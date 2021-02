bc443f69e1

Derechos Humanos Migración Nacional Gobierno se despliega en Colchane por crisis migratoria Los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores visitarán esta mañana la comuna que ha sido epicentro de la crisis migratoria, en donde anunciarán "medidas adicionales" para enfrentar esta situación. Diario Uchile Martes 9 de febrero 2021 9:30 hrs.

Con el afán de tomar “algunas medidas adicionales”, el Gobierno se desplegará en la comuna de Colchane, que ha sido el epicentro de la crisis migratoria generada en el norte del país, de acuerdo a lo señalado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Si bien, en un principio sería sólo el jefe de Gabinete quien viajaría a la zona, en las últimas horas se dispuso que también los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, Baldo Prokurica y Andrés Allamand, respectivamente, también se sumaran a la comitiva. Además, el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio será parte del equipo del Ejecutivo en terreno. Uno de los objetivos del Gobierno con este viaje es impulsar el nuevo decreto 265, que faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar con el control de migración irregular -de ahí la presencia del ministro Prokurica-, lo que se suma al probable primer vuelo de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. Por su parte, el ministro Andrés Allamand se referirá a las coordinaciones que se están llevando a cabo con Bolivia para hacer frente a esta crisis migratoria. Ayer lunes, el Presidente Piñera se refirió a la crisis en Colchane, en donde estableció que nuestro acogerá a aquellos migrantes que “quieren cumplir nuestras leyes”: “Ustedes ven que la gente marcha hacia Chile y no para irse de Chile, y por lo tanto la política de nuestra migración es de brazos abiertos a la migración legal: bienvenidos aquellos que quieren cumplir nuestras leyes, a integrarse en nuestra sociedad y a contribuir el desarrollo de nuestro país. Pero no queremos a aquellos que vienen a no respetar nuestras leyes y cometer delitos”. Según ha trascendido, desde el Gobierno han diseñado un plan para este viaje que contiene tres elementos fundamentales: el primero tiene que ver con el reforzamiento de las fronteras; luego una solución para las personas que lograron cruzar la frontera y se encuentran en la comuna de Colchane; y por último, anunciar medidas que posibiliten el retorno a sus países de los migrantes.

