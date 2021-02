033831ae10

Medio Ambiente Nacional Greenpeace alerta sobre deterioro de humedales en costas chilenas "Más del 70% de los humedales se está deteriorando en el mundo y su contaminación en Chile aumenta a una velocidad alta y con esto, disminuye la provisión de agua que necesitamos como seres humanos" explican en Greenpeace. Diario Uchile Martes 2 de febrero 2021 11:06 hrs.

Medio siglo desde que se celebró La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, se cumplen este 2 de febrero. Este es un acuerdo internacional que promueve la conservación de los humedales y es el tratado mundial que se centra en un único ecosistema. Los humedales son las “superficies cubiertas de agua, natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas” divididos en tres categorías: marinos y costeros, continentales y artificiales. Desde la organización ambientalista, Greenpeace, la vocera de Chile sin plásticos, Soledad Acuña, explica que: “Un humedal es un espacio natural que posee una gran importancia sobre el recurso hídrico dado que nos proveen agua, entonces cualquier atentado y deterioro de un humedal, es atentar contra el agua. Los humedales purifican el agua, regulan los niveles de agua de las cuencas, protegiéndonos de las inundaciones y en la costa son una barrera clave que amortigua el impacto de tsunamis y marejadas. Además son claves en la captura de dióxido de carbono que nos ayuda a enfrentar la crisis climática global. Es fundamental eliminar cualquier fuente de contaminación de los humedales como es el plástico”. Aproximadamente 8 millones de toneladas de residuos plásticos llegan al océano cada año, y a nivel mundial solo 9% de todos los desechos plásticos producidos se ha reciclado. En Chile, cada persona utiliza un promedio de 51 kilos de plástico por año y se producen hasta 25 mil toneladas de desechos de plásticos de un solo uso equivalentes a envoltorios de golosinas y dulces, botellas de bebidas, cubiertos, vasos, platos. “En nuestro país se recicla sólo el 8% del plástico que utilizamos. El 92% termina en basurales, vertederos y el medio ambiente, y a menudo llega a los ríos, lagos y humedales. Hoy en el día del humedal hacemos un llamado a tomar conciencia del cuidado de los humedales que al ubicarse en cercanías de zonas pobladas sufren la presión de la contaminación originada por actividades humanas como son la acumulación de plásticos provenientes de una inadecuada gestión de sus residuos, pero principalmente de la abundancia de estos elementos en la vida cotidiana”, agregó Soledad Acuña de Greenpeace. Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad y proveen importantes elementos para la vida. Se encuentran a lo largo de todo el territorio en las más diversas formas. En Chile existen más de 40 mil humedales, que cubren una superficie aproximada de 4, 5 millones de hectáreas, representando cerca del 5,9% del territorio nacional. Todos ellos son el hábitat permanente, o de paso, de muchas especies de flora y fauna y entregan una cantidad de beneficios fundamentales para la preservación de la vida en la tierra. Por su parte, el miembro de la Red Nacional de Humedales y del Observatorio de la Costa, Esteban Araya, explica: “Los humedales son considerados los riñones del planeta, por su función de descontaminación. En estos momentos el planeta no tiene todos sus riñones, estamos como en diálisis, los humedales están en peligro y con esto el agua del planeta. Un ejemplo actual es Reñaca donde tenemos un humedal costero que tiene como todos los humedales, deterioro pero también tiene la posibilidad de ser declarado Humedal Urbano bajo la ley 21.202 que otorga protección a estos ecosistemas. Para eso necesitamos que el municipio solicite al Ministerio de Medio Ambiente o eventualmente el mismo Ministerio del Medio Ambiente a través de un oficio , declaren este humedal como humedal urbano. No para que no se intervenga el humedal sino para que se resguarde la condición ambiental de este ecosistema, que nos trae solo beneficios a todos”.

