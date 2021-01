528a9c858b

72c507a825

Jaime Bassa y voto anticipado: “Avanzar en la profundización de la democracia es mejorar la participación electoral” El candidato a Constituyente por el Distrito 7 (Región de Valparaíso) y doctor en Derecho Constitucional afirmó que lo ocurrido en la Cámara de Diputados "habla de la falta de compromiso, de distintos sectores, con la profundización de la democracia en el país". Gabriela Medina D. Sábado 30 de enero 2021 15:33 hrs.

Este viernes la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite, al Senado, el proyecto que habilita el voto anticipado de electores que, por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. No obstante, no hubo quorum para fijar los días de antelación de la votación y la fecha para su aplicación, lo que tendrá que ser resuelto en el Senado. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el candidato a Constituyente por el Distrito 7 (Región de Valparaíso) y doctor en Derecho Constitucional, Jaime Bassa, sobre el proyecto de ley y lo ocurrido el viernes en el Congreso. “Es importante destacar que este proyecto de ley, que establece la posibilidad del voto anticipado para personas que no pueden concurrir físicamente a las urnas el día de la elección, es una buena idea porque va en la línea de mejorar las condiciones de participación electoral”, resaltó el candidato constituyente. Al ser consultado por lo ocurrido en el Congreso, expresó que era lamentable que la Cámara de Diputados no se pronunciara sobre la fecha de aplicación y los días de antelación de la votación. “Habla de la falta de compromiso, más que de consenso, de distintos sectores, con la profundización de la democracia en el país”, afirmó. Sobre el rechazo a que se aplique voto anticipado por primera vez en las elecciones municipales, de gobernadores y de convencionales del 11 de abril de 2021 y sobre el requerimiento de inscribirse ante el Servicio Electoral (Servel) entre los noventa y sesenta días antes de la elección, explicó que tal plazo se cumpliría en dos semanas, con lo que no es posible que el proyecto esté completamente tramitado y la ley promulgada. “¿Qué es lo que pasa con la clase política, con los procesos legislativos que cosas realmente importantes, especialmente de cara al proceso constituyente, se están tramitando apurados y a última hora?”. Desde el Gobierno han manifestado preocupación por el tema económico para aplicar el voto anticipado para los comicios de abril. Bassa señala que no comparte la idea que se deba ahorrar dinero en las instituciones que permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. “La democracia ciertamente cuesta dinero, para eso vivimos en sociedad para compartir los gastos que significa el régimen democrático que todos compartimos y deseamos. Me parece una muy mala razón argumentar desde los costos lo que significa mejorar al sistema democrático para no implementarlo. Más barato sería no tener elecciones y yo creo que nadie quisiera perder un espacio de manifestación popular. Básicamente es una excusa”, explicó el Doctor en Derecho Constitucional. Bassa también señaló los puntos a mejorar del proyecto. “Es clave identificar con claridad, todos aquellos sectores de la sociedad que necesitan del voto anticipado para poder participar de las elecciones. Por ejemplo, la Cámara el viernes rechazó la posibilidad de que las personas privadas de libertad, que no tienen sus derechos políticos suspendidos, puedan votar. Creo que eso es un error, la gran mayoría de las personas que están privadas de libertad y que no pueden votar están en prisión preventiva, son todavía inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad y por lo tanto no hay razones políticas, ni de justicia, que puedan justificar que esas personas no voten”. Bassa considera que para el futuro se debiera implementar que cualquier persona se inscriba en el sistema de voto anticipado. “Una forma de avanzar en la profundización de la democracia es mejorar la participación electoral. Hay que ampliar de la mejor manera posible estas condiciones electorales para quienes por distintas razones no pueden acudir físicamente a las urnas el día de la elección”. Acerca de los temores de si el voto anticipado podría facilitar fraudes electorales, el doctor en Derecho Constitucional asegura que hoy día el país cuenta con un sistema de control de los procesos electorales bastante eficaz. “Aquí lo realmente importante es establecer mecanismos de control y fiscalización que sean efectivos y que permitan custodiar el proceso electoral de manera que garantice la mayor transparencia. Los tiempos del cohecho en el país terminaron hace mucho tiempo y yo creo que debiéramos avanzar hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones, sin el temor de que eso signifique un paso atrás”, concluyó Bassa.

Este viernes la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite, al Senado, el proyecto que habilita el voto anticipado de electores que, por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. No obstante, no hubo quorum para fijar los días de antelación de la votación y la fecha para su aplicación, lo que tendrá que ser resuelto en el Senado. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el candidato a Constituyente por el Distrito 7 (Región de Valparaíso) y doctor en Derecho Constitucional, Jaime Bassa, sobre el proyecto de ley y lo ocurrido el viernes en el Congreso. “Es importante destacar que este proyecto de ley, que establece la posibilidad del voto anticipado para personas que no pueden concurrir físicamente a las urnas el día de la elección, es una buena idea porque va en la línea de mejorar las condiciones de participación electoral”, resaltó el candidato constituyente. Al ser consultado por lo ocurrido en el Congreso, expresó que era lamentable que la Cámara de Diputados no se pronunciara sobre la fecha de aplicación y los días de antelación de la votación. “Habla de la falta de compromiso, más que de consenso, de distintos sectores, con la profundización de la democracia en el país”, afirmó. Sobre el rechazo a que se aplique voto anticipado por primera vez en las elecciones municipales, de gobernadores y de convencionales del 11 de abril de 2021 y sobre el requerimiento de inscribirse ante el Servicio Electoral (Servel) entre los noventa y sesenta días antes de la elección, explicó que tal plazo se cumpliría en dos semanas, con lo que no es posible que el proyecto esté completamente tramitado y la ley promulgada. “¿Qué es lo que pasa con la clase política, con los procesos legislativos que cosas realmente importantes, especialmente de cara al proceso constituyente, se están tramitando apurados y a última hora?”. Desde el Gobierno han manifestado preocupación por el tema económico para aplicar el voto anticipado para los comicios de abril. Bassa señala que no comparte la idea que se deba ahorrar dinero en las instituciones que permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. “La democracia ciertamente cuesta dinero, para eso vivimos en sociedad para compartir los gastos que significa el régimen democrático que todos compartimos y deseamos. Me parece una muy mala razón argumentar desde los costos lo que significa mejorar al sistema democrático para no implementarlo. Más barato sería no tener elecciones y yo creo que nadie quisiera perder un espacio de manifestación popular. Básicamente es una excusa”, explicó el Doctor en Derecho Constitucional. Bassa también señaló los puntos a mejorar del proyecto. “Es clave identificar con claridad, todos aquellos sectores de la sociedad que necesitan del voto anticipado para poder participar de las elecciones. Por ejemplo, la Cámara el viernes rechazó la posibilidad de que las personas privadas de libertad, que no tienen sus derechos políticos suspendidos, puedan votar. Creo que eso es un error, la gran mayoría de las personas que están privadas de libertad y que no pueden votar están en prisión preventiva, son todavía inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad y por lo tanto no hay razones políticas, ni de justicia, que puedan justificar que esas personas no voten”. Bassa considera que para el futuro se debiera implementar que cualquier persona se inscriba en el sistema de voto anticipado. “Una forma de avanzar en la profundización de la democracia es mejorar la participación electoral. Hay que ampliar de la mejor manera posible estas condiciones electorales para quienes por distintas razones no pueden acudir físicamente a las urnas el día de la elección”. Acerca de los temores de si el voto anticipado podría facilitar fraudes electorales, el doctor en Derecho Constitucional asegura que hoy día el país cuenta con un sistema de control de los procesos electorales bastante eficaz. “Aquí lo realmente importante es establecer mecanismos de control y fiscalización que sean efectivos y que permitan custodiar el proceso electoral de manera que garantice la mayor transparencia. Los tiempos del cohecho en el país terminaron hace mucho tiempo y yo creo que debiéramos avanzar hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones, sin el temor de que eso signifique un paso atrás”, concluyó Bassa.