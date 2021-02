Birmania: EjÃ©rcito arresta a Aung San Suu Kyi y declara el estado de emergencia durante un aÃ±o

A las 3 de la mañana, hora local de Birmania, la red de Internet colapsó, a un 75% de los niveles normales, y poco después simplemente se apagó, sobretodo en la capital, Naipyidó. Las redes de telefonía móvil también fueron parcialmente interrumpidas. El levantamiento militar había comenzado. Los soldados comenzaron a verse en las calles de Naipyidó y en Rangún.

Los militares acusan a la comisión electoral de no haber subsanado las “enormes irregularidades” que se produjeron, según ellos, durante las legislativas de noviembre, que ganó por amplia mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), en el poder desde las elecciones de 2015.

El portavoz de la LND confirmó que el ejército arrestó a la jefa de hecho del gobierno civil, Aung San Suu kyi, y al presidente de la República, Win Myint.

Antes de su detención, Aung San Suu Kyi instó en un mensaje a la población a “no aceptar el golpe de Estado”, según una carta publicada en Facebook por su partido.

El ejército declaró, a través de su propio canal de televisión, el estado de emergencia durante un año y anunció que el exgeneral Myint Swe sería el presidente en funciones durante el próximo año.

El gobernador de Rangún, artistas, líderes de la sociedad civil y muchos políticos de zonas de minorías étnicas también forman parte de esta oleada de arrestos. Entre ellos, el cineasta Min Htin Ko Gyi, conocido por su retórica antimilitar, fue detenido en su domicilio a las 3:30 de la madrugada del lunes.

China llamó a todas las partes implicadas en Birmania a “solucionar sus diferendos” en el marco legal y constitucional. “Esperamos que todas las partes implicadas en Birmania solucionarán sus diferendos en el marco de la Constitución y de las leyes para mantener la estabilidad política y social”, declaró Wang Wenbin, un portavoz de la diplomacia china. “China es un vecino amistoso de Birmania”, aseguró el portavoz.

Por su parte el primer ministro británico, Boris Johnson, condenó el golpe de Estado militar en Birmania y exigió la liberación de los “dirigentes civiles” detenidos. “Condeno el golpe de Estado en Birmania y la detención ilegal de civiles, entre ellos Aung San Suu Kyi”, escribió Johnson. “El voto de la población debe ser respetado y los dirigentes civiles deben ser liberados”, agregó Johnson.

Desde Bruselas las máximas autoridades de la Unión Europea condenaron el golpe de Estado y exigieron la restitución del gobierno civil, así como la liberación de todas las personas detenidas en operaciones militares en todo el país.

“Condeno con firmeza el golpe en Birmania. El gobierno legítimo debe ser restituido, en línea con la constitución del país y la elecciones de noviembre”, apuntó en un tuit la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Llamo a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos”, agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó en Twitter un mensaje similar.

“Condeno firmemente el golpe de Estado en Birmania y llamo a los militares a que liberen a todos los detenidos ilegalmente en operaciones en todo el país”, expresó.

