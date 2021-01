4ab8b9e288

Cultura ¿Por qué filmamos lo que filmamos?: una radiografía al cine realizado por mujeres La publicación, que fue editada por la periodista Antonella Estévez, presenta una serie de entrevistas que profundizan respecto de la industria audiovisual chilena desde una perspectiva de género. Entre las participantes figuran Alejandra Carmona, Dominga Sotomayor, Tiziana Panizza y María José San Martín, entre otras. Jueves 21 de enero 2021 18:52 hrs.

La escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo presentó, en el marco de la celebración de sus 15 años, el libro ¿Por qué filmamos lo que filmamos? Diálogos en torno a la mujer en el cine chileno. El texto de 186 páginas fue publicado por La Pollera Ediciones, mientras que la edición estuvo a cargo de la periodista y conductora de Radio Universidad de Chile, Antonella Estévez. “En sus 15 años la escuela ha sacado este tipo de libros, rescatando actividades que se hacen al interior del ejercicio académico (…). El 2018 me hice cargo del libro anterior, que revisa 10 años del cine chileno desde 2006 hasta el 2016, y cuando Marcelo Ferrari, director de la carrera, me invita a hacer una nueva edición de este libro, le contrapongo que rescatemos solo a directoras”, comentó Estévez respecto del origen del proyecto, en conversación con el programa Radioanàlisis. “Sabemos muy poco respecto de las realizadoras chilenas que han participado en la construcción de la cinematografía nacional y me parecía importante poder relevar eso. Lo que sabíamos y lo que no sabíamos respecto del aporte del cine chileno y por supuesto relevar el testimonio y el trabajo de las realizadoras que hoy están haciendo cine”, puntualizó la también directora del Festival Cine de Mujeres (Femcine). La publicación está dividida en tres partes. Así, la introducción repasa la historia de las mujeres en el cine chileno. En una segunda sección se presentan entrevistas a cineastas como Alejandra Carmona, Dominga Sotomayor, Tiziana Panizza y María José San Martín, entre otras. Por último, se integran diálogos sostenidos con distintas exponentes de la industria audiovisual, entre ellas, la montajista Andrea Chignoli, la productora Alexandra Galvis, la sonidista Nadine Voullieme y la directora Alicia Scherson. De esa forma, el libro repasa las inquietudes de las realizadoras, sus historias, sus intereses y sus diferentes ideas respecto del cine de mujeres: “Todas esta mujeres, y para mi esa es la gran revelación del libro, señalan que nunca sintieron en sus periodos formativos límites (…). Hasta que entraron al ejercicio laboral o a los espacios de educación superior especializados. Ahí comenzaron a darse cuenta que la cosa no era igual para hombres y mujeres”, comentó la editora del texto. “Vivimos un momento súper interesante en términos de que generacionalmente estamos empezando a desnormalizar ciertas actitudes que han limitado el desarrollo de los seres humanos, no solamente de las mujeres, de los seres humanos. Por eso me parece que es importante exponerlo, dialogar al respecto y ojalá trabajar en que eso no siga sucediendo”, añadió la conductora. Por qué filmamos lo que filmamos? Diálogos en torno a la mujer en el cine chileno puede adquirirse por medio de La Pollera Ediciones. También está disponible en las principales librerías del país.

