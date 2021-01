fdf5f235a0

Cultura Semanas Musicales de Frutillar inicia su temporada virtual con concierto de arpa y marimba Como es tradición, la Banda Sinfónica y Big Band de la Fuerza Aérea de Chile inaugurará esta versión con piezas de Strauss II, Solovera, Gillespie, Piazzolla, Coates y Verdi. Diario Uchile Miércoles 27 de enero 2021 9:45 hrs.

Este 27 de enero se da inicio a la versión nº 53 de Semanas Musicales de Frutillar. La inédita versión digital tendrá cinco días de conciertos en doble horario: a las 12.00 y a las 19.00 horas, los que podrán verse a través de Ticketpro en su plataforma Arena Virtual. El inicio estará a cargo del Dúo Alma, integrado por la pianista María Chiossi y el percusionista Rafael Soto. Los artistas interpretarán obras de Koetsier, Debussy y Huis. Impresiones de Danza, el primer movimiento, compuesto por el holandés Jan Koetsier, es una obra expresamente escrita para la conformación de arpa y marimba. Grabada originalmente en en un disco de 1999 del dúo Arparimba, tiene 4 aires de danza, donde destacan una marcha y un tango. Claro de Luna de Claude Debussy también fue seleccionado por el dúo de artistas para estas Semanas Musicales. Esta popular pieza, parte de la “Suite Bergamasque” de 1888 ha demostrado ser una de las composiciones más famosas de Debussy, por su simplicidad y textura. Los sutiles cambios de color brindan desafíos monumentales para los intérpretes que, con maestría, muestran su interpretación musical. Como ocurre con la mayoría de las obras del compositor francés, un paisaje está representado en luces y sombras, a través de sutiles giros de armonía y ritmo, y denota el amor de Debussy por la belleza de la naturaleza. La presentación cierra con Another Story About Directions of Rocks de Folkert Buis. El percusionista nativo de Holanda, se ha especializado en componer piezas para su familia de instrumentos, aunque ocasionalmente, como en esta pieza, la marimba se complementa con el arpa. A las 19:00 horas, como es tradición, la Banda Sinfónica y Big Band de la Fuerza Aérea de Chile inaugurará esta versión con piezas de Strauss II, Solovera, Gillespie, Piazzolla, Coates y Verdi. La noche parte con Tritsch tratsch y Unter donner und blitz de Johann Strauss hijo. Strauss, el “Rey del Vals”, autor de “El Danubio Azul” y varios de los más conocidos valses, dominó en general la música liviana y de salón de su época, incluyendo otras danzas, marchas, operetas y las chispeantes polcas, de las cuales, las interpretadas en esta primera jornada de Semanas Musicales, son de las más queridas. La presentación continúa con la interpretación de Chile Lindo de Clara Solovera. Una de las más importantes creadoras de música de raíz chilena, así como de rondas infantiles. Junto a Salt Peanuts de Dizzy Gillespie nos vamos al subgénero de jazz conocido como bebop. La pieza creada en 1942, no tardó en convertirse en parte del repertorio de los jazzistas venideros, siendo un clásico muy reconocible para los auditores. El tango y Adiós Nonino del gran Astor Piazzolla, descrito por él mismo como “el tema más lindo que escribí en mi vida” es una de sus más sentidas y bellas piezas, nacida como reacción del músico argentino a la muerte de su padre en 1959, mientras se hallaba de gira. La presentación de la Fuerza Aérea termina con Dam Busters March y la Marcha triunfal de la ópera “Aida”, recogiendo la majestuosidad de ambas composiciones. Las entradas para los otros días de esta versión virtual de Semanas Musicales de Frutillar, se pueden adquirir a través del sistema Ticketpro.

