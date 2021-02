bc02ee138e

Nacional Axel Callís: “Es un mal augurio la gran cantidad de votantes indecisos para la elección de constituyentes” El sociólogo y director de la agencia Tú Influyes, se refirió a los resultados de la encuesta Data Influye que muestra que un 50 por ciento de los votantes aún no tiene definido su voto para abril: "significará que saldrán electos los más conocidos y no necesariamente los más idóneos", aseguró. Tania González Domingo 7 de febrero 2021 15:24 hrs.

Según los recientes resultados del estudio Data Influye, los encuestados de los segmentos socioeconómicos ABC1 y C2 llevan la delantera con un 64 y 52 por ciento respectivamente, en sus intenciones de vacunarse en cuanto puedan, mientras que más personas de los niveles D y E, son los que optan por no vacunarse debido a que dudan de su efectividad o creen que hay intenciones ocultas. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís, indicó que se han ido consolidando los perfiles de quienes no quieren vacunarse que “son mujeres de sectores populares y más jóvenes, en tanto, los que sí quieren vacunarse son hombres de sectores medios y más altos que manejan información y son de edades más avanzadas”. Debido a que la temporada estival ha aumentado la movilidad de las personas en medio de la pandemia, en efecto, la encuesta revela que un 71 por ciento aprueba la idea de revocar lo antes posible el permiso de vacaciones. Al respecto, el sociólogo explicó que “hay una relación directa entre la ubicación de quien responde y la visión del permiso, ya que la mayoría de los que están de acuerdo con la revocación son de regiones donde se registra un nivel de contagio más alto y en comunas que son receptores de veraneantes”. Entre los demás datos del sondeo relativos a restricciones sanitarias, destaca el que un 51 por ciento cree que el trabajo comunitario de aseo e higiene en hospitales públicos es la mejor pena sustitutiva para organizadores y asistentes a fiestas clandestinas. En lo que refiere a las tendencias políticas, tal como otros estudios, los alcaldes Daniel Jadue y Joaquín Lavín lideran las preferencias en la carrera presidencial y la exministra Paula Narváez sube en el ranking al sexto lugar después de Pamela Jiles, Sebastián Sichel y Evelyn Matthei. Sobre el proceso de primarias de algunos pactos políticos para elegir candidatos o candidatas a La Moneda, Lavín sobresale en la centro derecha, Narváez en la centro izquierda y Jadue en la del Partido Comunista y Frente Amplio. En general, Callís comentó que “las cifras son muy bajas todavía y lo más probable es que la competencia se vea más clara después de abril o en julio con las primarias”, en este escenario, proyectó que se darán campañas presidenciales rápidas y que existirá un compromiso de los ciudadanos más con personas que con partidos o alianzas. Respecto del 50 por ciento que no sabe o no tiene información sobre por quién votar en la elección de constituyentes, el sociólogo sostuvo que “es un mal augurio porque significará que saldrán electos los más conocidos y no necesariamente los más idóneos para redactar la nueva Carta Magna”. Por último, el estudio trae un ítem especial dedicado a “Amenazas País” en las que el narcotráfico figura en primer lugar como causa no natural con un 51 por ciento de las preferencias, en este punto el director de Tú Influyes advirtió que es un clamor ciudadano el que las autoridades se hagan cargo del problema.

