f56994e4b5

0f1df47685

Trabajo José Pérez por reunión con ministro Cerda: “Si él declara ser dialogante, entonces eso debe ser coherente con un programa de trabajo tripartito” El presidente de la ANEF evaluó positivamente el primer encuentro con el nuevo secretario de Estado, pero aseguró que si bien siempre propiciará el diálogo, ello no implica que dejen de defender los intereses de sus representados. "Nos interesa defender el empleo público, el rol del Estado, y la función pública y ahí no transamos", aseveró. Claudia Carvajal G. Miércoles 3 de febrero 2021 19:00 hrs.

En el marco de las reuniones y encuentros que organizó el Ministerio de Hacienda para que el nuevo titular de la cartera, Rodrigo Cerda, sostenga diálogos con los distintos actores del mundo del trabajo. Luego de la instancia de conversación con la Confederación de Producción y Comercio, el ministro Cerda explicó que se llevó a cabo un diagnóstico del panorama económico del país y reiteró que la reactivación económica es la principal tarea que acometer y, para ellos, es fundamental la creación de nuevos empleos con salarios importantes. Con posterioridad el nuevo titular de la billetera fiscal se reunió con los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores en la sede de la multigremial, transformándose así en el primer ministro de Hacienda de las dos administraciones de Chile Vamos que visita ese lugar personalmente. Luego de la cita con la CUT, Rodrigo Cerda se dirigió a la sede de la ANEF y conversó con los dirigentes del sector público acompañado de Cristina Torres, Subdirectora de Racionalización y Función Pública y de Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda. En entrevista con nuestro medio, el presidente de la ANEF, José Pérez, evaluó este primer acercamiento con el ministro Cerda y lo comparó con el anterior secretario de Estado y actual candidato presidencial, Ignacio Briones. “Este primer encuentro crea una expectativa positiva. Más allá de las diferencias que tenemos con el Gobierno y de la legitimidad que pueden tener desde la perspectiva del apoyo ciudadano, ellos siguen siendo nuestra contraparte natural porque tienen las responsabilidades políticas y administrativas”. “Con la experiencia de Briones y cómo él instaló un formato de imposición y no de diálogo, el segundo aspecto que pudimos percibir es que cuando pedimos la audiencia, el nuevo ministro se declaró disponible para conversar, pero señaló que quería venir a nuestra sede y efectivamente se hizo presente y declaró estar personalmente disponible para el diálogo. Nosotros le manifestamos que somos una confederación dialogante, pero somos firmes en nuestras convicciones de defender a nuestras compañeras y compañeros en todo ámbito. Nos interesa defender el empleo público, el rol del Estado y la función pública y ahí no transamos”, puntualizó el dirigente gremial. Uno de los puntos en lo que ahondó el Presidente de la ANEF fue la polémica consulta ciudadana impulsada por el Gobierno en el marco de su Agenda de Modernización del Estado y que, según la propia definición del Ejecutivo, tiene por objetivos el establecer una relación laboral indefinida con indemnización, fijar el mérito como requisito permanente de contratación en el Estado, limitar los asesores de confianza por parte de las autoridades de gobierno, y regular el teletrabajo en el sector público. “Tenemos una notoria diferencia con la consulta que pretende ser la antesala de un proyecto que reforma o moderniza el Estado pero con una visión totalmente opuesta a la nuestra. Se lo dijimos ayer: estamos disponibles al diálogo, pero siempre con nuestras convicciones, nuestra fuerza y acción movilizadora. Saldremos cuantas veces sea necesario a defender cuando se ofensa a un funcionario o funcionaria o al rol del Estado. La forma de la ANEF de firmar acuerdos con los gobiernos es la que llevamos en octubre de 2005 cuando acordamos con cuatro ministros de Estado y un presidente de la República. Así entendemos el diálogo social y se lo señalamos al ministro”. Entre los temas que la ANEF busca abordar en el corto plazo con el Ministerio de Hacienda se encuentra el plan de vacunación, los aspectos preventivos sanitarios y el rechazo a la consulta en materia de modernización del Estado ya mencionada. “Tenemos una diferencia de concepción del Estado con la del Gobierno. Nosotros creemos en un Estado social y democrático garante de los derechos de esta ciudadanía. Nos interesa saber con quién vamos a hablar, pero también creemos que debe existir una agenda de trabajo entendiéndolo como negociación sectorial. Estamos disponibles a dialogar sobre estructura y modificaciones, pero a esta administración le queda poco, por lo que ante ese escenario se debe abordar temas más precisos como los sanitarios, el incentivo al retiro, el presupuesto cuya restricción coarta la presencia del Estado, la carrera funcionaria y otros asuntos que, en los servicios que representamos, son materias esenciales”. Consultado sobre la fijación de un itinerario de trabajo con el Ministerio de Hacienda, José Pérez señaló que la ANEF propuso los temas a tratar y pidieron un calendario de trabajo. “Este calendario permitirá que, dos o al menos una vez a la semana, dialoguemos con nuestras contrapartes en la mesa. También debemos reactivar la mesa preventiva sanitaria para resguardar los aforos, los elementos de protección personal, las políticas estandarizadas en todos los servicios públicos tanto en Santiago como en regiones, conforme a sus particularidades e identidad. Otra mesa de trabajo sobre el presupuesto y la dinámica del servicio público que prestamos a la ciudadanía y una tercera mesa que implica mirar el futuro”. “Esos son los puntos generales y esperamos que nos respondan por escrito si esas tres mesas de trabajo toman fuerza, cuál es el calendario disponible y nosotros reaccionaremos a esa propuesta para dar sentido a este ofrecimiento de diálogo y entendimiento. Eso no implica que vamos a respaldar cualquier iniciativa. Le dejamos eso claro al Ministro, dado que en el periodo anterior se instaló la imposición y no la apertura al diálogo, así que si él declara ser dialogante entonces eso debe ser coherente con un programa de trabajo tripartito que aborde estos puntos y no otras materias relacionadas con aspectos que le interesan a ellos en su programa de Gobierno y que debilitan al Estado, precarizan y administran la pobreza en muchos lugares a los que el Estado no llega como corresponde”, concluyó el dirigente de la gremial de funcionarios del Estado. Foto @pagina19

En el marco de las reuniones y encuentros que organizó el Ministerio de Hacienda para que el nuevo titular de la cartera, Rodrigo Cerda, sostenga diálogos con los distintos actores del mundo del trabajo. Luego de la instancia de conversación con la Confederación de Producción y Comercio, el ministro Cerda explicó que se llevó a cabo un diagnóstico del panorama económico del país y reiteró que la reactivación económica es la principal tarea que acometer y, para ellos, es fundamental la creación de nuevos empleos con salarios importantes. Con posterioridad el nuevo titular de la billetera fiscal se reunió con los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores en la sede de la multigremial, transformándose así en el primer ministro de Hacienda de las dos administraciones de Chile Vamos que visita ese lugar personalmente. Luego de la cita con la CUT, Rodrigo Cerda se dirigió a la sede de la ANEF y conversó con los dirigentes del sector público acompañado de Cristina Torres, Subdirectora de Racionalización y Función Pública y de Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda. En entrevista con nuestro medio, el presidente de la ANEF, José Pérez, evaluó este primer acercamiento con el ministro Cerda y lo comparó con el anterior secretario de Estado y actual candidato presidencial, Ignacio Briones. “Este primer encuentro crea una expectativa positiva. Más allá de las diferencias que tenemos con el Gobierno y de la legitimidad que pueden tener desde la perspectiva del apoyo ciudadano, ellos siguen siendo nuestra contraparte natural porque tienen las responsabilidades políticas y administrativas”. “Con la experiencia de Briones y cómo él instaló un formato de imposición y no de diálogo, el segundo aspecto que pudimos percibir es que cuando pedimos la audiencia, el nuevo ministro se declaró disponible para conversar, pero señaló que quería venir a nuestra sede y efectivamente se hizo presente y declaró estar personalmente disponible para el diálogo. Nosotros le manifestamos que somos una confederación dialogante, pero somos firmes en nuestras convicciones de defender a nuestras compañeras y compañeros en todo ámbito. Nos interesa defender el empleo público, el rol del Estado y la función pública y ahí no transamos”, puntualizó el dirigente gremial. Uno de los puntos en lo que ahondó el Presidente de la ANEF fue la polémica consulta ciudadana impulsada por el Gobierno en el marco de su Agenda de Modernización del Estado y que, según la propia definición del Ejecutivo, tiene por objetivos el establecer una relación laboral indefinida con indemnización, fijar el mérito como requisito permanente de contratación en el Estado, limitar los asesores de confianza por parte de las autoridades de gobierno, y regular el teletrabajo en el sector público. “Tenemos una notoria diferencia con la consulta que pretende ser la antesala de un proyecto que reforma o moderniza el Estado pero con una visión totalmente opuesta a la nuestra. Se lo dijimos ayer: estamos disponibles al diálogo, pero siempre con nuestras convicciones, nuestra fuerza y acción movilizadora. Saldremos cuantas veces sea necesario a defender cuando se ofensa a un funcionario o funcionaria o al rol del Estado. La forma de la ANEF de firmar acuerdos con los gobiernos es la que llevamos en octubre de 2005 cuando acordamos con cuatro ministros de Estado y un presidente de la República. Así entendemos el diálogo social y se lo señalamos al ministro”. Entre los temas que la ANEF busca abordar en el corto plazo con el Ministerio de Hacienda se encuentra el plan de vacunación, los aspectos preventivos sanitarios y el rechazo a la consulta en materia de modernización del Estado ya mencionada. “Tenemos una diferencia de concepción del Estado con la del Gobierno. Nosotros creemos en un Estado social y democrático garante de los derechos de esta ciudadanía. Nos interesa saber con quién vamos a hablar, pero también creemos que debe existir una agenda de trabajo entendiéndolo como negociación sectorial. Estamos disponibles a dialogar sobre estructura y modificaciones, pero a esta administración le queda poco, por lo que ante ese escenario se debe abordar temas más precisos como los sanitarios, el incentivo al retiro, el presupuesto cuya restricción coarta la presencia del Estado, la carrera funcionaria y otros asuntos que, en los servicios que representamos, son materias esenciales”. Consultado sobre la fijación de un itinerario de trabajo con el Ministerio de Hacienda, José Pérez señaló que la ANEF propuso los temas a tratar y pidieron un calendario de trabajo. “Este calendario permitirá que, dos o al menos una vez a la semana, dialoguemos con nuestras contrapartes en la mesa. También debemos reactivar la mesa preventiva sanitaria para resguardar los aforos, los elementos de protección personal, las políticas estandarizadas en todos los servicios públicos tanto en Santiago como en regiones, conforme a sus particularidades e identidad. Otra mesa de trabajo sobre el presupuesto y la dinámica del servicio público que prestamos a la ciudadanía y una tercera mesa que implica mirar el futuro”. “Esos son los puntos generales y esperamos que nos respondan por escrito si esas tres mesas de trabajo toman fuerza, cuál es el calendario disponible y nosotros reaccionaremos a esa propuesta para dar sentido a este ofrecimiento de diálogo y entendimiento. Eso no implica que vamos a respaldar cualquier iniciativa. Le dejamos eso claro al Ministro, dado que en el periodo anterior se instaló la imposición y no la apertura al diálogo, así que si él declara ser dialogante entonces eso debe ser coherente con un programa de trabajo tripartito que aborde estos puntos y no otras materias relacionadas con aspectos que le interesan a ellos en su programa de Gobierno y que debilitan al Estado, precarizan y administran la pobreza en muchos lugares a los que el Estado no llega como corresponde”, concluyó el dirigente de la gremial de funcionarios del Estado. Foto @pagina19