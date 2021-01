4ab8b9e288

5c2187a2c6

Covid-19 Secretaria ejecutiva del Colmed Antofagasta: “La situación es crítica, ya estamos en un colapso total” En conversación con nuestro medio, la Dra Jessica Troncoso se refirió a la compleja situación que atraviesa la capital regional en momentos que, según el último Informe Epidemiológico del Minsal, es la comuna con más casos activos del país y tiene una ocupación de camas críticas que ya alcanzó el 100%. Tomás González F. Jueves 21 de enero 2021 12:30 hrs. Compartir

La situación en la Región de Antofagasta es crítica. La pandemia del Covid-19 no ha dado tregua a la región nortina y, según el último Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, la comuna puerto es la que tiene la mayor cantidad de casos activos en el país, totalizando más de 1.525 personas en fase de contagio. El colapso hospitalario es tal, que durante la jornada de este miércoles el Hospital Militar del Norte (HMN), con sede en la capital regional, informó que cerrará temporalmente su servicio de Urgencias y que el personal destinado a esa área será redestinado para apoyar al Hospital Regional, el que en la actualidad sufre un colapso que lo tiene con el 100% de sus camas críticas ocupadas. Tanto así, que durante este miércoles las autoridades regionales decidieron trasladar a 16 pacientes del Hospital Regional a centros asistenciales de la Región Metropolitana, ya que, con 62 pacientes conectados a ventilación mecánica, no hay más respiradores disponibles. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la secretaria ejecutiva del Colegio Médico de Antofagasta, Dra. Jessica Troncoso, dio cuenta de la compleja situación que se vive en la II Región y los inhumanos esfuerzos que está haciendo el personal médico para, al menos, intentar contener la pandemia. Más allá de los números, que muestran una situación compleja, ¿cuál es la situación actual en la Región de Antofagasta? Acá la situación efectivamente es crítica. Ya estamos en un colapso total, el Hospital de Antofagasta ya no tiene camas críticas, hay pacientes que están en ventilación mecánica esperando ingresar a estas camas críticas. Los traslados aumentaron, el día de ayer (miércoles) hubo al menos 16 traslados a la Región Metropolitana. Las urgencias de las unidades privadas tuvieron que cerrar para poder apoyar al hospital regional y las clínicas que quedan disponibles no tienen opción para poder hacer cirugías. A nivel de Atención Primaria de la Salud (APS) estamos trabajando al 100%, a los contactos estrechos ya no se les está aplicando PCR para ahorrar recursos y siguen aumentando los casos probables. Entonces, si bien el número a veces refleja una baja, la baja en realidad es solamente por los casos de las PCR positivas, ya que no se están tomando a los contactos estrechos. Entonces ahí hay algunos números que hay que volver a evaluar y yo creo que hay que modificar la forma en que se está dando la comunicación de riesgo a la comunidad en general. ¿En específico para la región de Antofagasta o a nivel general? Yo no podría referirme a nivel nacional porque no tengo los datos objetivos. Pero sí a nivel regional figuran, por ejemplo, un número de ventiladores que son alrededor de 22 y que aparecen como disponibles. Pero a nosotros nos llama la atención, porque efectivamente están los ventiladores, pero no hay médicos, no hay tens, no hay enfermeras que los puedan manejar. Entonces, si bien está la infraestructura, no está el recurso físico. Por lo que no se puede poner eso como una alternativa y que la gente diga ‘todavía tenemos ventiladores, estamos súper bien’. No es así, están todos los ventiladores ocupados. ¿Qué es lo más grave de la situación actual? Lo más grave es la comunicación de riesgo que se le está dando a la comunidad. Se le baja el perfil a la situación crítica que tenemos en este momento, se incentivan vacaciones por una parte y por otra vemos que los hospitales ya no pueden más, los funcionarios de salud están agotadísimos, y no se ve una comunicación efectiva, acorde y coherente con las circunstancias. Eso es crítico, porque necesitamos que las autoridades se manifiesten y digan que efectivamente estamos a un nivel muy alto. Valparaíso está colapsado, Iquique está colapsado, Viña del Mar y Antofagasta, estamos todos colapsados. Entonces no se puede seguir con esta campaña de que estamos mejor que antes y no anticipar las cuarentenas, porque se ha actuado demasiado tarde respecto de esta pandemia. ¿Qué medidas se han propuesto desde el Colmed regional para enfrentar la situación? Hay varias medidas. Una de las cosas claras es que la pandemia tiene que controlarse desde afuera de los hospitales. El hospital solamente nos ayuda a compensar a los pacientes y contener, pero el trabajo tiene que ser desde afuera. Estamos hablando del testeo activo, la trazabilidad y un aislamiento como corresponde. Ahora, para hacer todo eso necesitamos recursos tanto humanos como monetarios, pero además de eso necesitamos que las personas, la comunidad, puedan tener lo necesario para poder hacer las cuarentenas. Si las familias no tienen para poder comprar o trabajar, y están viendo que no tienen cómo alimentar a sus hijos si están encerrados por 14 días, van a romper las cuarentenas sí o sí. Acá las autoridades tienen que dar las disposiciones y ayudas económicas necesarias para que se pueda hacer efectivamente la cuarentena. También tiene que aumentar la dotación de trazadores en los consultorios, aumentar ese recurso humano, porque todavía no están los suficientes, y aumentar el recurso médico para evaluar los sintomáticos respiratorios que aparecen a raíz de esos mismo contactos estrechos. ¿Ayudaría una cuarentena? Las cuarentenas ayudan, pero cuando son cuarentenas mucho más restringidas. En este momento en Antofagasta la cuarentena es parcial, los únicos que paralizan son la gente que sale a trabajar de los estratos económicos más bajos. Vemos que las actividades productivas siguen igual, ni siquiera han disminuido su nivel de trabajo, y nosotros no nos queda tan claro si es que los contagios son netamente de la ciudad o vienen de otras regiones, dada la alta movilidad que tenemos de trabajadores que vienen de otras ciudades. Hay muchos factores que hay que trabajar, pero efectivamente la cuarentena es necesaria, pero no va a ser la panacea para combatir el virus. Necesitamos testeo, trazabilidad, un buen resguardo y que por lo menos disminuyan sus funciones las actividades productivas que acá siguen funcionando igual que siempre. ¿Una cuarentena total o un cordón sanitario en la Región de Antofagasta podrían ser medidas efectivas? Son medidas efectivas, pero tienen que tener la fiscalización necesaria. También nos da la sensación de que la fiscalización ha sido escasa, no sabemos bien si es por falta de personal o de recursos, pero en las calles hemos visto poca fiscalización a los vehículos y la circulación, acá en Antofagasta parece un día normal. El cordón sanitario tiene que ser mucho más estricto, se tiene que pedir PCR para los traslados interregionales. No puede ser que baste solamente con el carnet sanitario y no se le solicite el examen a la gente que va a entrar, sabiendo que sí se pide a la gente que viene por avión, pero no por vía terrestre. Esos puntos se pueden reforzar. ¿Cuál es su pronóstico para las próximas semanas? Si no se reacciona de parte de las autoridades, yo no veo muy buen futuro. También vamos a tener otras olas, no solamente de Covid-19, también se vienen las otras pandemias, que tienen que ver con todos los pacientes crónicos que se han dejado de ver y los pacientes de salud mental que no se han podido atender a causa de que se ha priorizado el virus. Entonces lo veo bien complejo porque no es una sola pandemia, van a venir tres pandemias: la pandemia de los crónicos descompensados, la de salud mental y la del Covid-19. Acá hay que planificarse antes y no ser tan reactivos. Prevenimos poco y estamos actuando según las situaciones, pero atrasados. Estamos muy atrasados, entonces todo eso tenemos que trabajarlo con las autoridades y si ellos están dispuestos a trabajar con nosotros, yo creo que se puede beneficiar bastante la comunidad. Hoy tenemos una reunión con la Seremi de Salud y mañana con el intendente. Es muy importante poder trabajar en conjunto, tanto autoridades de gobierno, municipales y con la comunidad. Nosotros vamos a tener nuestra primera reunión con la comunidad, con ollas comunes, con dirigentes de campamentos. Este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto.

La situación en la Región de Antofagasta es crítica. La pandemia del Covid-19 no ha dado tregua a la región nortina y, según el último Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, la comuna puerto es la que tiene la mayor cantidad de casos activos en el país, totalizando más de 1.525 personas en fase de contagio. El colapso hospitalario es tal, que durante la jornada de este miércoles el Hospital Militar del Norte (HMN), con sede en la capital regional, informó que cerrará temporalmente su servicio de Urgencias y que el personal destinado a esa área será redestinado para apoyar al Hospital Regional, el que en la actualidad sufre un colapso que lo tiene con el 100% de sus camas críticas ocupadas. Tanto así, que durante este miércoles las autoridades regionales decidieron trasladar a 16 pacientes del Hospital Regional a centros asistenciales de la Región Metropolitana, ya que, con 62 pacientes conectados a ventilación mecánica, no hay más respiradores disponibles. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la secretaria ejecutiva del Colegio Médico de Antofagasta, Dra. Jessica Troncoso, dio cuenta de la compleja situación que se vive en la II Región y los inhumanos esfuerzos que está haciendo el personal médico para, al menos, intentar contener la pandemia. Más allá de los números, que muestran una situación compleja, ¿cuál es la situación actual en la Región de Antofagasta? Acá la situación efectivamente es crítica. Ya estamos en un colapso total, el Hospital de Antofagasta ya no tiene camas críticas, hay pacientes que están en ventilación mecánica esperando ingresar a estas camas críticas. Los traslados aumentaron, el día de ayer (miércoles) hubo al menos 16 traslados a la Región Metropolitana. Las urgencias de las unidades privadas tuvieron que cerrar para poder apoyar al hospital regional y las clínicas que quedan disponibles no tienen opción para poder hacer cirugías. A nivel de Atención Primaria de la Salud (APS) estamos trabajando al 100%, a los contactos estrechos ya no se les está aplicando PCR para ahorrar recursos y siguen aumentando los casos probables. Entonces, si bien el número a veces refleja una baja, la baja en realidad es solamente por los casos de las PCR positivas, ya que no se están tomando a los contactos estrechos. Entonces ahí hay algunos números que hay que volver a evaluar y yo creo que hay que modificar la forma en que se está dando la comunicación de riesgo a la comunidad en general. ¿En específico para la región de Antofagasta o a nivel general? Yo no podría referirme a nivel nacional porque no tengo los datos objetivos. Pero sí a nivel regional figuran, por ejemplo, un número de ventiladores que son alrededor de 22 y que aparecen como disponibles. Pero a nosotros nos llama la atención, porque efectivamente están los ventiladores, pero no hay médicos, no hay tens, no hay enfermeras que los puedan manejar. Entonces, si bien está la infraestructura, no está el recurso físico. Por lo que no se puede poner eso como una alternativa y que la gente diga ‘todavía tenemos ventiladores, estamos súper bien’. No es así, están todos los ventiladores ocupados. ¿Qué es lo más grave de la situación actual? Lo más grave es la comunicación de riesgo que se le está dando a la comunidad. Se le baja el perfil a la situación crítica que tenemos en este momento, se incentivan vacaciones por una parte y por otra vemos que los hospitales ya no pueden más, los funcionarios de salud están agotadísimos, y no se ve una comunicación efectiva, acorde y coherente con las circunstancias. Eso es crítico, porque necesitamos que las autoridades se manifiesten y digan que efectivamente estamos a un nivel muy alto. Valparaíso está colapsado, Iquique está colapsado, Viña del Mar y Antofagasta, estamos todos colapsados. Entonces no se puede seguir con esta campaña de que estamos mejor que antes y no anticipar las cuarentenas, porque se ha actuado demasiado tarde respecto de esta pandemia. ¿Qué medidas se han propuesto desde el Colmed regional para enfrentar la situación? Hay varias medidas. Una de las cosas claras es que la pandemia tiene que controlarse desde afuera de los hospitales. El hospital solamente nos ayuda a compensar a los pacientes y contener, pero el trabajo tiene que ser desde afuera. Estamos hablando del testeo activo, la trazabilidad y un aislamiento como corresponde. Ahora, para hacer todo eso necesitamos recursos tanto humanos como monetarios, pero además de eso necesitamos que las personas, la comunidad, puedan tener lo necesario para poder hacer las cuarentenas. Si las familias no tienen para poder comprar o trabajar, y están viendo que no tienen cómo alimentar a sus hijos si están encerrados por 14 días, van a romper las cuarentenas sí o sí. Acá las autoridades tienen que dar las disposiciones y ayudas económicas necesarias para que se pueda hacer efectivamente la cuarentena. También tiene que aumentar la dotación de trazadores en los consultorios, aumentar ese recurso humano, porque todavía no están los suficientes, y aumentar el recurso médico para evaluar los sintomáticos respiratorios que aparecen a raíz de esos mismo contactos estrechos. ¿Ayudaría una cuarentena? Las cuarentenas ayudan, pero cuando son cuarentenas mucho más restringidas. En este momento en Antofagasta la cuarentena es parcial, los únicos que paralizan son la gente que sale a trabajar de los estratos económicos más bajos. Vemos que las actividades productivas siguen igual, ni siquiera han disminuido su nivel de trabajo, y nosotros no nos queda tan claro si es que los contagios son netamente de la ciudad o vienen de otras regiones, dada la alta movilidad que tenemos de trabajadores que vienen de otras ciudades. Hay muchos factores que hay que trabajar, pero efectivamente la cuarentena es necesaria, pero no va a ser la panacea para combatir el virus. Necesitamos testeo, trazabilidad, un buen resguardo y que por lo menos disminuyan sus funciones las actividades productivas que acá siguen funcionando igual que siempre. ¿Una cuarentena total o un cordón sanitario en la Región de Antofagasta podrían ser medidas efectivas? Son medidas efectivas, pero tienen que tener la fiscalización necesaria. También nos da la sensación de que la fiscalización ha sido escasa, no sabemos bien si es por falta de personal o de recursos, pero en las calles hemos visto poca fiscalización a los vehículos y la circulación, acá en Antofagasta parece un día normal. El cordón sanitario tiene que ser mucho más estricto, se tiene que pedir PCR para los traslados interregionales. No puede ser que baste solamente con el carnet sanitario y no se le solicite el examen a la gente que va a entrar, sabiendo que sí se pide a la gente que viene por avión, pero no por vía terrestre. Esos puntos se pueden reforzar. ¿Cuál es su pronóstico para las próximas semanas? Si no se reacciona de parte de las autoridades, yo no veo muy buen futuro. También vamos a tener otras olas, no solamente de Covid-19, también se vienen las otras pandemias, que tienen que ver con todos los pacientes crónicos que se han dejado de ver y los pacientes de salud mental que no se han podido atender a causa de que se ha priorizado el virus. Entonces lo veo bien complejo porque no es una sola pandemia, van a venir tres pandemias: la pandemia de los crónicos descompensados, la de salud mental y la del Covid-19. Acá hay que planificarse antes y no ser tan reactivos. Prevenimos poco y estamos actuando según las situaciones, pero atrasados. Estamos muy atrasados, entonces todo eso tenemos que trabajarlo con las autoridades y si ellos están dispuestos a trabajar con nosotros, yo creo que se puede beneficiar bastante la comunidad. Hoy tenemos una reunión con la Seremi de Salud y mañana con el intendente. Es muy importante poder trabajar en conjunto, tanto autoridades de gobierno, municipales y con la comunidad. Nosotros vamos a tener nuestra primera reunión con la comunidad, con ollas comunes, con dirigentes de campamentos. Este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto.