0e39a82642

936e5bf68c

Nacional Salud Patricio Meza: “Tenemos que lograr una vacunación masiva en forma segura y en el menor tiempo posible” En conversación con Radioanálisis, el vicepresidente nacional del Colegio Médico se refirió al uso de vacunas en contra del COVID-19 en Chile. "Cumplen con los requisitos necesarios de seguridad para que puedan ser distribuidas de formas masivas a la comunidad", dijo. play pause Escucha Entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Jueves 28 de enero 2021 14:52 hrs. Vacunación masiva contra el COVID-19 comienza la próxima semana en Chile

Luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobara el uso de la vacuna AstraZeneca, Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico, analizó el proceso de inmunización en contra del brote de coronavirus que se ha dado en el país. En conversación con el programa Radionálisis, el especialista valoró la decisión del organismo, no obstante, indicó que es necesario ser cauteloso respecto del anuncio y afirmó que la vacuna no es la única herramienta que existe para combatir el virus: “La vacuna claramente nos va a ayudar, pero no es la solución al corto plazo. Por lo tanto, hay que vacunarse lo antes posibles para que nos pueda ayudar en los próximos meses. Mientras eso no suceda, una de las cosas que tenemos que hacer es disminuir el número de personas que corren riesgo de contagiarse. Claramente está demostrado que disminuir la movilidad busca este objetivo”. “Tenemos que lograr una vacunación masiva en forma segura y en el menor tiempo posible”, precisó el profesional, añadiendo que es importante generar “seguridad” en torno al proceso de inoculación. “Chile tiene una gran experiencia en temas de inmunizaciones. Ha manejado muy bien las campañas, por lo tanto, las vacunas que hasta el momento han sido autorizadas cumplen con los requisitos necesarios de seguridad para que puedan ser distribuidas de formas masivas a la comunidad”, dijo. Por otra parte, Patricio Meza indicó que son múltiples los desafíos que deberá enfrentar el sistema a la hora de desarrollar el proceso de vacunación. En esa línea, el profesional dijo que el trabajo con las municipalidades es clave: “El trabajo con los alcaldes es fundamental y también es fundamental considerar la oferta de ayuda, sobre todo para facilitar infraestructura y espacios físicos adecuados”. Del mismo modo, el doctor indicó que el proceso será todo un reto para el personal de la salud, ya que existe un gran porcentaje que está con reposo por licencias médicas como consecuencia del estrés generado durante la pandemia. “También hay un porcentaje altísimo ocupado en labores asistenciales”, subrayó el experto. Por último, el dirigente indicó que es urgente revisar el permiso de vacaciones, sobre todo pensando en aquellas comunas en donde la situación es crítica. Del mismo modo, afirmó que es preciso evaluar la estrategia de trazabilidad: “Claramente hay que hacer una revisión rápida del permiso de vacaciones y esto sumado a potenciar las estrategias de trazabilidad y aislamiento”. “Los países que han tenido mayor éxito en la pandemia son aquellos que, en cada caso confirmado de persona infectada con coronavirus, logran identificar por lo menos 10 pacientes que han sido su contacto estrecho. En tanto, en nuestro país estamos lejos de esa cifra, por lo tanto, eso lo podemos mejorar con la estrategia de trazabilidad”, concluyó el especialista.

Luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobara el uso de la vacuna AstraZeneca, Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico, analizó el proceso de inmunización en contra del brote de coronavirus que se ha dado en el país. En conversación con el programa Radionálisis, el especialista valoró la decisión del organismo, no obstante, indicó que es necesario ser cauteloso respecto del anuncio y afirmó que la vacuna no es la única herramienta que existe para combatir el virus: “La vacuna claramente nos va a ayudar, pero no es la solución al corto plazo. Por lo tanto, hay que vacunarse lo antes posibles para que nos pueda ayudar en los próximos meses. Mientras eso no suceda, una de las cosas que tenemos que hacer es disminuir el número de personas que corren riesgo de contagiarse. Claramente está demostrado que disminuir la movilidad busca este objetivo”. “Tenemos que lograr una vacunación masiva en forma segura y en el menor tiempo posible”, precisó el profesional, añadiendo que es importante generar “seguridad” en torno al proceso de inoculación. “Chile tiene una gran experiencia en temas de inmunizaciones. Ha manejado muy bien las campañas, por lo tanto, las vacunas que hasta el momento han sido autorizadas cumplen con los requisitos necesarios de seguridad para que puedan ser distribuidas de formas masivas a la comunidad”, dijo. Por otra parte, Patricio Meza indicó que son múltiples los desafíos que deberá enfrentar el sistema a la hora de desarrollar el proceso de vacunación. En esa línea, el profesional dijo que el trabajo con las municipalidades es clave: “El trabajo con los alcaldes es fundamental y también es fundamental considerar la oferta de ayuda, sobre todo para facilitar infraestructura y espacios físicos adecuados”. Del mismo modo, el doctor indicó que el proceso será todo un reto para el personal de la salud, ya que existe un gran porcentaje que está con reposo por licencias médicas como consecuencia del estrés generado durante la pandemia. “También hay un porcentaje altísimo ocupado en labores asistenciales”, subrayó el experto. Por último, el dirigente indicó que es urgente revisar el permiso de vacaciones, sobre todo pensando en aquellas comunas en donde la situación es crítica. Del mismo modo, afirmó que es preciso evaluar la estrategia de trazabilidad: “Claramente hay que hacer una revisión rápida del permiso de vacaciones y esto sumado a potenciar las estrategias de trazabilidad y aislamiento”. “Los países que han tenido mayor éxito en la pandemia son aquellos que, en cada caso confirmado de persona infectada con coronavirus, logran identificar por lo menos 10 pacientes que han sido su contacto estrecho. En tanto, en nuestro país estamos lejos de esa cifra, por lo tanto, eso lo podemos mejorar con la estrategia de trazabilidad”, concluyó el especialista.