2119516aed

e56d7a69e0

Migración Lorena Zambrano por crisis en Colchane: “Es el resultado de malas políticas públicas tomadas a puertas cerradas” La vocera de la Asamblea de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá señaló que es urgente que el Gobierno se abra a trabajar con las organizaciones sociales y poder entregar ayuda humanitaria a las personas que están en Colchane: "Ni siquiera sabemos cómo están dentro de los albergues o qué necesitan los niños", aseguró. Diario Uchile Lunes 8 de febrero 2021 12:15 hrs.

Este lunes, en la primera edición de Radioanálisis, la vocera de la Asamblea de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá (AMPRA), Lorena Zambrano, analizó la crítica situación que enfrentan los cientos de migrantes que se encuentran varados en el extremo norte de nuestro país. “Vemos con mucha preocupación lo que pasa en el norte, porque es algo que se veía venir, nosotros lo advertimos y quisimos hablarlo con las autoridades y nunca fuimos escuchados”. “Este es el resultado de las malas políticas públicas cuando se toman a puertas cerradas, no se habla con los primeros actores que somos las organizaciones migrantes y las personas que trabajan en migración”, agregó. Consultada sobre las propuestas que tienen las organizaciones migrantes ante la compleja situación que estamos enfrentando, Lorena Zambrano explicó que han buscado incansablemente ser considerados por las autoridades dada la experiencia que tienen trabajando con los migrantes, por lo que criticó duramente la exclusión permanente de la que han sido objeto. “No puede ser posible que solo se trabaje a puertas cerradas con el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, pero las organizaciones que apoyamos no somos tomados en cuenta para la toma de decisiones o el trabajo en terreno. Ni siquiera sabemos cómo están dentro de los albergues o qué necesitan los niños, todos los apoyos que se brindan desde fuera se entregan en la puerta, entonces no sabemos nada. Hay un estrés, un estado psicológico y mental de esa familias que es fatal, entonces no solo se trata de darles un sitio donde ellos puedan llegar, alimentarse y sobrevivir por algunos días. Es algo que va más allá y que debe ser complementado con otros equipos y nosotros estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo para ayudar a las familias que vienen llegando porque no se puede permitir el ingreso a esas personas para luego echarlos, al contrario, debemos encontrar una solución para esos hermanos y hermanas que vienen caminando por días e incluso meses. El norte es una zona de paso, no es una elección para vivir, pero no encuentran salida porque se les cierran todas las puertas”. Respecto del fortalecimiento del control fronterizo anunciado por el Gobierno y, en general, de la política de ordenar la casa que ha llevado adelante el Ejecutivo y la respuesta que han presentado las organizaciones pro migrantes en cuanto a solicitar la regularización de parte del Estado de Chile, la dirigenta social aclaró varias afirmaciones que se han realizado respecto de la labor de las organizaciones. “Nosotros no hemos incitado a que los hermanos entren de esa forma, pero hay que recordar que cuando una persona en la frontera pide refugio y el Estado no lo deja entrar, está vulnerando su primer derecho: el de declararse refugiado. Chile hace un tiempo ofreció brazos abiertos a los venezolanos y no se imaginaron lo que iba a pasar. Esta es una de las graves consecuencias y ellos deben ser consecuentes con las decisiones que tomaron en su momento”. Para Lorena Zambrano es necesaria una regularización para aplacar todo esto, porque quienes llegan no están pidiendo caridad, sino que solo buscan una oportunidad para tener una vida mejor. “Es lo que nos toca enfrentar ahora como sociedad en conjunto, no criminalizar a los otros. Cerrar las fronteras no ha traído nada bueno, es cosa de mirar lo que pasó en Estados Unidos que tiene una frontera muy grande que no sirve de nada, al contrario. No solo aumenta la migración, sino que el tráfico, la trata, las violaciones, las muertes y eso es lo que ocurrirá acá si el Gobierno insiste en desmilitarizar las fronteras”. En cuanto a la licitación de servicio aéreo para expulsar a migrantes del territorio nacional, que se declaró desierta, pero que consecuencialmente se habría llegado a un acuerdo para llevar adelante vuelos charter o a través de aviones de la fuerza aérea, Lorena Zambrano se declaró incapaz de entender tal situación y cuestionó duramente esa decisión del Ejecutivo. “¿Cómo es posible que con ese mismo dinero que se usará en la expulsión, no se pueda hacer un albergue grande en el norte en el que podamos trabajar en conjunto. ¿Cómo no se hace ver que Chile ha dicho que no tiene dinero para enfrentar la migración irregular, pero sí para contratar esos aviones para expulsarlos? Hay una controversia entre lo que dicen y lo que hacen. Los migrantes generan ingresos por concepto de impuestos y multas a Chile, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué nos acusan que la migración no produce dinero? Si hasta quien está irregular produce, porque sabemos que en Chile quien no lo hace se muere de hambre”, puntualizó. En cuanto a las expectativas que ha generado la visita del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a Colchane y el anuncio de mayores recursos para ese municipio, la vocera de la Asamblea de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá señaló que esperan sostener una reunión con el secretario de Estado en orden a aclarar que su objetivo es ayudar en esta crisis, a diferencia de lo que se ha informado por los medios tradicionales. “Nos sentimos atacados por la prensa, el morbo que tienen es tan grande que incita a la violencia y a la discriminación, a la xenofobia y al racismo. Por eso esperamos que el Ministro proponga una reunión para poder tener la oportunidad de darles nuestras ideas y entregarle toda nuestra disposición para trabajar en la ayuda de nuestros hermanos migrantes que hoy se encuentran en esta situación”. Finalmente la dirigenta social reflexionó sobre la nueva normativa sobre migración aprobada en el Congreso y pronta a ser promulgada. “No se trabajó con las organizaciones, pero dimos la pelea y los académicos tomaron nuestras ideas, las traspasaron a documentos y así pudimos ganar algunos puntos de modo de dar algo de cordura. Lamentablemente las políticas que se busca imponer no son para ayudar a la migración, sino para cerrar más los caminos y estos son los resultados de estas decisiones”, reiteró.

Este lunes, en la primera edición de Radioanálisis, la vocera de la Asamblea de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá (AMPRA), Lorena Zambrano, analizó la crítica situación que enfrentan los cientos de migrantes que se encuentran varados en el extremo norte de nuestro país. “Vemos con mucha preocupación lo que pasa en el norte, porque es algo que se veía venir, nosotros lo advertimos y quisimos hablarlo con las autoridades y nunca fuimos escuchados”. “Este es el resultado de las malas políticas públicas cuando se toman a puertas cerradas, no se habla con los primeros actores que somos las organizaciones migrantes y las personas que trabajan en migración”, agregó. Consultada sobre las propuestas que tienen las organizaciones migrantes ante la compleja situación que estamos enfrentando, Lorena Zambrano explicó que han buscado incansablemente ser considerados por las autoridades dada la experiencia que tienen trabajando con los migrantes, por lo que criticó duramente la exclusión permanente de la que han sido objeto. “No puede ser posible que solo se trabaje a puertas cerradas con el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, pero las organizaciones que apoyamos no somos tomados en cuenta para la toma de decisiones o el trabajo en terreno. Ni siquiera sabemos cómo están dentro de los albergues o qué necesitan los niños, todos los apoyos que se brindan desde fuera se entregan en la puerta, entonces no sabemos nada. Hay un estrés, un estado psicológico y mental de esa familias que es fatal, entonces no solo se trata de darles un sitio donde ellos puedan llegar, alimentarse y sobrevivir por algunos días. Es algo que va más allá y que debe ser complementado con otros equipos y nosotros estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo para ayudar a las familias que vienen llegando porque no se puede permitir el ingreso a esas personas para luego echarlos, al contrario, debemos encontrar una solución para esos hermanos y hermanas que vienen caminando por días e incluso meses. El norte es una zona de paso, no es una elección para vivir, pero no encuentran salida porque se les cierran todas las puertas”. Respecto del fortalecimiento del control fronterizo anunciado por el Gobierno y, en general, de la política de ordenar la casa que ha llevado adelante el Ejecutivo y la respuesta que han presentado las organizaciones pro migrantes en cuanto a solicitar la regularización de parte del Estado de Chile, la dirigenta social aclaró varias afirmaciones que se han realizado respecto de la labor de las organizaciones. “Nosotros no hemos incitado a que los hermanos entren de esa forma, pero hay que recordar que cuando una persona en la frontera pide refugio y el Estado no lo deja entrar, está vulnerando su primer derecho: el de declararse refugiado. Chile hace un tiempo ofreció brazos abiertos a los venezolanos y no se imaginaron lo que iba a pasar. Esta es una de las graves consecuencias y ellos deben ser consecuentes con las decisiones que tomaron en su momento”. Para Lorena Zambrano es necesaria una regularización para aplacar todo esto, porque quienes llegan no están pidiendo caridad, sino que solo buscan una oportunidad para tener una vida mejor. “Es lo que nos toca enfrentar ahora como sociedad en conjunto, no criminalizar a los otros. Cerrar las fronteras no ha traído nada bueno, es cosa de mirar lo que pasó en Estados Unidos que tiene una frontera muy grande que no sirve de nada, al contrario. No solo aumenta la migración, sino que el tráfico, la trata, las violaciones, las muertes y eso es lo que ocurrirá acá si el Gobierno insiste en desmilitarizar las fronteras”. En cuanto a la licitación de servicio aéreo para expulsar a migrantes del territorio nacional, que se declaró desierta, pero que consecuencialmente se habría llegado a un acuerdo para llevar adelante vuelos charter o a través de aviones de la fuerza aérea, Lorena Zambrano se declaró incapaz de entender tal situación y cuestionó duramente esa decisión del Ejecutivo. “¿Cómo es posible que con ese mismo dinero que se usará en la expulsión, no se pueda hacer un albergue grande en el norte en el que podamos trabajar en conjunto. ¿Cómo no se hace ver que Chile ha dicho que no tiene dinero para enfrentar la migración irregular, pero sí para contratar esos aviones para expulsarlos? Hay una controversia entre lo que dicen y lo que hacen. Los migrantes generan ingresos por concepto de impuestos y multas a Chile, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué nos acusan que la migración no produce dinero? Si hasta quien está irregular produce, porque sabemos que en Chile quien no lo hace se muere de hambre”, puntualizó. En cuanto a las expectativas que ha generado la visita del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a Colchane y el anuncio de mayores recursos para ese municipio, la vocera de la Asamblea de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá señaló que esperan sostener una reunión con el secretario de Estado en orden a aclarar que su objetivo es ayudar en esta crisis, a diferencia de lo que se ha informado por los medios tradicionales. “Nos sentimos atacados por la prensa, el morbo que tienen es tan grande que incita a la violencia y a la discriminación, a la xenofobia y al racismo. Por eso esperamos que el Ministro proponga una reunión para poder tener la oportunidad de darles nuestras ideas y entregarle toda nuestra disposición para trabajar en la ayuda de nuestros hermanos migrantes que hoy se encuentran en esta situación”. Finalmente la dirigenta social reflexionó sobre la nueva normativa sobre migración aprobada en el Congreso y pronta a ser promulgada. “No se trabajó con las organizaciones, pero dimos la pelea y los académicos tomaron nuestras ideas, las traspasaron a documentos y así pudimos ganar algunos puntos de modo de dar algo de cordura. Lamentablemente las políticas que se busca imponer no son para ayudar a la migración, sino para cerrar más los caminos y estos son los resultados de estas decisiones”, reiteró.