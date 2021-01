Heraldo Muñoz y ratificación del TPP-11: “No es el momento y no me voy a mover para promoverlo”

La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos ha generado reacciones desde todos los rincones del mundo y la salida de Donald Trump de la Casa Blanca ha abierto la puerta a que el gigante norteamericano deje atrás la agresiva política exterior que comandaba el polémico expresidente republicano. En esa línea, y en su primer día como presidente de Estados Unidos, Biden firmó 17 decretos u órdenes ejecutivas entre las que destacaron la reincorporación al Acuerdo de París y la suspensión de la retirada de la OMS, ambas medidas que había adoptado Trump y que habían sido fuertemente cuestionadas por la comunidad internacional. Asimismo, en su campaña, el entorno de Biden también mostró su disposición a revocar una de las primeras decisiones que tomó Trump al llegar a la Casa Blanca, en 2017, cuando firmó la salida de Estados Unidos del TPP, tratado que ha vuelto a la palestra y nuevamente genera debate en nuestro país.

En las últimas semanas, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, junto con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yañez, han insistido en apurar la votación de la ratificación del TPP-11 en el Senado (el TPP sin Estados Unidos), situación que ha sido resistida por distintos sectores que argumentan que, ad portas de iniciar un proceso constitucional, éste no es el momento.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex Canciller y actual candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, quien además lideró las negociaciones del tratado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se refirió a las implicancias de un eventual reingreso de Estados Unidos al TPP-11 y la decisión del Gobierno de apurar su ratificación.

En su primer día como Presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 decretos u órdenes ejecutivas, varias de éstas relativas a la política exterior del país. ¿Qué señales está dando Biden con esto, en específico, hacia la comunidad internacional?

Bueno, ya estamos viendo las primeras señales de un cambio dramático en la política exterior de Estados Unidos, puesto que el Presidente Biden ha anunciado el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), algo fundamental, ya que Trump se retiró de la OMS en medio de la pandemia, y esa es una señal muy poderosa de cooperación. Segundo, ha dicho que Estados Unidos va a proveer vacunas contra el coronavirus a los países más desarrollados. Tercero, va a volver al Acuerdo de París, para combatir el cambio climático, del cual también Trump se retiró.

A estas primeras señales se agrega el que no va a seguir construyendo el muro divisorio con México, supuestamente en contra de los inmigrantes ilegales mexicanos, a los que Trump llamó violadores, ladrones, etcétera. Ése era Trump, un individuo que se propuso la demolición de la democracia en la primera potencia mundial y que hizo ataques a los medios de comunicación, que definió como su enemigo, a la participación ciudadana, a las minorías raciales, a los inmigrantes, a los mecanismos democráticos como el voto por correo, y a los propios republicanos que no estuvieron con él. Así que este cambio con Biden está siendo importante y yo presumo que vamos a ver más señales, porque recién a 48 horas de la Administración Biden ya tenemos algunas muy poderosas.

Respecto de las relaciones entre Estados Unidos y Chile, ¿cree que la llegada de Biden al poder pueda significar cambios, para bien o para mal, en estas relaciones?

Chile no es un país prioritario para Estados Unidos y su política exterior, en ninguna circunstancia. Lo fue en el período de Allende, ya sabemos de la intervención norteamericana en nuestro país en esa época. Pero en circunstancias como las que existen hoy día, Chile no es una prioridad.

Sin embargo, Biden conoce a Chile, conoce a muchos de nosotros que hemos tenido una relación con él, que lo hemos conocido en distintas circunstancias. Él ha estado en nuestro país un par de veces por lo menos y conoce lo que somos, y tiene aprecio por nuestro país. Eso facilita las cosas, cuando hay que hacer una llamada telefónica a la Casa Blanca por alguna materia, el que conozca a Chile, que conozca a algunas de las personas que han ejercido liderazgos en el pasado, como la presidenta Bachelet, a quien le tiene mucho aprecio, eso ayuda. Así que creo que tendrá una buena disposición hacia nuestro país, en definitiva, pero no van a haber grandes temas bilaterales. Más bien yo creo que es un buen capital el que tenemos, puesto que nos conoce bien y aprecia nuestro país.

En su campaña, desde la campaña de Joe Biden se señaló el reingreso de Estados Unidos al TPP-11. ¿Qué implicancias podría tener la inclusión de Estados Unidos en el tratado? Porque cuando Trump se retiró, los países acordaron suspender varios capítulos que habían sido cuestionados, y se ha dicho que, con un eventual regreso de Estados Unidos al TPP, esas cláusulas podrían ser repuestas.

Bueno, en primer lugar, eso significaría una nueva negociación. Pero yo tengo mis dudas de que el Presidente Biden vaya a comprometerse con el retorno al TPP original. Simplemente no está dentro de sus prioridades y yo más bien percibo en sus declaraciones que hay dudas respecto a que eso vaya a ser algo importante en su política exterior. No lo creo. Incluso me parece más irónico que hoy día tengamos a Xi Jinping, al presidente de China, expresando intereses en el TPP-11, que no tiene varios de los capítulos o de las normas que se le quitaron cuando Trump se retiró y declaró que éste era un tratado totalmente contrario a los intereses de Estados Unidos.

¿No cree que Estados Unidos vuelva a ingresar al TPP-11?

No lo sé, pero la impresión que yo tengo es que Biden no tiene como prioridades y, más bien, hay serias dudas de que tenga interés en volver al TPP, puesto que su coalición también tiene sectores sindicalistas que han visto todos los acuerdos de libre comercio como acuerdos que exportan empleos y, por lo tanto, no estoy seguro que Biden tenga interés en priorizar el retorno al TPP, más bien lo contrario.

Considerando el contexto actual, el eventual reingreso de Estados Unidos al tratado, el proceso constitucional que está por iniciarse en Chile, el clima político en el país y las intenciones del Gobierno, expresadas por el Canciller Allamand, de apurar la votación del TPP en el Senado. ¿Considera que es el momento idóneo para votar y ratificar el tratado?

No creo que sea el momento idóneo. A mi juicio debiera ser después del proceso constituyente, porque el ánimo está muy recargado en la materia y, además, yo he cuestionado muy severamente al gobierno del Presidente Piñera porque a él, aparentemente, le gustan los tratados de libre comercio pero no le gustan los tratados ambientales. Entonces, él no ha sido capaz de firmar el Acuerdo de Escazú de justicia ambiental, pese a que él, durante su primer mandato, lo impulsó y anunció que lo iba a firmar. Sin embargo, cuando llega el momento de hacerlo, vienen todo tipo de argumentos que, a mi juicio, no tienen sustento.

Pero usted antes ha manifestado la necesidad de ratificar el TPP-11…

Yo por lo menos me siento muy distante del proceso de aprobación, porque el Presidente no ha privilegiado cuestiones que son fundamentales, como los acuerdos ambientales, y sólo lo ha hecho con los que le interesan a él. Así que yo he dicho que no me voy a mover para promover el TPP-11, puesto que Piñera no está disponible para firmar Escazú. En todo caso, me parece que sería oportuno postergar todo esto. No entiendo el porqué el Gobierno se ha empeñado ahora en promover la ratificación de este tratado.

Usted como Canciller fue parte de las negociaciones ¿Sigue estando en favor del tratado?

El contenido del Tratado yo creo que se evalúa en sí mismo y el contenido es bien claro, y quienes estuvimos en la administración no vamos a renegar. Pero otra cosa es considerar que éste no es el momento y que, por lo menos yo, no voy a actuar políticamente para promoverlo puesto que el Presidente no ha sido capaz de firmar Escazú.

Si usted llega a ser Presidente de Chile, ¿cuáles serían los principales lineamientos o principios que buscaría impulsar en términos de política exterior?

Creo que es fundamental una política exterior autónoma, de soberanía nacional, pero al mismo tiempo de cooperación internacional. Impulsar la integración latinoamericana en la medida que eso sea posible, yo creo que es posible. Hay que buscar la promoción de los valores de la democracia y los Derechos Humanos, eso es sustancial a los principios de nuestro país. Creo que es fundamental también el promover el multilateralismo y el derecho internacional, Chile es un país relativamente pequeño y nos interesa que se respeten las reglas, las normas, y no se imponga el poder del más fuerte. Creo que Chile se tiene que seguir abriendo al mundo, tenemos que tener mejores relaciones con Asia-Pacífico, ahí está el futuro de nuestro país.