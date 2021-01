“Revertir los graves daños de la Administración Trump”: las primeras medidas de Joe Biden en el poder

Ya se siente el nuevo Gobierno en Estados Unidos. Inmediatamente después de asumir el mando de la nación norteamericana, Joe Biden comenzó su trabajo como jefe de Estado.

Primeramente, Biden reparará algunas medidas decretadas por Trump. Según publicó su equipo de trabajo, entre las primeras acciones del Presidente norteamericano estarán el regreso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Acuerdo de París contra el cambio climático.

También dispondrá con carácter obligatorio el uso de mascarilla en la nación más azotada por el coronavirus en el mundo, misma. En el mismo sentido, creará el puesto de Coordinador de Respuesta al Covid-19 que se relacionará directamente con el nuevo Presidente.

Otra de las medidas que concretará Biden será poner fin inmediatamente el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, uno de los proyectos emblemáticos de Donald Trump.

A su vez, retirará la prohibición de ingreso al país a residentes de algunos países musulmanes.

Según el equipo de transición de Biden, todas estas medidas ayudarán “no solo a revertir los graves daños de la Administración Trump, sino también a empezar a que el país avance”.

“Ahora comienza el verdadero trabajo”, escribió Biden en su cuenta Twitter poco después de tomar posesión.

Now the real work begins, folks. Follow along at @POTUS as we build back better. pic.twitter.com/fHViqSqwp2

