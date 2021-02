Exdirector de Extranjería y nueva Ley de Migraciones: “No renueva el modelo de una lógica utilitarista de la migración”

eb56893f70

Luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional seis artículos de la nueva Ley de Migraciones del Gobierno, los ánimos se encendieron en las organizaciones sociales y el Parlamento, en especial en la parte de la oposición que presentó el requerimiento al órgano jurisdiccional. Entre las diversas disposiciones señaladas en la sentencia, se apuntan por ejemplo, las referidas a la expulsión de menores sin acompañamiento y la retención de una persona expulsada por más de 48 horas. Al respecto, el ex director del Departamento de Extranjería y Migraciones, Rodrigo Sandoval, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, consideró que el ejercicio de recurrir al Tribunal Constitucional vino a dar cuenta de una incapacidad que se vio en el trámite legislativo para que el proyecto fuera una política de Estado y no de un énfasis de un determinado gobierno. “No cambió en términos del sistema migratorio con respecto a lo que aprobó el Congreso Nacional, modifica algunos aspectos bastante específicos, pero no renueva el modelo que se sustenta en una lógica utilitarista de la migración”, criticó. Por estos días se ha visto el colapso por la crisis generada por la llegada de un gran número de ciudadanos migrantes al norte del país por pasos no habilitados y en búsqueda de oportunidades. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que “las fronteras tendrán el apoyo multidisciplinario de no solamente las policías, sino que también, por supuesto, personal del Ejército”. Además, aseguró que en los próximos días visitará Colchane para tomar algunas medidas adicionales. Consultado sobre esta situación, Sandoval indicó que a la migración se la puede regular, gestionar, pero no evitar, menos cuando se trata de situaciones humanitarias, de índole político o climático. “La regulación administrativa y las restricciones de orden jurídico que se le imponen a estas personas para ingresar al país, no tienen eficacia alguna porque hablamos de personas que se están moviendo para salvar su vida, la de sus familias y poder comer”, aseveró. En tanto, acerca del proceso constitucional que se lleva a cabo actualmente en el país y las posibilidades que se abren para tratar distintas materias, Sandoval opinó que es un paso necesario pero no suficiente para hacer grandes transformaciones, tales como dar la bienvenida a la riqueza social y humanitaria del movimiento de personas. Asimismo, sostuvo que no se nota en el debate actual una preocupación por asegurar la convivencia democrática. “Lo que tenemos que tener en la Constitución son personas discutiendo sobre los valores fundamentales que van a regir esta convivencia, y no creo que lo que está por empezar a redactarse vaya a ser el reflejo de valores que nos hagan mejores personas como sociedad”, reprochó. La Ley de Migraciones sigue en el debate, hace pocos días atrás diputados oficialistas buscaron revertir las impugnaciones a la iniciativa y presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que pretende contender el examen de constitucionalidad publicado recientemente.

