ca0ffe289b

f6a250fa60

Política Diputado Andrés Celis: “Sería muy buena señal que el Presidente Piñera llamara a terminar el receso legislativo” El parlamentario de RN señaló que de retomarse el trabajo legislativo, este debe ir más allá de sesiones especiales, e incluir un completo análisis de los proyectos urgentes, como la reforma de Carabineros. Andrea Bustos C. Lunes 8 de febrero 2021 19:47 hrs.

La crisis migratoria que se vive en Colchane y la muerte de Francisco Martínez en Panguipulli, asesinado por un carabinero, motivaron durante las últimas horas a varios parlamentarios a solicitar la interrupción del receso legislativo. Sin embargo, dichas solicitudes no lograron avanzar, ya que para detener el receso era necesario la unanimidad de los comités parlamentarios, lo que no ocurrió por la falta de apoyos de RN y Evópoli. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado de RN Andrés Celis abordó el debate político que se ha dado en torno al receso, y expresó que generalmente las sesiones especiales no conducen a nada. Sin embargo, a diferencia del jefe de su bancada, Sebastián Torrealba, comentó estar disponible para sesionar, siempre que esto implique ir más allá y retomar la actividad legislativa de forma seria. “Yo no tengo ningún problema con que se haga la sesión especial por el tema Colchane, ningún problema en que se haga la sesión especial por lo ocurrido en Panguipulli, que lo central es la reforma de Carabineros, pero siempre y cuando haya un compromiso a que la comisión mixta que está viendo la reforma a Carabineros empiece a funcionar. No me gustan las sesiones especiales, donde en definitiva cada posición ideológica se da sus gustitos, pero no hay ningún avance en lo que nos interesa”, señaló. El diputado agregó que le parecen “una vergüenza estas vacaciones de los congresistas que duran un mes”. Por ello es autor de un proyecto que busca terminar con este receso de cuatro semanas. “Si el Poder Ejecutivo funciona, si el Poder Judicial hace lo mismo, cómo el Poder Legislativo duerme en febrero. Eso es impresentable, porque sino vamos a estar todos los días con distintos temas viendo sesiones especiales. Si vamos a hablar en serio hagámoslo de verdad, terminemos con el receso parlamentario ahora y entremos a trabajar derechamente aquellos que estén dispuestos a hacerlo, yo no tengo ningún problema en sumarme”, dijo. En esa línea, el diputado Celis llamó al Presidente Piñera a tomar cartas en el asunto: “El presidente puede llamar, igual que el presidente de cada cámara, a que el Congreso empiece a trabajar sobre determinados temas. Yo creo que aquí el Presidente de la República debiese dar el ejemplo de pedirle al Congreso que retome su tarea legislativa, y que coloque énfasis en esta comisión mixta con la reforma a Carabineros y en otros tantos temas más”. En tanto, en lo que refiere a la reforma de Carabineros, el diputado Andrés Celis comentó que avanzar en mayor control y probidad deben ser ejes esenciales. “Tiene que quedar más claro el rol jerárquico que debe tener aquí el Ministerio del Interior (…) Yo no me niego a que haya un Ministerio de Seguridad Pública y, por otro lado, un Ministerio del Interior, y que este Ministerio de Seguridad Pública esté por sobre Carabineros. Yo creo que eso es uno de los avances que deben existir”, expresó. “También es importante avanzar en lo ocurrido con la probidad en Carabineros, porque obviamente cuando la gente ve que hay escándalos que atentan la probidad hay un malestar con Carabineros, cuando los que lo cometen son justamente quienes están en un mayor rango, entonces eso provoca más que disconformidad, una molestia en la plana menor. Y me gustaría también que haya un solo escalafón, esto de que hayan dos me hace mucho ruido”, añadió. Por otra parte, sobre los cuestionamientos al control preventivo de identidad, el cual el diputado votó a favor, Celis reiteró su apoyo la iniciativa, pero siempre que se aplique de la forma correcta. “Estoy a favor del control preventivo de identidad, lo que sucede es que hay que utilizar la prudencia y el criterio determinado y eso es parte justamente de la reforma que necesita Carabineros. (…) Creo que es una buena herramienta cuando no se hace de forma discriminatoria y, además, cuando se utiliza el criterio para hacerlo. Yo creo que ya es inevitable que todos los carabineros, en la calle, fuerzas especiales, deban tener una cámara cuando realicen cualquier procedimiento”. A ello agregó que aunque no conoce el detalle de los controles realizados y sus resultados, sí es de su conocimiento que este procedimiento se aplica con más frecuencia en los sectores sociales más vulnerables: “Eso me parece que no corresponde, debe ser para todos igual”, comentó. Finalmente, sobre el rol del presidente Sebastián Piñera ante este tipo de hechos que generan revuelo e indignación pública, el diputado expresó que se hace necesaria mayor presencia: “El silencio del Presidente Piñera creo que fue muy extenso y cuando habló la verdad dijo nada y todo (…) Entonces yo creo que en eso hay que ser más firmes, hay que decir vamos a ser respetuosos de lo que los tribunales determinen, voy a llamar de inmediato a que el Congreso entre en funcionamiento, en especial a la comisión mixta para que vea hasta total despacho lo que es la reforma a Carabineros, y en el tema de la persona que falleció he instruido que se hagan las investigaciones internas del caso”. “Uno siempre tiene que inmiscuirse en los temas, porque al final lo que la gente deduce con eso, con tu ausencia, es que quieres escapar, quieres pasar desapercibido y eso debilita a los gobiernos. Por eso a modo de ejemplo creo que fue una buena señal que el subsecretario hubiese interrumpido sus vacaciones, pero con ese mismo ahínco creo que sería muy buena señal que el Presidente Piñera llamara al Parlamento a terminar con este receso”, añadió Celis. El receso legislativo continuará durante todo febrero, por lo que aunque por ahora no existe acuerdo para retomar alguna sesión, es posible que diputados y diputadas generen nuevas solicitudes durante los próximos días.

La crisis migratoria que se vive en Colchane y la muerte de Francisco Martínez en Panguipulli, asesinado por un carabinero, motivaron durante las últimas horas a varios parlamentarios a solicitar la interrupción del receso legislativo. Sin embargo, dichas solicitudes no lograron avanzar, ya que para detener el receso era necesario la unanimidad de los comités parlamentarios, lo que no ocurrió por la falta de apoyos de RN y Evópoli. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado de RN Andrés Celis abordó el debate político que se ha dado en torno al receso, y expresó que generalmente las sesiones especiales no conducen a nada. Sin embargo, a diferencia del jefe de su bancada, Sebastián Torrealba, comentó estar disponible para sesionar, siempre que esto implique ir más allá y retomar la actividad legislativa de forma seria. “Yo no tengo ningún problema con que se haga la sesión especial por el tema Colchane, ningún problema en que se haga la sesión especial por lo ocurrido en Panguipulli, que lo central es la reforma de Carabineros, pero siempre y cuando haya un compromiso a que la comisión mixta que está viendo la reforma a Carabineros empiece a funcionar. No me gustan las sesiones especiales, donde en definitiva cada posición ideológica se da sus gustitos, pero no hay ningún avance en lo que nos interesa”, señaló. El diputado agregó que le parecen “una vergüenza estas vacaciones de los congresistas que duran un mes”. Por ello es autor de un proyecto que busca terminar con este receso de cuatro semanas. “Si el Poder Ejecutivo funciona, si el Poder Judicial hace lo mismo, cómo el Poder Legislativo duerme en febrero. Eso es impresentable, porque sino vamos a estar todos los días con distintos temas viendo sesiones especiales. Si vamos a hablar en serio hagámoslo de verdad, terminemos con el receso parlamentario ahora y entremos a trabajar derechamente aquellos que estén dispuestos a hacerlo, yo no tengo ningún problema en sumarme”, dijo. En esa línea, el diputado Celis llamó al Presidente Piñera a tomar cartas en el asunto: “El presidente puede llamar, igual que el presidente de cada cámara, a que el Congreso empiece a trabajar sobre determinados temas. Yo creo que aquí el Presidente de la República debiese dar el ejemplo de pedirle al Congreso que retome su tarea legislativa, y que coloque énfasis en esta comisión mixta con la reforma a Carabineros y en otros tantos temas más”. En tanto, en lo que refiere a la reforma de Carabineros, el diputado Andrés Celis comentó que avanzar en mayor control y probidad deben ser ejes esenciales. “Tiene que quedar más claro el rol jerárquico que debe tener aquí el Ministerio del Interior (…) Yo no me niego a que haya un Ministerio de Seguridad Pública y, por otro lado, un Ministerio del Interior, y que este Ministerio de Seguridad Pública esté por sobre Carabineros. Yo creo que eso es uno de los avances que deben existir”, expresó. “También es importante avanzar en lo ocurrido con la probidad en Carabineros, porque obviamente cuando la gente ve que hay escándalos que atentan la probidad hay un malestar con Carabineros, cuando los que lo cometen son justamente quienes están en un mayor rango, entonces eso provoca más que disconformidad, una molestia en la plana menor. Y me gustaría también que haya un solo escalafón, esto de que hayan dos me hace mucho ruido”, añadió. Por otra parte, sobre los cuestionamientos al control preventivo de identidad, el cual el diputado votó a favor, Celis reiteró su apoyo la iniciativa, pero siempre que se aplique de la forma correcta. “Estoy a favor del control preventivo de identidad, lo que sucede es que hay que utilizar la prudencia y el criterio determinado y eso es parte justamente de la reforma que necesita Carabineros. (…) Creo que es una buena herramienta cuando no se hace de forma discriminatoria y, además, cuando se utiliza el criterio para hacerlo. Yo creo que ya es inevitable que todos los carabineros, en la calle, fuerzas especiales, deban tener una cámara cuando realicen cualquier procedimiento”. A ello agregó que aunque no conoce el detalle de los controles realizados y sus resultados, sí es de su conocimiento que este procedimiento se aplica con más frecuencia en los sectores sociales más vulnerables: “Eso me parece que no corresponde, debe ser para todos igual”, comentó. Finalmente, sobre el rol del presidente Sebastián Piñera ante este tipo de hechos que generan revuelo e indignación pública, el diputado expresó que se hace necesaria mayor presencia: “El silencio del Presidente Piñera creo que fue muy extenso y cuando habló la verdad dijo nada y todo (…) Entonces yo creo que en eso hay que ser más firmes, hay que decir vamos a ser respetuosos de lo que los tribunales determinen, voy a llamar de inmediato a que el Congreso entre en funcionamiento, en especial a la comisión mixta para que vea hasta total despacho lo que es la reforma a Carabineros, y en el tema de la persona que falleció he instruido que se hagan las investigaciones internas del caso”. “Uno siempre tiene que inmiscuirse en los temas, porque al final lo que la gente deduce con eso, con tu ausencia, es que quieres escapar, quieres pasar desapercibido y eso debilita a los gobiernos. Por eso a modo de ejemplo creo que fue una buena señal que el subsecretario hubiese interrumpido sus vacaciones, pero con ese mismo ahínco creo que sería muy buena señal que el Presidente Piñera llamara al Parlamento a terminar con este receso”, añadió Celis. El receso legislativo continuará durante todo febrero, por lo que aunque por ahora no existe acuerdo para retomar alguna sesión, es posible que diputados y diputadas generen nuevas solicitudes durante los próximos días.