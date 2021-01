a19829e281

c441056bdc

Medio Ambiente Humedal de Batuco: en proceso a un nuevo santuario de la Naturaleza en la RM Ante el valor de este lugar, y considerando que sus títulos de sitio prioritario, cuerpo lacustre, zona libre de caza o zona de protección ecológica dentro del plano regulador no se respetan, es que desde la Fundación Batuco Sustentable decidieron iniciar hace años un proceso de búsqueda de protección del humedal. Andrea Bustos C. Lunes 25 de enero 2021 0:20 hrs. Compartir

“En su origen el Humedal de Batuco se extendía entre los 33º12′ y 33º17′ latitud S, y los 70º45′ y 70º52′ de longitud W, abarcando la parte centro oriente de la comuna de Lampa, el extremo sur de la comuna de Til Til y el extremo norte de la comuna de Quilicura, con una superficie de 14.788 hectárea a una altitud que se encuentra en los 481 m.s.n.m. En la actualidad este humedal se ha divido dando orígenes a una serie de humedales pequeños unidos por canales con flujos de agua intermitentes, el más importante, tanto por variedad como concentración de biodiversidad es la laguna de Batuco y sus alrededores conocido como Humedal de Batuco una superficie aproximada de 650 hectáreas necesarias de protección y cuidado, ubicada en la sub-cuenca de Batuco, comuna de Lampa en la Región Metropolitana”. Así define la Fundación Batuco Sustentable en su sitio web este espacio natural y su protección, en el que destacan una amplia vegetación y fauna. Ante el valor de este lugar, y considerando que sus títulos de sitio prioritario, cuerpo lacustre, zona libre de caza o zona de protección ecológica dentro del plano regulador no se respetan, es que desde la Fundación Batuco Sustentable decidieron iniciar hace años un proceso de búsqueda de protección del humedal. Entre idas y venidas, problemas, limitaciones y dificultad de alcanzar acuerdos con los propietarios de la laguna del humedal, es que finalmente decidieron como organización territorial solicitar que 597,8 hectáreas sean un Santuario de la Naturaleza. El pasado 8 de junio presentaron el expediente ante el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, un par de días después la Fundación San Carlos, propietaria de la laguna a la que previamente habían solicitado apoyo, presentó también una solicitud similar, pero solo por las 300 hectáreas de su territorio. Aquello preocupa a la organización territorial, ya que existe una amplia posibilidad de que las autoridades se inclinen por esa propuesta, escogiendo proteger el menor territorio posible. “Ahí estamos complicados nuevamente porque el humedal de Batuco es el bosque, es la pradera, es la playa y es la laguna, el metabolismo del ecosistema que hay en el territorio es diverso. Son 143 especies de aves, un montón de flora diversa, árboles, espinos, quillay, peumo, y que estos evidentemente no habitan en la laguna pero sí acogen a una cantidad de fauna que existe en este ecosistema. Entonces la autoridad de este gobierno ha tenido muy buena voluntad con ellos haciéndonos ver incluso que a lo mejor no toma en cuenta un santuario con una visión sistémica de 600 hectáreas, sino que se acoge solamente 300 a ver si en un futuro se crece”, explicó Eduardo Acuña, presidente de la Fundación Batuco Sustentable. A ello agregó que “eso es una argumento falaz, esta decisión política que toma este gobierno respecto al humedal de Batuco nos vende de algún modo la posibilidad de crecer en un futuro, cuando lo que vemos es que se están vendiendo todas las parcelas para uso domiciliario, pseudo industrial, como parcelas de agrado. Por lo tanto, cuando llegue quizás a avanzar a 600 hectáreas no va existir ecosistema, va estar todo intervenido, entonces es necesario tomar decisiones ahora”. La preocupación de los y las vecinas interesados por la protección del Humedal radica en aquello, en que el espacio se siga vulnerando y se continúe obviando su necesaria protección, como ocurre con decena de sitios naturales a nivel nacional intervenidos por proyectos privados. “El uso de los territorios es la principal piedra angular de la problemática ambiental que hay en Chile(…) Se ponen puentes como en Concepción, en Punta Arenas, donde no corresponde, donde se hacen intervenciones gigantescas al suelo y no se ve los servicios, ecosistemas que brindan, que si uno los calcula son infinitamente superiores en valor”, dijo. Eduardo Acuña aclaró que en ningún caso el problema es con la Fundación San Carlos, dado que valoran que ellos también quieran generar un santuario, sino más bien las aprensiones están con la acción que puedan tomar las autoridades. “Nuestro problema no es la Fundación San Carlos, agradecemos esas 300 hectáreas. Nuestro problema es que tenemos que tener un ministerio que vele por el bien común más allá, sin miedo, generando trabajo, mesas de gobernanza, pero no para ir a comer galletas y tomar café, sino que tomar decisiones”, expresó. “Nosotros no somos la rabia, el odio, no somos la mala onda. Los grupos ambientales no son los grupos que andan buscando la involución o que nadie se desarrolle, nuestra pega es por amor, 100 por ciento”, agregó. La gestión por la protección de este humedal ha sido en base a la organización territorial, con poco apoyo de las autoridades. Si bien Eduardo Acuña aclaró que algunos concejales y concejalas han manifestado preocupación, lo que ha predominado es la movilización de la gente. Una de las autoridades que ha entregado apoyo a la protección del humedal es la diputada de Comunes, Claudia Mix, quien comentó que lo ha hecho porque este humeral es el más importante de la RM, y el Estado ha tomado medidas insuficientes para su protección, especialmente porque el sector norte de Santiago se caracteriza por ser el patio trasero de la región. “Es importante su protección ya que los humedales cumplen funciones muy importantes como el control de inundaciones, la reposición de napas subterráneas y la mitigación del cambio climático, entre otros. Además nos proporcionan agua, paisaje de gran singularidad, recreación y turismo y una gran biodiversidad de flora y fauna silvestre”, expresó. En tanto, sobre que se convierta en un Santuario de la Naturaleza, la parlamentaria dijo que el Ministerio de Medio Ambiente debe velar por el bien común nacional, y el expediente de 600 hectáreas presentado por Batuco Sustentable cumple con ese objetivo. “300 hectáreas sería una obra de jardinería y decoración de interiores, sería una muy mala decisión política, mientras que 600 hectáreas cumplirían el anhelo de las organizaciones que han luchado con esfuerzo en la defensa del humedal, de la academia y del servicio público que por años ha intervenido el territorio en su protección para que de algún modo se conserve el ecosistema como corresponde” dijo la diputada. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales, institución a cargo de los Santuarios de la Naturaleza, indicaron que están en proceso de elaboración del informe técnico sobre el humedal de Batuco, documento que luego será sometido a consideración del pleno del Consejo. De ser aprobado, se entregará al Ministerio de Medio Ambiente. La protección más allá de Batuco Según la ley, los Santuarios de la Naturaleza (SN) son una categoría de protección contemplada en la Ley de Monumentos Nacionales, y permiten resguardar áreas que ofrecen posibilidades especiales para realizar estudios o investigaciones en el ámbito de las ciencias naturales, tanto relacionados con la geología, paleontología, zoología, botánica y ecología. Su tutela está alojada en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), institución que no se encuentra facultada para proponer declarar nuevas áreas protegidas bajo esta categoría, sin embargo, sí generan un informe previo para estos territorios. “Lo interesante y versátil de esta figura de protección es la posibilidad de afectar propiedad pública o privada, además de considerar las formas naturales como Objetos de Conservación (Geodiversidad), además de la biodiversidad presente. Asimismo, representa una opción viable para conservar ambientes mixtos, es decir, terrestres, marinos, dulceacuícolas incluso una combinación de éstos”, informan desde el CMN. En tanto, Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, comentó que “el patrimonio también es natural y es otra de las funciones del Consejo de Monumentos Nacionales tanto su protección y salvaguarda, de este modo el Consejo tiene a su cargo la tuición de los Santuarios de la Naturaleza que es otra figura de protección dentro de los monumentos nacionales. Y esto es porque los santuarios están íntimamente ligados con nuestra identidad y son la piedra angular de la conservación de la biodiversidad, contienen hábitats vitales que se convierten en refugios seguros en que los animales y las plantas pueden sobrevivir y prosperar”. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora este martes 26 de enero, el CMN iniciará una campaña de concientización sobre los Santuarios de la Naturaleza que se extenderá hasta septiembre de 2021, período en que se realizarán conversatorios, seminarios, limpiezas de santuarios y campañas en redes sociales. “El martes 26 de enero en el Día Mundial de la Educación Ambiental la secretaría técnica del consejo lanzará una campaña de protección de los Santuarios de la Naturaleza porque cuidarlos es cuidarnos, es una oportunidad que no podemos desaprovechar ni descuidar”, dijo Brevis. Con ello se busca divulgar, relevar e incentivar el cuidado, protección y valor de los 63 Santuarios de la Naturaleza de todo el país, que significan 581.248,88 hectáreas bajo esta figura de protección, a las que en los próximos meses podría sumarse el humedal de Batuco.

“En su origen el Humedal de Batuco se extendía entre los 33º12′ y 33º17′ latitud S, y los 70º45′ y 70º52′ de longitud W, abarcando la parte centro oriente de la comuna de Lampa, el extremo sur de la comuna de Til Til y el extremo norte de la comuna de Quilicura, con una superficie de 14.788 hectárea a una altitud que se encuentra en los 481 m.s.n.m. En la actualidad este humedal se ha divido dando orígenes a una serie de humedales pequeños unidos por canales con flujos de agua intermitentes, el más importante, tanto por variedad como concentración de biodiversidad es la laguna de Batuco y sus alrededores conocido como Humedal de Batuco una superficie aproximada de 650 hectáreas necesarias de protección y cuidado, ubicada en la sub-cuenca de Batuco, comuna de Lampa en la Región Metropolitana”. Así define la Fundación Batuco Sustentable en su sitio web este espacio natural y su protección, en el que destacan una amplia vegetación y fauna. Ante el valor de este lugar, y considerando que sus títulos de sitio prioritario, cuerpo lacustre, zona libre de caza o zona de protección ecológica dentro del plano regulador no se respetan, es que desde la Fundación Batuco Sustentable decidieron iniciar hace años un proceso de búsqueda de protección del humedal. Entre idas y venidas, problemas, limitaciones y dificultad de alcanzar acuerdos con los propietarios de la laguna del humedal, es que finalmente decidieron como organización territorial solicitar que 597,8 hectáreas sean un Santuario de la Naturaleza. El pasado 8 de junio presentaron el expediente ante el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, un par de días después la Fundación San Carlos, propietaria de la laguna a la que previamente habían solicitado apoyo, presentó también una solicitud similar, pero solo por las 300 hectáreas de su territorio. Aquello preocupa a la organización territorial, ya que existe una amplia posibilidad de que las autoridades se inclinen por esa propuesta, escogiendo proteger el menor territorio posible. “Ahí estamos complicados nuevamente porque el humedal de Batuco es el bosque, es la pradera, es la playa y es la laguna, el metabolismo del ecosistema que hay en el territorio es diverso. Son 143 especies de aves, un montón de flora diversa, árboles, espinos, quillay, peumo, y que estos evidentemente no habitan en la laguna pero sí acogen a una cantidad de fauna que existe en este ecosistema. Entonces la autoridad de este gobierno ha tenido muy buena voluntad con ellos haciéndonos ver incluso que a lo mejor no toma en cuenta un santuario con una visión sistémica de 600 hectáreas, sino que se acoge solamente 300 a ver si en un futuro se crece”, explicó Eduardo Acuña, presidente de la Fundación Batuco Sustentable. A ello agregó que “eso es una argumento falaz, esta decisión política que toma este gobierno respecto al humedal de Batuco nos vende de algún modo la posibilidad de crecer en un futuro, cuando lo que vemos es que se están vendiendo todas las parcelas para uso domiciliario, pseudo industrial, como parcelas de agrado. Por lo tanto, cuando llegue quizás a avanzar a 600 hectáreas no va existir ecosistema, va estar todo intervenido, entonces es necesario tomar decisiones ahora”. La preocupación de los y las vecinas interesados por la protección del Humedal radica en aquello, en que el espacio se siga vulnerando y se continúe obviando su necesaria protección, como ocurre con decena de sitios naturales a nivel nacional intervenidos por proyectos privados. “El uso de los territorios es la principal piedra angular de la problemática ambiental que hay en Chile(…) Se ponen puentes como en Concepción, en Punta Arenas, donde no corresponde, donde se hacen intervenciones gigantescas al suelo y no se ve los servicios, ecosistemas que brindan, que si uno los calcula son infinitamente superiores en valor”, dijo. Eduardo Acuña aclaró que en ningún caso el problema es con la Fundación San Carlos, dado que valoran que ellos también quieran generar un santuario, sino más bien las aprensiones están con la acción que puedan tomar las autoridades. “Nuestro problema no es la Fundación San Carlos, agradecemos esas 300 hectáreas. Nuestro problema es que tenemos que tener un ministerio que vele por el bien común más allá, sin miedo, generando trabajo, mesas de gobernanza, pero no para ir a comer galletas y tomar café, sino que tomar decisiones”, expresó. “Nosotros no somos la rabia, el odio, no somos la mala onda. Los grupos ambientales no son los grupos que andan buscando la involución o que nadie se desarrolle, nuestra pega es por amor, 100 por ciento”, agregó. La gestión por la protección de este humedal ha sido en base a la organización territorial, con poco apoyo de las autoridades. Si bien Eduardo Acuña aclaró que algunos concejales y concejalas han manifestado preocupación, lo que ha predominado es la movilización de la gente. Una de las autoridades que ha entregado apoyo a la protección del humedal es la diputada de Comunes, Claudia Mix, quien comentó que lo ha hecho porque este humeral es el más importante de la RM, y el Estado ha tomado medidas insuficientes para su protección, especialmente porque el sector norte de Santiago se caracteriza por ser el patio trasero de la región. “Es importante su protección ya que los humedales cumplen funciones muy importantes como el control de inundaciones, la reposición de napas subterráneas y la mitigación del cambio climático, entre otros. Además nos proporcionan agua, paisaje de gran singularidad, recreación y turismo y una gran biodiversidad de flora y fauna silvestre”, expresó. En tanto, sobre que se convierta en un Santuario de la Naturaleza, la parlamentaria dijo que el Ministerio de Medio Ambiente debe velar por el bien común nacional, y el expediente de 600 hectáreas presentado por Batuco Sustentable cumple con ese objetivo. “300 hectáreas sería una obra de jardinería y decoración de interiores, sería una muy mala decisión política, mientras que 600 hectáreas cumplirían el anhelo de las organizaciones que han luchado con esfuerzo en la defensa del humedal, de la academia y del servicio público que por años ha intervenido el territorio en su protección para que de algún modo se conserve el ecosistema como corresponde” dijo la diputada. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales, institución a cargo de los Santuarios de la Naturaleza, indicaron que están en proceso de elaboración del informe técnico sobre el humedal de Batuco, documento que luego será sometido a consideración del pleno del Consejo. De ser aprobado, se entregará al Ministerio de Medio Ambiente. La protección más allá de Batuco Según la ley, los Santuarios de la Naturaleza (SN) son una categoría de protección contemplada en la Ley de Monumentos Nacionales, y permiten resguardar áreas que ofrecen posibilidades especiales para realizar estudios o investigaciones en el ámbito de las ciencias naturales, tanto relacionados con la geología, paleontología, zoología, botánica y ecología. Su tutela está alojada en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), institución que no se encuentra facultada para proponer declarar nuevas áreas protegidas bajo esta categoría, sin embargo, sí generan un informe previo para estos territorios. “Lo interesante y versátil de esta figura de protección es la posibilidad de afectar propiedad pública o privada, además de considerar las formas naturales como Objetos de Conservación (Geodiversidad), además de la biodiversidad presente. Asimismo, representa una opción viable para conservar ambientes mixtos, es decir, terrestres, marinos, dulceacuícolas incluso una combinación de éstos”, informan desde el CMN. En tanto, Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, comentó que “el patrimonio también es natural y es otra de las funciones del Consejo de Monumentos Nacionales tanto su protección y salvaguarda, de este modo el Consejo tiene a su cargo la tuición de los Santuarios de la Naturaleza que es otra figura de protección dentro de los monumentos nacionales. Y esto es porque los santuarios están íntimamente ligados con nuestra identidad y son la piedra angular de la conservación de la biodiversidad, contienen hábitats vitales que se convierten en refugios seguros en que los animales y las plantas pueden sobrevivir y prosperar”. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora este martes 26 de enero, el CMN iniciará una campaña de concientización sobre los Santuarios de la Naturaleza que se extenderá hasta septiembre de 2021, período en que se realizarán conversatorios, seminarios, limpiezas de santuarios y campañas en redes sociales. “El martes 26 de enero en el Día Mundial de la Educación Ambiental la secretaría técnica del consejo lanzará una campaña de protección de los Santuarios de la Naturaleza porque cuidarlos es cuidarnos, es una oportunidad que no podemos desaprovechar ni descuidar”, dijo Brevis. Con ello se busca divulgar, relevar e incentivar el cuidado, protección y valor de los 63 Santuarios de la Naturaleza de todo el país, que significan 581.248,88 hectáreas bajo esta figura de protección, a las que en los próximos meses podría sumarse el humedal de Batuco.