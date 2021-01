Lucía Dammert: “América Latina estará en los listados B y C de la agenda de EEUU”

4ab8b9e288

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga, analista internacional, académica de la Universidad de Santiago (USACh) Lucía Dammert, se refirió a la reciente investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, así como al final del mandato de Donald Trump. Respecto de este último, la socióloga señaló que su salida de la Casa Blanca “fue una vulgaridad completa, poco educada, poco elegante”, especialmente por su negativa a asistir a la ceremonia de inauguración del mandato de Biden, pero más grave aún, señaló, es la serie de medidas de última hora que tomó Trump, como los indultos que otorgó a cercanos como es el caso del ultraderechista Steve Bannon. De todas maneras, Lucía Dammert recordó que pese a toda la eventual soledad en la que ha quedado Trump en sus últimas semanas en el poder, sigue contando con una base de seguidores fieles y numerosa que lo seguirá erigiendo como una figura política fundamental. “(Trump) Se va sin pena ni gloria de Washington, porque Washington es una ciudad demócrata, que votó masivamente por Biden, pero llega a la Florida y no es recibido como un retirado más que se va a pasar allá el verano, sino que es recibido por gente con un discurso racista, clasista, con un discurso de una profunda percepción de que acá lo que hubo fue un fraude en contra de él”. En cambio, la académica de la USACh reconoció que la ceremonia de asunción al poder de Biden le generó la emoción del respeto a la democracia y de una figura que se plantea de cara al futuro con las herramientas de un político de carrera, no obstante “ahora son todos signos de interrogación” sobre cómo será su administración desde la Casa Blanca. De todas maneras, la socióloga aseguró que “Biden es todo aquello que Trump no es”, ya que se maneja muy bien en las esferas de poder y, además, tiene la edad suficiente para no estar pensando en la reelección, sin embargo gran parte de su mandato estará abocado a atacar la profunda crisis en la que está sumido el país. “(Biden) puede jugar a ser -insólitamente- un presidente de una transición norteamericana, y va a tratar en la medida de lo posible de tener una agenda, pero también es un presidente con la mitad de su agenda marcada, Estados Unidos está enfrentando una crisis social profunda, una crisis económica, una crisis sanitaria y además una crisis de legitimidad al sistema mismo. No hay que olvidar que Donald Trump, con todo, sacó 70 millones de votos, y 55 millones de ellos creen que le fue robada la elección”. “Reconstruir la confianza ciudadana es la tarea principal de Biden”, aseguró la analista internacional, y debe apuntar a ser el constructor de la nueva red de vínculos con las personas, especialmente con aquellos habitantes del EEUU “profundo”, que son las personas blancas empobrecidas, y que han desarrollado un resentimiento importante contra las minorías que, desde sus particulares puntos de vista, han sido favorecidos por el Estado en desmedro de ellos. “Lo que necesita hacer Biden y el Partido Demócrata, en realidad, es volver a sus raíces porque el Partido Demócrata era un partido de los trabajadores, era un partido de los grandes sindicatos, de las zonas del sindicalismo norteamericano, y hoy día se ha convertido en un partido, más bien, de la gente joven, o de los yuppies o los profesionales, y lo que se requiere es volver al mundo trabajador y hablarles de tú a tú del modelo de desarrollo. De que va a ser difícil, sin duda”: Sobre la política exterior de Estados Unidos, recordó que Trump “dirigió sus armas a las bases mismas del sistema multilateral”, el magnate sacó al país de importantes organismos y tratados internacionales y será el regreso a estos acuerdos uno de los más importantes objetivos de la Administración Biden. “Ahora lo que le tocaría a Biden, no es volver a llevar tropas a otros países, sino más bien establecer una forma distinta multilateral. No va a ser fácil porque nadie destruye relaciones en dos días para construirlas en dos días. Construir siempre es más difícil, y mi impresión es que Biden va a mirar para dentro nuevamente, para asegurar un segundo período de Harris, probablemente, pero va a mirar para adentro porque además, están las consecuencias del tema del covid son realmente gigantes”. Finalmente, sobre la relación de EEUU con América Latina, Lucía Dammert recordó que si bien Biden conoce a la región y ha viajado muchas veces, de todas maneras no estaremos entre las prioridades del Departamento de Estado, por lo que “nos va a tocar unirnos entre nosotros y salir adelante”: “Todo el mundo, y América Latina en particular, vamos a estar en los listados B y C de las agendas particulares de EEUU”, concluyó Lucía Dammert.

