e0d6da13be

6a535cea08

Cultura Malucha Pinto: “No podemos seguir formando gente para ser mano de obra para el país” En conversación con el programa Semáforo, la actriz, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 13, se refirió al lugar que debe ocupar la cultura y las artes en la nueva Constitución. "Tenemos que tener un espíritu crítico, ser capaces de reflexionar en torno a quienes somos y que eso se instale en los colegios. Eso es cultura. Eso es desarrollo cultural", dijo. play pause Escucha entervista aquí. Descargar Diario Uchile Lunes 25 de enero 2021 20:06 hrs. Compartir

La actriz Malucha Pinto es una de las representantes de la cultura que decidió presentarse como candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón). La artista y activista por los derechos humanos se postula como independiente, gracias a un cupo que le abrió el Partido Socialista. En ese sentido, la también directora Fundación Aracataca señaló, en conversación con el programa Semáforo, que decidió participar en las elecciones por el trabajo territorial que inició luego de la revuelta social de octubre de 2019. “Desde el estallido social, he estado participando activamente no solo en las calles, sino que también en cabildos y asambleas territoriales. He estado involucrada en la defensa de los derechos humanos con mucha fuerza en este último periodo, por lo tanto, he estado muy cerca de todo este proceso, conversando con mucha gente, escuchando muchas propuestas, muchas opiniones. Esto fue lo que me motivó a tomar este tremendo desafío”, comentó la actriz. Malucha Pinto también dijo que es “crucial” que en la Convención Constitucional participe “gente diversa, de distintos ámbitos y sensibilidades”. “Uno de los grandes dolores que hay en este país es que es que toda la diversidad de la que formamos parte no está presente ni en las políticas públicas ni a nivel estatal ni en los gobiernos”. “Hay una falta de representatividad tremenda. Y, por lo tanto, creo que ese es un gran desafío y es muy importante poder abordarlo”, puntualizó la actriz. Por otra parte, la activista indicó que ser parte del mundo cultural aporta al debate constitucional en el sentido de que los artistas, por medio de su labor, han podido conocer los problemas y necesidades del país de acuerdo a otros enfoques y acercamientos. “Tiene que ver con todo el universo intangible al que uno se conecta y se vincula con los seres humanos”, dijo. “No somos un número, no somos una entidad abstracta, somos personas que sentimos, que nos pasan cosas, que nos hemos abordado de manera particulares y todo eso uno lo va recogiendo, lo va incorporando al trabajo artístico”, comentó la actriz. Asimismo, indicó que la cultura y las artes deben ser prioridad al momento de debatir la nueva Constitución. “Desde la dictadura cívico militar y con los gobiernos de la Concertación, la cultura ha entado en el ámbito del mercado. Tenemos estas industrias culturales donde lo que se privilegia es el acceso a la cultura que es destino a hacer sujetos de cultura”, comentó la actriz. “Este es un país que debe estimularse a través de la educación, de políticas públicas. Ser un país cultural (…). No podemos seguir formando gente para ser mano de obra para el país, la economía. Somos seres humanos, tenemos que tener un espíritu crítico, ser capaces de reflexionar en torno a quienes somos y que eso se instale en los colegios. Eso es cultura. Eso es desarrollo cultural”, cerró la candidata por el Distrito 13.

La actriz Malucha Pinto es una de las representantes de la cultura que decidió presentarse como candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón). La artista y activista por los derechos humanos se postula como independiente, gracias a un cupo que le abrió el Partido Socialista. En ese sentido, la también directora Fundación Aracataca señaló, en conversación con el programa Semáforo, que decidió participar en las elecciones por el trabajo territorial que inició luego de la revuelta social de octubre de 2019. “Desde el estallido social, he estado participando activamente no solo en las calles, sino que también en cabildos y asambleas territoriales. He estado involucrada en la defensa de los derechos humanos con mucha fuerza en este último periodo, por lo tanto, he estado muy cerca de todo este proceso, conversando con mucha gente, escuchando muchas propuestas, muchas opiniones. Esto fue lo que me motivó a tomar este tremendo desafío”, comentó la actriz. Malucha Pinto también dijo que es “crucial” que en la Convención Constitucional participe “gente diversa, de distintos ámbitos y sensibilidades”. “Uno de los grandes dolores que hay en este país es que es que toda la diversidad de la que formamos parte no está presente ni en las políticas públicas ni a nivel estatal ni en los gobiernos”. “Hay una falta de representatividad tremenda. Y, por lo tanto, creo que ese es un gran desafío y es muy importante poder abordarlo”, puntualizó la actriz. Por otra parte, la activista indicó que ser parte del mundo cultural aporta al debate constitucional en el sentido de que los artistas, por medio de su labor, han podido conocer los problemas y necesidades del país de acuerdo a otros enfoques y acercamientos. “Tiene que ver con todo el universo intangible al que uno se conecta y se vincula con los seres humanos”, dijo. “No somos un número, no somos una entidad abstracta, somos personas que sentimos, que nos pasan cosas, que nos hemos abordado de manera particulares y todo eso uno lo va recogiendo, lo va incorporando al trabajo artístico”, comentó la actriz. Asimismo, indicó que la cultura y las artes deben ser prioridad al momento de debatir la nueva Constitución. “Desde la dictadura cívico militar y con los gobiernos de la Concertación, la cultura ha entado en el ámbito del mercado. Tenemos estas industrias culturales donde lo que se privilegia es el acceso a la cultura que es destino a hacer sujetos de cultura”, comentó la actriz. “Este es un país que debe estimularse a través de la educación, de políticas públicas. Ser un país cultural (…). No podemos seguir formando gente para ser mano de obra para el país, la economía. Somos seres humanos, tenemos que tener un espíritu crítico, ser capaces de reflexionar en torno a quienes somos y que eso se instale en los colegios. Eso es cultura. Eso es desarrollo cultural”, cerró la candidata por el Distrito 13.