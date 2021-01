ca90dd8786

Educación Improvisaciones y falta de infraestructura sanitaria: las preocupaciones de la comunidad educativa por retorno presencial a clases Contra el tiempo, el Ministerio de Educación insiste en la viabilidad de un retorno presencial a clases, al menos de forma parcial. Aunque una de las últimas estrategias para lograr este cometido ha sido incluir a la comunidad educativa dentro de la prioridad en el proceso de vacunación, algunos de sus representantes aseguran que no es la única medida que esperan de parte de la cartera que dirige Raúl Figueroa. Eduardo Andrade Miércoles 27 de enero 2021 21:30 hrs.

“Cuentan con la experiencia de los establecimientos que abrieron el año pasado”, ha asegurado el ministro del Educación, Raúl Figueroa, aludiendo a que el retorno presencial a clases pensado para el próximo primero de marzo sería el mejor escenario, pese a que esto mismo no se condice con las cifras correspondientes al avance de la pandemia, que a diario presenta el Ministerio de Salud. A prácticamente un mes de la fecha planteada, diversos representantes de la comunidad educativa en su conjunto plantean serias dudas respecto de esta posibilidad, marcadas principalmente por los pocos espacios que han encontrado para mostrar sus preocupaciones al ministerio. Así por ejemplo, para la presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), Dafne Concha, incluso la opción de alternar la modalidad presencial con la virtual parece estar marcada por la “improvisación” y la no inclusión de voces de la comunidad educativa. Sobre la actitud mostrada por Raúl Figueroa ante este problema, la dirigenta señaló que ha sido “impositiva, autoritaria. Ha tenido conversaciones con algunas comunidades por cierto, pero creo que ha elegido bastante discrecionalmente con quienes se ha reunido y no ha tenido ninguna voluntad de sentar en una mesa a todos los actores de la educación y, en este caso, de la salud, para poder establecer estos protocolos básicos para poder abordar los problemas que para la familia significa tanto el que no haya clases presenciales como el volver a ella”. Hasta el momento, el único catastro presentado por el Ministerio respecto de este tema señala que el 40 por ciento de los establecimientos del país están listos para recibir a todos sus alumnos; un 13 por ciento combinarán los mecanismos, y un 39 por ciento lo harán mediante un régimen de pausas trimestrales. A este argumento, además, se suma el anuncio entregado hace algunos días por Figueroa, que asegura que la comunidad educativa será parte del 30 por ciento de personas vulnerables para el proceso de vacunación. Algo que, por cierto, no parece haber cubierto las expectativas de actores como el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien en conversación con nuestro medio dio cuenta de que no se trata de la única medida necesaria para zanjar el tema. “Nosotros hemos sostenido que la vacunación es una situación absolutamente voluntaria, nos parece importante dejarlo en claro, pero por supuesto que si tenemos vacunas que tienen el rigor científico que corresponde, es legítimo vacunarse. Lo que sí hay que tener presente es que no es lo único. No es que por estar vacunados ya no ocurre absolutamente nada más y está todo resuelto, el tema es otro”, señaló Díaz. Esta crítica también fue manifestada por la diputada integrante de la comisión de Educación, Cristina Girardi, quien aseguró que “aventurar una fecha para el primero de marzo me parece un poco temerario”. “Lo otro es algo que hemos dicho hasta el cansancio, que las escuelas que están deficitarias de infraestructura, el Gobierno no ha hecho ningún proyecto de inversión para que la infraestructura sanitaria de las escuelas y las condiciones sanitarias de las escuelas. Si es que supuestamente vamos a volver el primero de marzo, estas escuelas no tienen la infraestructura necesaria y el Gobierno tampoco ha invertido”, agregó la parlamentaria del PPD. Ante este escenario, según Girardi, uno de los escenarios más nefastos sería ver que el aumento de los casos en los próximos meses esté relacionado directamente con el retorno presencial a clases, lo cual obligaría al cierre de los establecimientos y por ende al retraso de los procesos educativos, pero también, dejaría un amplio margen para que los padres, ante las señales poco claras del Gobierno, opten por el autocuidado y no envíen a sus hijos a clases. Este jueves, además, se espera que el Colegio de Profesores se pronuncie respecto de si se sumarán o no al Consejo Asesor del Ministerio de Educación, esto una vez finalizada la consulta realizada en el gremio, y que podría ser de vital importancia durante las próximas semanas para decidir si el retorno presencial a clases se logrará efectivamente este 1 de marzo.

