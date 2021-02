b1140942b2

Nacional Preso de la revuelta Mauricio Cheuque queda en libertad después de 14 meses en prisión preventiva Por unanimidad el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió de todo cargo a Mauricio Cheuque, que fue detenido en la población La Victoria el 14 de noviembre de 2019, día en que se daba la conmemoración del aniversario de muerte de Camilo Catrillanca. Tania González Jueves 4 de febrero 2021 12:22 hrs.

Mauricio Cheuque era acusado de portar supuestamente una piedra y una bomba molotov durante la revuelta social, por lo cual estuvo en prisión preventiva más de un año; sin embargo, la justicia ha desestimado las pruebas presentadas por Carabineros. En concreto fueron 14 meses los que Cheuque pasó recluido en la cárcel de Santiago 1, luego de un incidente ocurrido el 14 de noviembre de 2019, en plena conmemoración del aniversario de muerte de Camilo Catrillanca. Este miércoles, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió por unanimidad. AHORA | CAE OTRO MONTAJE DE CARABINEROS: Tribunal Absuelve a Mauricio Cheuque, trabajador torturado, golpeado y preso político desde hace 14 meses. 👇https://t.co/ypSO1CUFej#LibertadParaTodosLosPresosDeLaRevuelta pic.twitter.com/syfw83Ct3y — PIENSAPRENSA 232 mil Seguidores (@PiensaPrensa) February 3, 2021 Desde un inicio la familia y abogados del poblador con ascendencia mapuche, insistieron en su inocencia y han denunciado el hecho como “un nuevo montaje” por parte de los uniformados. La detención se dio de forma violenta en medio de manifestaciones, así lo detalló el mismo acusado a otro medio de comunicación: “luego del atropello me toman detenido, pegándome combos y patadas, sin explicar motivo de mi detención en ningún momento, la golpiza se torna muy violenta pues fui el único detenido esa noche, los vecinos salieron a mi auxilio, se detuvo la golpiza momentáneamente, me suben al furgón y me llevan a la Tenencia de La Victoria”. Cabe recordar que durante el juicio oral, la abogada de Cheuque, María Rivera, explicó que los peritajes de hidrocarburos realizados salieron negativos y que “Él (Cheuque) afirmó que jamás usó, ni sabe cómo hacerlo, ni tuvo una bomba molotov en sus pertenencias” indicó.

