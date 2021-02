033831ae10

Energía “Esto no da para más”: Alcaldes piden al Presidente fin de la concesión eléctrica a CGE Los miles de reclamos y denuncias a la SEC por la falta de suministro eléctrico en distintas comunas del país devinieron en una serie de acciones de parte de los jefes comunales que exigen al Presidente que CGE deje de ser la encargada del suministro eléctrico. "Seguiremos hasta las últimas consecuencias”, aseguraron los alcalde reunidos en las Asociaciones de Municipios Rurales. Claudia Carvajal G. Martes 2 de febrero 2021 18:11 hrs.

El frente de lluvias que golpeó con inusual fuerza a la zona central desde el viernes pasado no solo causó aluviones, cortes de ruta y cortes de suministro de agua, sino que también tuvo consecuencias en materia eléctrica ya que en distintas comunas se produjeron cortes de electricidad que, en algunos casos, se prolongan por ya más de 72 horas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) recibió durante el fin de semana más de 11 mil 500 reclamos, a los que se sumaron otras mil 200 denuncias realizadas el lunes. Puente Alto es una de las comunas que sufrió cortes de suministro que se extendieron por tres días y su alcalde, Germán Codina, lideró la presentación de una solicitud ante la SEC en la que se exige el fin de la concesión a la empresa CGE debido al incumplimiento de las obligaciones como empresa de suministro. “Estos no son problemas de mantención de red, esto es un problema de gestión de la concesión y yo creo que se tiene que ver”, aseguró el jefe comunal luego de entregar el documento. En ese mismo sentido se manifestaron y accionaron los alcaldes reunidos en la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), quienes este martes también se dirigieron a las oficinas de le SEC en orden a sostener una reunión con el Superintendente Luis Ávila. En la instancia le expusieron los reiterados y prolongados problemas con la electricidad que han sufrido las comunas que ellos dirigen. Terminada la cita, el superintendente Ávila conversó con los medios presentes y explicó que la SEC llevará adelante un análisis de los hechos expuestos por los alcaldes en orden a llevar adelante su función fiscalizadora y sancionadora. “La SEC ha iniciado el chequeo normativo tendiente a determinar si procede el inicio de procesos sancionatorios que busquen dar señales a las empresas para que corrijan sus procesos. Junto con ello, conocimos de estos cortes prolongados que en muchos casos hemos comprobado exceden los estándares de la normativa, entonces la Superintendencia también da inicio al proceso de compensaciones lo que significa que, en la boleta subsiguiente, una vez calificadas las interrupciones, deberán aparecer tales compensaciones”. Consultado sobre la posibilidad de caducar las concesiones, particularmente a la empresa eléctrica CGE, Luis Ávila explicó que esto es factible según la legislación luego de una revisión detallada de los hechos. “Sabemos claramente que, en este evento climático, en el peor momento de los cortes de suministro, hubo un 2,5 por ciento de los clientes del país que estuvieron sin energía. La ley contempla un articulado que esboza la forma de cómo podría iniciarse un proceso para revisar la solicitud de concesión de una empresa eléctrica”. Pero, desde la Asociación de Municipios Rurales no se conformaron con la respuesta de la SEC y anunciaron acciones judiciales en contra de la eléctrica. Las tres asociaciones de municipios que reúnen a 72 comunas de las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Maule, presentarán una demanda colectiva contra CGE, además decidieron solicitar al Presidente de la República que caduque la concesión de la empresa de servicios. Así lo explicó el presidente de AMUR y alcalde Pirque, Cristián Balmaceda, quien criticó duramente la falta de respuestas de parte de la empresa CGE. “Las asociaciones entregarán el lunes al presidente de la República la solicitud del término de la concesión de la empresa CGE porque esto no da para más. La recuperación del servicio, y el servicio en sí, ha sido realmente mala en las zonas rurales y también en algunas zonas urbanas como por ejemplo Puente Alto. Hemos tomado estas decisiones drásticas y seguiremos hasta las últimas consecuencias”. En ese mismo sentido se expresó Bernardo Vásquez, alcalde de Pelarco quien aseguró que, pese a la cantidad de problemas que se han observado en distintas épocas en las que los perjudicados son únicamente los consumidores, no ha habido ningún intento por hacer las modificaciones necesarias a la ley eléctrica. “Lamentablemente tiene que haber un evento grande en la RM para sensibilizar el problema que vivimos las comunas rurales en regiones. Nosotros todas las semanas tenemos cortes de luz, tenemos muchas demandas colectivas en las diferentes comunas de la región del Maule, por lo tanto, junto a las asociaciones, como lo dijo el presidente de la AMUR, vamos a presentar esta solicitud a la única persona que por ley puede quitar la concesión a las compañías eléctricas. el Presidente de la República”, señaló el jefe comunal de la zona del Maule. “Le vamos a pedir que le quite la concesión porque no puede ser que haya un servicio tan malo y que, adicionalmente, sabiendo desde hace años los problemas, no se legisle y se modifique la ley eléctrica como corresponde”, agregó. Pero no solo alcaldes han elevado sus exigencias en cuanto a poner fin a la concesión de CGE. Felipe Muñoz, representante de los vecinos de Padre Hurtado, señaló también que realizó una solicitud a la SEC para que “se haga presente a través del Gobierno y se pida el término de la concesión de CGE, por incumplimiento al artículo 41 de la Ley General de Servicios Eléctricos, porque ha sido un tema de abuso sistemático en nuestra comuna”. También, hizo notar que la falta de suministro afecta no solo a los vecinos, sino que también a la infraestructura comunal: “Queremos hacer presente que los cortes del servicio eléctrico no solo nos afectan a nosotros como vecinos, sino que al funcionamiento general de la comuna, impidiendo por ejemplo el funcionamiento de establecimientos comunales de salud, departamentos municipales que son claves en este período de emergencia sanitaria, entre otros”. Isla de Maipo, Peñaflor y Talagante también piden fin de la concesión A mediodía de este martes, también las comunas de la provincia de Talagante de la RM decidieron recurrir ante el Jefe de Estado mediante un oficio en el que le piden que decrete la caducidad de la concesión del servicio público de suministro eléctrico, de la que actualmente es titular la empresa concesionaria CGE S.A., en las comunas Talagante, Peñaflor e Isla de Maipo. En el documento detallan las respuestas dadas por la empresa eléctrica ante los requerimientos de los consumidores y de las propias autoridades comunales. “La infraestructura eléctrica ha sido afectada en algunos de estos sectores por las lluvias anormales en esta época del año, de gran intensidad en algunos sectores, lo que ha provocado caída de ramas y objetos sobre las líneas”, se lee en el texto. Sobre este punto es que ahondó, en entrevista con nuestro medio, el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez. “El problema no es que se corte la luz no más, sino que la Ley General de Servicios Eléctricos establece una obligación de la empresa de reponer el servicio en un tiempo prudente. Eso es parte de la calidad del servicio y no hacerlo supone una vulneración grave a sus obligaciones como empresa concesionaria, en este caso de CGE distribución. Nosotros creemos que ya es suficiente, los tiempos de espera que los vecinos y vecinas de Talagante tienen que tolerar son demasiado grandes: 12 horas ya es mucho, 48 horas es insoportable”. “Existen mecanismos legales que están establecidos justamente para generar sanciones que busquen dar respuestas a ese reclamo y sentir ciudadano. En este caso el asunto es simple: hay que aplicar las mayores multas a CGE porque no solo no recuperan el suministro, sino que no son capaces de atender los requerimientos mínimos, porque también es su obligación la de mantener despejadas las áreas de tendido eléctrico. Esa obligación está señalada en el Reglamento de la ley ”, explicó. Efectivamente, en su artículo 205, el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos dispone la obligación para la empresa concesionaria del servicio eléctrico de realizar las mantenciones correspondientes en orden a entregar correctamente el suministro eléctrico. “Es deber de todo operador de instalaciones eléctricas en servicio, sean de generación, transporte o distribución, y de todo aquel que utilice instalaciones interiores, mantenerlas en buen estado de conservación y en condiciones de evitar peligro para las personas o daño en las cosas”. Carlos Álvarez recordó que anteriormente como municipio ya habían pedido que se pusiera fin a la concesión de CGE y que se presentaron también demandas colectivas, por eso es que reiteró que esta nueva solicitud al Presidente tiene carácter de urgente, dado que la empresa ha incumplido todos los compromisos que adquirió. “Nosotros como alcaldes hemos tomado la decisión de reiterar nuestra solicitud de que se cancele la concesión de acuerdo con lo establecido en el art 41 y 42 de la ley general de servicios eléctricos. Le volvemos a pedir al Presidente de la República que haga uso de las atribuciones que le concede la ley, porque ya pedimos esto una vez, llegamos a una mesa de conversación y ninguna de las condiciones y compromisos adquiridos por la empresa se cumplió, por lo tanto, ya no se justifica permanecer en esta situación. Tenemos tercerizado el servicio de distribución de energía eléctrica a una empresa que no lo hace mejor que otra ni que el Estado”. A la vez, desde el municipio se impulsó la recolección de firmas para la presentación de una nueva demanda colectiva tendiente a que sea la Justicia la que obligue a la eléctrica a pagar indemnizaciones a los consumidores. Algo que en esa comuna ya se había realizado anteriormente lo que devino en un acuerdo entre CGE y los demandantes por el que la empresa pagó 50 mil pesos a cada cliente que suscribió a la acción judicial. Para los vecinos de las comunas afectadas la situación excede la sola falta del servicio eléctrico, pues en algunos lugares también se producen vulneraciones a la seguridad de las personas ante el aumento de actos delictivos amparados en la oscuridad. A ello se agrega la falta de agua corriente en los sectores donde ésta se obtiene a través de motobombas que extraen aguas de pozos subterráneos, acrecentando así los problemas de aquellas familias.

