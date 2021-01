dc77d37336

Ministro Paris y situación de Cecilia Heyder: "Estoy dispuesto a reunirme con ella y buscar una solución en conjunto" En conversación con Radio Universidad de Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió por primera vez a la situación de Cecilia Heyder y su lucha por acceder a una muerte asistida. Tomás González F. Viernes 22 de enero 2021 11:28 hrs.

Poco a poco, el caso de Cecilia Heyder ha ido causando cada vez más revuelo y su lucha por el acceso a una “muerte digna” ha tomado cada vez más fuerza. A sus 54 años, la reconocida activista por los Derechos Humanos sufre de un grave cáncer de mama metastásico, además de lupus y septicemia a causa de su déficit del factor VII, situación que actualmente la mantiene hospitalizada en el tercer piso de Urología y Ginecología del Hospital San José. Desde ahí, y en paralelo al proyecto de eutanasia que avanza en el Congreso, Heyder ha encabezado una verdadera batalla judicial interponiendo un recurso de protección en contra del Hospital San José y el Ministerio de Salud, bajo el argumento de que vive bajo la amenaza constante de ser trasladada a su domicilio, en donde, asegura, estaría condenada a una “dolorosa e indigna” muerte, y pidiendo que se le permita acceder a una muerte asistida. Mientras se tramita la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago, la activista ha enfocado las pocas energías que le van quedando en visibilizar su lucha, contando con un gran respaldo tanto en las redes sociales como en el mundo político. Hace algunas semanas fue visitada en el centro asistencial por la diputada Maya Fernández y el diputado Vlado Mirosevic, quienes escucharon su testimonio y le manifestaron su apoyo. Sin embargo, hay una sencilla petición que Heyder lleva un tiempo intentando concretar y que hasta ahora no ha sido acogida: una reunión cara a cara con el ministro de Salud, Enrique Paris. Pese a sus esfuerzos, la única respuesta que ha obtenido desde el Minsal ha sido el ofrecimiento de ser trasladada a una pieza individual en el Hospital San José o a una clínica privada, cuestión que Heyder ha rechazado tajantemente ya que no es ese su objetivo. Ella insiste en que lo que quiere es una reunión con el titular del Minsal, para poder entregarle ella misma su testimonio. En conversación con Radio Universidad de Chile, el ministro Enrique Paris se refirió por primera vez a la situación de Cecilia Heyder y su solicitud, asegurando que él está disponible para reunirse con ella, escucharla y buscar una solución en conjunto. “Hace muchos años que conozco a Cecilia Heyder, incluso antes de ser ministro de Salud. Siendo presidente del Colegio Médico tuve la oportunidad de conocerla, de acogerla y recibirla en mi oficina, conversar sobre los temas que a ella le preocupaban en esa época, que era sobre todo el tratamiento del dolor”, relata el titular del Minsal a nuestro medio. “Si ella quiere conversar y dialogar conmigo, yo estoy, obviamente, dispuesto a recibirla por Zoom cuando ella lo estime conveniente, y obviamente siempre que mi agenda me lo permita”, agrega París. Ministro, ella ha asegurado que desde el Minsal le negaron una reunión con usted y que se le ofreció el traslado a una clínica privada. ¿A qué se debió esto? “No, yo estoy dispuesto a atenderla en la reunión. Escucharla y ver sus planteamientos, y buscar una solución en conjunto. Me gusta buscar soluciones en conjunto, así que estoy llano a escuchar y conversar con ella”. ¿Qué opina sobre su petición de ella en específico, el litigio que lleva en la Corte de Apelaciones pidiendo que se le permita una muerte asistida? “En ese sentido no me puedo pronunciar. Tú sabes que para decidir eso hay que conocer la historia clínica del paciente, hay que tener todos los antecedentes que han emitido probablemente los oncólogos o los cirujanos, en fin, los especialistas en dolor. Así que yo esperaría tener más información, no puedo opinar sin evidencia”. En su activismo por esta causa ha logrado un gran respaldo. ¿Sabía usted que la “funa” que usted recibió, y señaló que ‘actuaban como nazis’, fue justamente en apoyo a esta causa de Cecilia Heyder? “No sabía eso, yo no bajé a la calle, uno de mis hijos bajó pero yo no quise bajar. No sabía que se refería a eso el reclamo”. ¿Cómo toma el reclamo ahora sabiéndolo? “Bueno, es que si hubiese sido de otra manera, si ellos mismos se hubiesen acercado al Minsal o haber pedido una reunión por Zoom explicándome que quieren apoyar a Cecilia, no habría tenido ningún problema. Ya lo he dicho muchas veces, estoy dispuesto a reunirme con ella por Zoom y escucharla, obviamente. Pero no puedo comprometer mi opinión con respecto a la eutanasia, porque para eso no estoy calificado y tiene que haber un informe de los especialistas, y además una ley que lo permita, la que todavía no está aprobada en el Congreso”. ¿Hay una postura del Minsal respecto de ese proyecto? “No hemos sido citados hasta el momento, que yo sepa, a la discusión de esa ley”. ¿Pero se inclina por alguna opción? “No, porque tengo que hacerme asesorar por los asesores legislativos correspondientes”.

