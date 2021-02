e757c879b0

Vicepresidente Colmed-Santiago: "La falta de inversión en la mantención de los hospitales es lo que falla" El doctor Iván Mendoza valoró la labor de todos los funcionarios y los protocolos de evacuación durante el incendio en el Hospital San Borja Arriarán, sin embargo, planteó que existe una gran carencia de recursos e infraestructura en la red de salud pública. Rocío Olivares Mardones Lunes 1 de febrero 2021 18:59 hrs.

Un incendio afectó las dependencias del Hospital San Borja Arriarán, en Santiago Centro, de acuerdo a lo informado, el fuego se inició pasadas las 07:00 horas del sábado 30 de enero y a eso de las 12:00 se logró controlar el siniestro. Producto de la intensidad de las llamas se reportó un daño total en la UCI pediátrica. Personal de Bomberos se reporto a acudir la emergencia, ingresando al edificio para atacar desde el interior las llamas, luego se que se declarara la cuarta alarma de incendio, debiendo evacuar a funcionarios de salud y pacientes. Debido a la emergencia, se convocó a más de 35 unidades para el trabajo ofensivo contra el fuego que afectó a la zona ubicada en la intersección de calles Amazonas con Santa Rosa, observándose la extensión del humo desde diversos puntos de la capital. Razón por la que debieron ser trasladados 350 pacientes a otros recintos, siendo 28 de ellos internos por covid-19. [Incendio Hospital San Borja se encuentra controlado]

Impecable trabajo de Bomberos de Chile a través de los Cuerpos de Bomberos @cbsantiago, Ñuñoa, Quinta Normal, San Bernardo y Conchalí-Huechuraba la madrugada de hoy con un despliegue de 300 bomberos.https://t.co/weNUpoAK57 pic.twitter.com/Qcb6VUzZ9A — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) January 30, 2021 La Oficina Nacional de Emergencias indicó que el incendio afectó principalmente al cuarto piso del recinto, donde se ubican las calderas. En tanto, la subsecretaria Paula Daza manifestó que el incendio no dañó ninguna zona donde hay pacientes, los que se trasladaran a los hospitales Barros Luco y Metropolitano y las Clínicas Madre e Hijo y Juan Pablo Segundo. Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Enfermeras del centro asistencial, Vanesa Morales, señaló que el foco se habría iniciado en el Centro de Diagnóstico Terapéutico. El doctor Iván Mendoza, Vicepresidente del Regional Santiago del Colegio Médico, reconoció la labor de todos los funcionarios y los protocolos de evacuación ocupados, sin embargo, confesó que hay una gran carencia de recursos e infraestructura en la red de salud. Hecho que explicaría el porqué el hospital de estas características es capaz de quemarse a tal envergadura. “Sí puedo señalar que todo hospital acreditado debe contar con protocolos de evacuación, y en ese sentido los funcionaros clínicos y no clínicos estuvieron a la altura incluso, devolviéndose de sus casas en días libres que tenían. Sin embargo, la red de asistencia en general tiene una brecha de infraestructura y manutención innegable es cosa de ver cuántos hospitales se llovieron este fin de semana, y eso no se ha mencionado; pero nosotros sabemos que hay varios que se llovieron algunos antiguos y otros no tan antiguos”, comentó el Vicepresidente del Colmed Santiago. play pause Descargar El doctor Mendoza aseguró que no hay un seguimiento de parte del Estado con los establecimientos de salud, pues una vez que son entregados, no vuelven a ser revisados ni mantenidos hasta que ocurren situaciones catastróficas como fue en el caso del “San Borja” “Desde la perspectiva nuestra, creemos que la falta de inversión en la mantención de los hospitales es lo que falla, porque una vez que los hospitales nuevos son entregados nos falta mantener su infraestructura, y no esperar que fallen para para poder arreglarlos, sin ir más lejos el hospital San Borja, es un hospital que se encuentra en estas dependencias desde 1976, y ya estaba quedando chico. Lamentamos que las autoridades aún no se den cuenta que para la población en general, el sector salud es una de las demandas más requeridas“, añadió Mendoza. play pause Descargar Tal como menciona el vicepresidente regional del gremio, lo ocurrido en el Hospital San Borja Arriarán, no es el primer hecho catastrófico que ocurre en un centro de salud, y devela la falta de mantención de estos edificios, pues en el año 2018 en el sector de la ex maternidad del Hospital Barros Luco, ubicado en calle Gambetta con Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, también fue lugar de un feroz incendio. “A mi me tocó participar en ese evento del Barros Luco como interno, y debo decir que yo participé en la evacuación de los pacientes que estaban en la UTI y en la UCI, sin una directriz bien específica. Una vez ocurrido este suceso, posteriormente entraron los procesos de calidad y la acreditación de los hospitales. Yo creo que sí se han aprendido las lecciones, que sí se ha avanzado en relación a los protocolos que hay que ocupar para la evacuación de los pacientes, en ese sentido algo rescatable de esta lamentable noticia es la función que cumplieron los funcionarios de salud“, concluyó Iván Mendoza. play pause Descargar

