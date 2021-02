d80cd0c6e3

Derechos Humanos Justicia Corte Suprema y apelación de la PDI: confirma amparo a favor de la hija de Camilo Catrillanca "No podemos seguir aceptando las violaciones a los DDHH", aseguró Marcelo Catrillanca. La Policía de Investigaciones buscaba revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco. Andrea Bustos C. Martes 9 de febrero 2021 18:12 hrs.

La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco de la detención de la hija de Camilo Catrillanca el pasado 7 de enero . “La Segunda Sala confirmó la sentencia que acogió el recurso de amparo y que ordenó a la PDI abstenerse de realizar cualquier acción arbitraria e ilegal que vulnere los derechos de la niña G.P.C.A. y de cualquier otro menor, y dar estricto cumplimiento de lo establecido en las leyes, la Constitución Política y los tratados internacionales” se lee en la resolución del Máximo Tribunal conocida este martes. En el escrito de apelación, desde la Policía de Investigaciones (PDI) se insistía en que nunca existió detención de la niña. “Lo que sí ocurrió es que los funcionarios policiales, al bajar del vehículo a un grupo de personas que se negaron a ser controladas, al advertir la presencia de una menor de edad, la trasladaron a la Subcomisaría de Carabineros de Ercilla (en ningún momento a la ciudad de Victoria), con personal femenino, para efectos de resguardar su integridad y entregarla a un adulto responsable (procedimiento que aproximadamente duró una hora con 30 minutos, y en ningún caso 3 horas como expone erróneamente la recurrente de autos)”. Asimismo, sobre el agravio producido se indica que “el razonamiento de la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco causó un perjuicio manifiesto al actuar de la Policía de Investigaciones de Chile, toda vez que se ha fallado que dichos funcionarios detuvieron a una menor, haciendo uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, aseveración que no se ajusta a la realidad, ni a la prueba debidamente acompañada por esta parte, lo que ha ocasionado un vicio patente y que sólo puede ser subsanado con una enmienda, con arreglo a Derecho, por parte de la Excelentísima Corte Suprema. Sin embargo, con el fallo del Máximo Tribunal la versión de la PDI volvió a ser desestimada. 🔴La Segunda Sala de la Corte Suprema ratifica el fallo de C. de Apelaciones de Temuco por Rec. De Amparo a favor de la niña G. C., presentado por la Defensoría de la Niñez, que declaró que en detención de la niña por parte de la PDI hubo fuerza ilegal y desproporcionada — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) February 9, 2021 Marcelo Catrillanca : “No estamos mintiendo” En conversación con Radio Universidad de Chile, Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, se refirió a la decisión de la PDI de apelar, antes de conocer el fallo de la Corte Suprema, y reiteró que la detención de su nieta existió. “Nosotros no estamos confabulados, no estamos mintiendo. Ese día detuvieron a mi nieta. Por lo tanto, creo que es un error de la institución pública de nuestro país esconder nuevamente la verdad, nosotros no estamos inventando, las imágenes de ese día fueron claras”, dijo. Y agregó: “Yo creo que acá hay una amenaza constante de la Policía de Investigaciones, nosotros entendemos que el muchacho que grabó entregó algunas imágenes y también se sintió amenazado por la PDI, entonces creo que aquí las mentiras tienen que terminarse porque no podemos seguir aceptando las violaciones de los derechos humanos, menos en los niños que han sido afectados como en este caso con la detención de mi nieta”. En tanto, sobre el agravio que la PDI asegura se ha producido, Marcelo Catrillanca comentó que la afectación que pudo existir se debió al tipo de procedimientos que ellos llevaron a cabo en Temucucui, pero que en ningún caso la acción judicial busca afectarlos, sino solo establecer la verdad. “Todos creíamos que la PDI era una institución para investigar, para aclarar los hechos, no para seguir distorsionando ni ocultando la verdad. Por lo tanto, la institución acá no se ve afectada, sino que es para transparentar el actuar de ellos como funcionarios públicos, del Estado, que nosotros mismos cancelamos sus pagos mensuales. Por lo tanto no deberían seguir ocultando la verdad”. En lo que refiere al estado de la familia, Marcelo Catrillanca expresó que “no podemos gritar a los cuatro vientos que estamos bien”, esto tanto por el asesinato de Camilo Catrillanca como por la posterior persecución que acusan han vivido. Sin embargo, Catrillanca destacó que hoy están al menos conformes de haber obtenido justicia: “Estamos tranquilos porque creíamos en la justicia y hemos logrado abrir una ventana de justicia para decirle a la ciudadanía que se puede, también lamentar la situación de este muchacho que fue asesinado por Carabineros, nosotros también vamos a decir ahí que se puede conseguir justicia”. Finalmente, Marcelo Catrillanca dijo que están evaluando justo a sus abogados otro tipo de acciones judiciales en función de la protección tanto de su nieta, como de los otros niños, niñas y adolescentes afectados por vulneraciones policiales en Temucuicui.

