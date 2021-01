4361d72d59

745f0bccdf

Política Ximena Rincón: “No vamos a ir en el camino propio y vamos a cuidar la unidad” La senadora y precandidata presidencial de la Democracia Cristiana le restó importancia a la polémica entre los partidos de Unidad Constituyente por la definición de un candidato único para enfrentar las presidenciales y aseguró que el valor que han construido es "la unidad en la diversidad". Tomás González F. Martes 26 de enero 2021 10:24 hrs. Compartir

Luego de haber sido electa por la militancia de la Democracia Cristiana como la precandidata presidencial de su partido, la senadora Ximena Rincón conversó con Radioanálisis sobre sus propuestas y el escenario de cara a las definiciones que se vienen este 2021. Sobre la posibilidad de un primaria opositora de cara a las elecciones, la senadora y hoy candidata presidencial de la Democracia Cristiana señaló que aún no se ha descartado nada, pese a que el pacto actual entre Unidad Constituyente dice relación con las candidaturas de gobernadores regionales y municipales. “He dicho que hoy día tenemos un pacto o una coalición que se ha dado en torno a lo que son los gobernadores regionales y los alcaldes, y que es producto del trabajo del último tiempo, en donde algunos no quisieron estar, y es en base a este pacto que estamos trabajando. Lo que pueda pasar en los próximos meses es una cosa que yo no puedo predecir”, indicó. “Lo importante es que entre todas y todos tratemos de sumar fuerzas para tener un candidato único definido en primarias para enfrentar al sucesor de Sebastián Piñera“, señaló Rincón. “Sin lugar a dudas todos somos distintos, sino seríamos un gran partido o un gran movimiento, y ese es el valor de lo que hemos construido, la unidad en la diversidad”, agregó. Consultada por los pilares que sustentan su propuesta de Gobierno para las próximas elecciones, la senadora Rincón sostuvo que lo que se han planteado es “una revisión profunda del modelo de desarrollo que tenemos, a través de lo que hemos denominado como la revolución de la dignidad”. En ese sentido, explicó que esto tiene que ver con instaurar el concepto de derechos sociales, el derecho a la salud, al agua, a pensiones dignas, entre otros. Además, señaló que buscará profundizar el proceso de descentralización y reivindicar el rol de las mujeres desde una perspectiva de género. Respecto de si esta revisión profunda del modelo de desarrollo tiene que ver con un cambio en el modelo de desarrollo productivo, aclaró que su propuesta dice relación con el modelo de desarrollo. “Yo no hablé de cambiar el modelo de desarrollo productivo, hablé de cambiar el modelo de desarrollo, a través de lo que denominamos como la revolución de la dignidad. Vale decir, darle espacio a todas y todos para ser parte de un modelo de desarrollo que integre, donde no tengamos diferencias dependiendo del lugar donde hemos nacido“, señaló la senadora DC. “Si nos metemos en el tema del modelo de desarrollo productivo, sin lugar a dudas, poner fin a una concentración que duele, no solo en lo económico, sino también en lo social y lo político, creo que es parte de lo que tenemos que abordar. Cuando se concentran las decisiones políticas en la capital, sin tomar en cuenta o siquiera escuchar al territorio donde se van a implementar esas decisiones, es algo que tenemos que terminar de una vez por todas en nuestro país”, añadió la precandidata presidencial. También se le preguntó por las lecciones que dejó el estallido social de octubre de 2019, en el que toda la clase política fue impugnada, y la baja aprobación que tienen hoy de parte de la ciudadanía instituciones como el Congreso o los partidos políticos. Rincón indicó que para ella “la política ha sido una opción” y que la ciudadanía al final del día lo que va a evaluar “es cuál ha sido el comportamiento, las peleas que se han dado y dónde hemos estado”. En ese sentido, dijo sentirse tranquila. “Obviamente van a estar encima de la mesa los roles, las funciones, el trabajo que cada uno de nosotros ha cumplido, sin perjuicio de que puedan surgir figuras que no hayan estado en la política. Creo que la ciudadanía tendrá que medir los méritos de cada uno de los postulantes y las propuestas que cada uno de nosotros tengamos“, indicó la parlamentaria. Finalmente, sobre los dichos del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, quien rechazó la idea planteada por el PS y el PPD, de realizar una primaria previa para llevar un sólo candidato a la primaria legal del bloque ex conceracionista, la senadora Rincón lo secundó. “A mi me encantaría que todos concurramos a una primaria, en la que todos concursemos el 4 de julio. Si el PPD, el PS o el PR deciden hacer su propia primaria previa a esta primaria del 4 de julio, bueno, es una decisión válida y concursaremos entonces nosotros con el candidato que definan. Lo que sí está claro es que no vamos a ir en el camino propio y vamos a cuidar la unidad. Ese es el acuerdo básico que todas y todos tenemos que tener porque, si queremos ganarle al sucesor de Sebastián Piñera, creo que tenemos que trabajar todas y todos juntos“, concluyó la senadora y precandidata presidencial de la DC. *Foto en portada: Agencia UNO.

Luego de haber sido electa por la militancia de la Democracia Cristiana como la precandidata presidencial de su partido, la senadora Ximena Rincón conversó con Radioanálisis sobre sus propuestas y el escenario de cara a las definiciones que se vienen este 2021. Sobre la posibilidad de un primaria opositora de cara a las elecciones, la senadora y hoy candidata presidencial de la Democracia Cristiana señaló que aún no se ha descartado nada, pese a que el pacto actual entre Unidad Constituyente dice relación con las candidaturas de gobernadores regionales y municipales. “He dicho que hoy día tenemos un pacto o una coalición que se ha dado en torno a lo que son los gobernadores regionales y los alcaldes, y que es producto del trabajo del último tiempo, en donde algunos no quisieron estar, y es en base a este pacto que estamos trabajando. Lo que pueda pasar en los próximos meses es una cosa que yo no puedo predecir”, indicó. “Lo importante es que entre todas y todos tratemos de sumar fuerzas para tener un candidato único definido en primarias para enfrentar al sucesor de Sebastián Piñera“, señaló Rincón. “Sin lugar a dudas todos somos distintos, sino seríamos un gran partido o un gran movimiento, y ese es el valor de lo que hemos construido, la unidad en la diversidad”, agregó. Consultada por los pilares que sustentan su propuesta de Gobierno para las próximas elecciones, la senadora Rincón sostuvo que lo que se han planteado es “una revisión profunda del modelo de desarrollo que tenemos, a través de lo que hemos denominado como la revolución de la dignidad”. En ese sentido, explicó que esto tiene que ver con instaurar el concepto de derechos sociales, el derecho a la salud, al agua, a pensiones dignas, entre otros. Además, señaló que buscará profundizar el proceso de descentralización y reivindicar el rol de las mujeres desde una perspectiva de género. Respecto de si esta revisión profunda del modelo de desarrollo tiene que ver con un cambio en el modelo de desarrollo productivo, aclaró que su propuesta dice relación con el modelo de desarrollo. “Yo no hablé de cambiar el modelo de desarrollo productivo, hablé de cambiar el modelo de desarrollo, a través de lo que denominamos como la revolución de la dignidad. Vale decir, darle espacio a todas y todos para ser parte de un modelo de desarrollo que integre, donde no tengamos diferencias dependiendo del lugar donde hemos nacido“, señaló la senadora DC. “Si nos metemos en el tema del modelo de desarrollo productivo, sin lugar a dudas, poner fin a una concentración que duele, no solo en lo económico, sino también en lo social y lo político, creo que es parte de lo que tenemos que abordar. Cuando se concentran las decisiones políticas en la capital, sin tomar en cuenta o siquiera escuchar al territorio donde se van a implementar esas decisiones, es algo que tenemos que terminar de una vez por todas en nuestro país”, añadió la precandidata presidencial. También se le preguntó por las lecciones que dejó el estallido social de octubre de 2019, en el que toda la clase política fue impugnada, y la baja aprobación que tienen hoy de parte de la ciudadanía instituciones como el Congreso o los partidos políticos. Rincón indicó que para ella “la política ha sido una opción” y que la ciudadanía al final del día lo que va a evaluar “es cuál ha sido el comportamiento, las peleas que se han dado y dónde hemos estado”. En ese sentido, dijo sentirse tranquila. “Obviamente van a estar encima de la mesa los roles, las funciones, el trabajo que cada uno de nosotros ha cumplido, sin perjuicio de que puedan surgir figuras que no hayan estado en la política. Creo que la ciudadanía tendrá que medir los méritos de cada uno de los postulantes y las propuestas que cada uno de nosotros tengamos“, indicó la parlamentaria. Finalmente, sobre los dichos del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fuad Chahín, quien rechazó la idea planteada por el PS y el PPD, de realizar una primaria previa para llevar un sólo candidato a la primaria legal del bloque ex conceracionista, la senadora Rincón lo secundó. “A mi me encantaría que todos concurramos a una primaria, en la que todos concursemos el 4 de julio. Si el PPD, el PS o el PR deciden hacer su propia primaria previa a esta primaria del 4 de julio, bueno, es una decisión válida y concursaremos entonces nosotros con el candidato que definan. Lo que sí está claro es que no vamos a ir en el camino propio y vamos a cuidar la unidad. Ese es el acuerdo básico que todas y todos tenemos que tener porque, si queremos ganarle al sucesor de Sebastián Piñera, creo que tenemos que trabajar todas y todos juntos“, concluyó la senadora y precandidata presidencial de la DC. *Foto en portada: Agencia UNO.