Economía Entrevista Carlos Montes y Reforma Previsional: "Hay sectores del oficialismo que creen que no se debe cambiar el modelo actual" El senador del PS criticó la salida de Ignacio Briones en medio de la crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país para perseguir una candidatura a La Moneda. "Ello puede provocar una inestabilidad en el manejo de las finanzas públicas y es una situación que no creo tenga precedente", aseguró. Diario Uchile Miércoles 27 de enero 2021 10:42 hrs.

Este miércoles, en la primera edición de Radioanálisis, el senador socialista Carlos Montes evaluó la gestión del ahora exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y analizó su posible candidatura presidencial, al mismo tiempo que proyectó la nueva figura que encabeza la repartición ubicada en Teatinos 120, Rodrigo Cerda, sobre quien manifestó que independiente de quién sea el secretario de Estado a cargo de la billetera fiscal, las orientaciones fundamentales en materia económica las define el Presidente. “El Presidente ha estado muy poco dispuesto a a abrir un camino de transformación real. No sé si el cambio de Ministro va a representar alguna modificación en su visión”. Consultado respecto del futuro de la reforma de pensiones, ahora que será conducida por un nuevo secretario de Estado, y, en general de las medidas que requieren traspaso de recursos a la gente, el senador señaló que una de las características del exministro Briones fue el llegar tarde o derechamente no asumir los problemas. “Llegó tarde al apoyo a las familias y tuvimos que hacer tres leyes para llegar a algo que todavía es insatisfactorio. Ahora, en estos meses luego de una ola fuerte de contagios, hay que estar bien preparados. Briones nunca le dio importancia a la pymes y no sé si haya un cambio al respecto”. “En cuanto al año y todo lo que tiene que ver con la política macroeconómica, si será contracíclica o se dispondrá de mayores recursos para activar la economía, no se ve indicios en esa dirección. Si va a preparar una reforma tributaria significativa de modo que el próximo gobierno disponga de recursos para gobernar, algo que tampoco se vio en la gestión Briones y no sé si ahora habrá una actitud diferente”. En materia de estilos para liderar Hacienda, el senador PS señaló que Ignacio Briones tenía un diagnóstico de la pandemia como un asunto de duración breve, por lo que ello ocasionó la tardanza en entregar soluciones a la población. “Las primeras medidas fueron de un apoyo a las familias de 50 mil pesos, pero de eso algo se fue aprendiendo, y la verdad es que todos estamos aprendiendo y no se le puede cargar solamente la responsabilidad a la gestión de un ministro, pero ahora que ya sabemos más, está claro que viene un ciclo fuerte y que se requiere respuestas apropiadas y oportunas a las familias y en lo que se refiera a pymes se requiere asumir la diversidad de situaciones. Se va a tener políticas respecto de ellas o no, basta tener una línea de crédito tipo fondo de garantía de la pequeña empresa para que los bancos den préstamos a sectores más riesgosos. Sin embargo, todo el sector de la cultura, las pequeñas empresas ligadas a la gastronomía, turismo y hotelería que son fuertemente generadores de empleo, no han tenido una política concertada y están sufriendo una crisis muy fuerte”. Respecto del inicio de la carrera presidencial que iniciaría Ignacio Briones una vez que su partido efectivamente lo proclame como candidato, Carlos Montes expresó que es incomprensible que, en medio de una pandemia con altos niveles de desempleo y ocho meses de recesión, Chile tenga un nuevo ministro de Hacienda. “Ello puede provocar una inestabilidad en el manejo de las finanzas públicas y es una situación que no creo tenga precedente. Creo que Evópoli optó por una carta que tiene ciertos rasgos de novedad desde el punto de vista comunicacional y cree que ello le permitirá posicionarse en las encuestas y en la campaña presidencial, pero a costa de no asumir lo que está viviendo el país”. El legislador también se refirió a las falencias o deudas que, desde el punto de vista ciudadano, podrían incidir en una campaña política de Ignacio Briones. “Fue un ministro de Hacienda que contó con muchos recursos para hacer una buena política macroeconómica pues tuvo un apoyo financiero a raíz de un acuerdo que se tomó por la situación de emergencia, pero llegó tarde y con medidas sin mayor innovación. La carencia más fuerte fue hacia las pymes que tienen capacidad de cuidar el empleo, la capacidad productiva, tiene implicancia en acercar los servicios a muchas personas, sin embargo, desde la perspectiva de las empresas, fueron las que más sufrieron. Desde el punto de vista del apoyo a las familias, aún no hay una visión completa de qué familias realmente se apoyó y qué familias aún no cuentan con el apoyo que requieren del Estado. Si no hubiese sido por el retiro del 10 por ciento de las AFP, que terminó siendo el comodín para enfrentar las debilidades de la política de apoyo social, no hubo mayores respuestas”. “Fue bueno diferenciar y no tener una solución homogénea para todo Chile, porque se viven situaciones diferentes, pero respecto de los instrumentos mismos y, ante una segunda ola, se está pensando repetir lo que ya se hizo y eso deja muchas familias fuera”, añadió. En materia de reforma previsional y las fechas para que ello efectivamente llegue a puerto, Montes aseguró que no ha habido avances por causa del Ejecutivo. “El Gobierno ha tenido una fuerte ambigüedad. Hay sectores del oficialismo que creen que no se debe cambiar el modelo actual y solo optan por hacer reformas laterales o parciales al sistema de AFP. En cambio, hay otros que aceptan que el modelo está agotado, así es que están dispuestos a abordar otras líneas. Esa ambigüedad ha hecho muy difícil el diálogo. La oposición ha hecho ver que necesitamos avanzar hacia un nuevo modelo, entendemos que debe haber gradualidad, pero hay que ponerse en otra perspectiva y eso supone generar las bases de un sistema de seguridad social y, a nivel de fondos para pensiones, pero también a nivel de gestión pública, es decir, que no haya una lógica puramente de negocios individuales. Es ese el debate que no ha surtido efectos debido a esta ambigüedad. ¿Va a cambiar el presidente Piñera en la visión de este tema? No hay indicios que ello vaya a ocurrir, por lo que este problema irá al corazón de la Convención Constituyente de modo de establecer los principios de un sistema de seguridad social y eso, sin un marco de avance y transformación en marcha y eso es muy serio. No veo avances en el Gobierno en ese tema, al contrario, lo que veo es que la UDI cada vez se repliega más defender el modelo a como dé lugar“. Dada esa actitud que el senador observa en el oficialismo, ésta trasunta a otras materias que requieren reformas, como por ejemplo el sistema tributario. “En la derecha hay diferentes visiones y predomina aquella que no quiere cambios y solo quiere acomodos laterales, mantener la lógica neoliberal y no avanzar hacia un modelo de seguridad social con un diseño diferente no basado en la capitalización individual, sino en uno que requiere participación de todos. Eso supone una pensión básica universal y un conjunto de cosas que se han planteado y ellos no han asumido”, concluyó el representante en la Cámara Alta.

