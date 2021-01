a19829e281

Nacional Mario Aguilar por retorno presencial a clases: "Los datos oficiales nos hacen pensar que es inviable para el 1 de marzo" El presidente regional del Colegio de Profesores y candidato constituyente también se refirió al anuncio del Gobierno correspondiente a la vacunación de la comunidad educativa. "El ministro me dijo que sería en enero, pero esto aún no ha ocurrido", manifestó, Diario Uchile Domingo 24 de enero 2021 17:40 hrs.

En la comunidad educativa parece rondar la incertidumbre respecto de los anuncios entregados por el Gobierno en las últimas semanas. Si bien por un lado, según lo ha manifestado el ministro de Educación, Raúl Figueroa, esta población será parte del 30 por ciento prioritario en dicho proceso, él mismo sigue insistiendo en la viabilidad del retorno presencial a clases para el próximo 1 de marzo. Al respecto, nuestro medio conversó con el presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien pese a valorar la consulta que el gremio está llevando a cabo en el profesorado para integrar o no el Consejo Asesor del ministerio para el retorno a clases, aseguró que dicha opción es contraria a los datos que el propio Gobierno ha mostrado sobre el avance de la pandemia en el país. “Los datos oficiales, la alerta que nos están dando como país respecto de la posibilidad de una situación muy grave durante el mes de febrero en términos de contagio. Personas fallecidas y enfermos críticos, todo nos hace pensar qué viabilidad tiene el insistir en que se vuelva a clases presenciales el primero de marzo, si hay una alta posibilidad, dicho por las propias autoridades de salud, de que haya una situación crítica por la pandemia”, expresó. Para Aguilar, aun con el anuncio del proceso de vacunación que incluye a la comunidad educativa, el retorno a clases no resulta del todo seguro, esto porque, según dijo, el propio Raúl Figueroa le había asegurado que la inoculación de vacunas para el profesorado se llevaría a más tardar en enero; sin embargo, con los retrasos conocidos, esto podría no cumplirse. “El ministro me dijo que en enero comenzaba la vacunación para profesores y profesoras, y estamos en enero y esto no ha ocurrido. Y lo que se está anunciando ahora es que vendría después, en una fecha incierta, muy poco clara. Además se está anunciando ahora que hay retraso en los planes de vacunación, por lo tanto se estaría muy lejos de la meta de marzo. Yo no veo bien, de acuerdo a los propios compromisos del Gobierno, cómo se ha enfrentado el tema de la vacunación de profesores y profesoras”, criticó. Por otro lado, Aguilar comentó también respecto de su faceta como candidato constituyente por la lista de los Movimientos Sociales en el distrito 8. Según remarcó, dicha lista tiene como máxima la inclusión de voces que incluso antes del 18 de octubre mantenían una mirada crítica frente a los problemas del país, por lo que recordó a las y los votantes que lo expresado en el plebiscito dejaba a la clase política fuera del proceso de redacción de la nueva Constitución. “Ahora se mira con extrañeza que senadores o diputados pretendan ser constituyentes, que ex políticos que estaban jubilados pretenda ser constituyentes, que gente que estuvo por el rechazo incluso. Marcela Cubillos fue bandera central del rechazo, y ahora pretende redactar la nueva constitución. Me parece bastante contradictorio”, sentenció.

