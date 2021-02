Infectóloga Jeannette Dabanch: “La población debe confiar en que se está administrando un producto que nos permitirá cuidarnos”

eb56893f70

Más de 120 mil personas mayores de 90 años y personal de salud recibieron la primera dosis de la vacuna de SINOVAC durante esta jornada, primer día del proceso de vacunación masivo. La implementación de las inoculaciones ha sido catalogada como impecable por parte del ministro de Salud, Enrique Paris, y así también ha sido valorada por el personal de salud. En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei), Jeannette Dabanch, dijo estar muy conforme con cómo se ha ejercido esta primera jornada de vacunación, la que calificó como “una muy buena noticia” para el país. La infectóloga comentó que en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile dedicaron la jornada a inmunizar al personal médico y también a los adultos mayores que concurrieran voluntariamente a resolver dudas, generándose un proceso que funcionó de forma efectiva y ordenada. Respecto de la vacunación masiva que se está llevando a cabo, Dabanch llamó a la población a confiar en la vacuna, pero no olvidar que esto solo es un comienzo del proceso. “Hay que recordar que este inicio de vacunación es exactamente eso, un inicio, no significa que podamos hoy decir que no vamos a utilizar mascarillas, lavado de manos, distancia física o evitar los desplazamientos. Es muy importante hacer un llamado a la comunidad de que estamos en un inicio de vacunación, y esto no significa que se cambien o modifiquen esas medidas que son tremendamente importantes”, expresó. En tanto, sobre la desconfianza de parte de la población ante las vacunas, y en concreto sobre los temores ante la inoculación de SINOVAC, que en un inicio fue aprobada hasta los 59 años, pero estudios posteriores permitieron ampliar su rango de uso, la infectóloga dijo que lo que se ha aprobado es seguro y confiable. “Una vacuna en Chile para que ingrese a una campaña de vacunación debe demostrar que es un producto seguro, que es un producto de alta calidad y que es un producto que hace el trabajo de reducir el riesgo de enfermar, información que debe estar respaldada por los estudios de investigación (…) Por lo tanto, refuerzo que las vacunas son seguras, tenemos diferentes vacunas en el mundo, y en Chile tenemos la posibilidad de contar con dos, ambas comparten los mismos criterios: que son seguras, que son eficaces y de alta calidad así que la población debe confiar en que se está administrando un producto que nos va a permitir cuidarnos entre todos y asegurar que ojalá podamos disminuir el impacto de esta enfermedad”. Asimismo comentó que las campañas de comunicación siempre pueden ser mejor, con el objetivo de entregar información clara y transparente a la población: “Las vacunas tienen que tener un mensaje que debe ser acompañado con mucha transparencia, deben ser mensajes muy aclaratorios para la población, por qué la necesito, qué vacuna me van a dar y cuáles son los efectos que yo debo esperar de la vacuna, y por qué son beneficiosas, son los puntos claves que debemos transmitir a la comunidad. El Comité Asesor de Vacunaciones e Inmunizaciones hizo una propuesta de comunicación al Minsal de tal forma de optimizar los mensajes a la comunidad”. Junto con ello, la infectóloga llamó a la población a informarse en fuentes oficiales, no dejarse llevar por noticias de dudosa procedencia, y en especial a no tener temor en resolver dudas con el personal especializado sobre el acceso a la vacunación, sobre todo respecto de los supuestos efectos secundarios que tendría esta vacuna: “El peor efecto adverso que hoy tenemos es el COVID”, aclaró Jeannette Dabanch. Finalmente, la infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile se refirió a la polémica que se generó con funcionarios de salud de Temuco, desde donde la Fenats informó que no querían vacunarse por desconfiar de la vacuna. Según explicó Dabanch esto fue solo un problema de desinformación, y a pesar de lo que se dijo, no se trató de funcionarios antivacunas. “El personal sanitario de Temuco es un personal muy adherente a las medidas que se toman para el control de las enfermedades transmisibles (…) Probablemente lo que faltaba era información, hace unos días tuvimos una reunión muy grata, con mucha participación, organizada por el Colegio Médico de Temuco. Me tocó participar activamente de ese conversatorio donde pudimos resolver dudas”, aclaró. “Yo no los llamaría antivacunas, probablemente existen dudas, hay mucha información sobre una gran cantidad de vacunas y lo que se necesitaba, probablemente, era un diálogo transparente de tal forma de resolver dudas”, finalizó Dabanch.

