la debida instrucción y que tenga derechos y seguridad laboral en el trabajo”. Gloria Flores reiteró que es fundamental que se entienda a la salud como un tema de seguridad nacional y, en ese sentido, es necesario contar con políticas de protección al trabajador sanitario, independiente de si trabaja en el sector público o privado. “Hemos exigido que el Ministro nos reciba, dejamos una carta en La Moneda el 8 de enero y a esta fecha no hay ninguna respuesta. Nos plantamos frente a La Moneda para decir: Señor Presidente, Señor Ministro converse con los trabajadores, tenemos que enfrentar esto juntos y esa respuesta no la hemos tenido”. En cuanto a cómo se está enfrentando el aumento de contagio por la pandemia y paralelamente, la atención de otras patologías, la dirigenta gremial explicó que no ha habido órdenes claras desde el Minsal en esa materia, sino solo recomendaciones de posponer las atenciones de pacientes no crónicos. “Eso aumenta la carga de los trabajadores, incluso a algunos se les ha sugerido que, o bien no tomen vacaciones, o las acorten cuando la gente solo quiere descansar. Por otra parte, en las clínicas no hay protocolos claros sobre cómo convivir en nuestros espacios como el sector de casilleros o los casinos o salas de estar en las que hay hacinamiento de funcionarios de la salud. Esas situaciones debemos enfrentarlas y aún debemos atender a nuestros pacientes independiente de cuál sea su necesidad, ya que el Ministerio no ha dado ninguna orden al respecto”. En cuanto a la relación que mantienen con sus jefaturas, Gloria Flores aseguró que ha sido complejo que se resuelvan situaciones como por ejemplo el traslado seguro de trabajadores que viven en sectores más alejados. “Son las organizaciones sindicales a lo largo de Chile las que han exigido reuniones con los sectores gerenciales para analizar este tipo de situaciones y exigir soluciones. Es necesario tratar una reorganización para apoyar a los trabajadores de modo que tengas sus espacios, recreación y cuidado de la salud mental. Tenemos que decirle a la ciudadanía que independientemente que algunas clínicas tienen una gran infraestructura, allí hay trabajadores que tienen problemas en el diario vivir, que no tienen reemplazantes, que hay empresas externas que no capacitan ni dan protección suficiente a sus funcionarios. Hay que hacer conciencia de eso y por eso le insistimos al Gobierno que si algo les pasa a nuestros trabajadores de la salud, la responsabilidad es de ellos, porque hay que cuidar al que cuida”, finalizó la representante de los trabajadores de la salud privada.

