Migración Nacional Política Gobierno y Plan Colchane: quienes ingresen por paso no habilitado no serán regularizados "Es un proceso que no puede ser de la noche a la mañana, pero sí hay cambios concretos. Tecnología conjunta, vuelo no tripulado, drones, equipamiento de comunicación, equipos de vigilancia con sensores nocturnos, con capacidad de monitoreo a varios kilómetros", especificó el ministro Delgado sobre otros anuncios en medio de su visita a la frontera norte. Rocío Olivares Mardones Martes 9 de febrero 2021 20:05 hrs.

El Ministro del Interior, Rodrigo Delgado entregó este martes los detalles de lo que será el “Plan Colchane”, estrategia para mitigar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados y de esta manera lograr fronteras más seguras. Siendo un trabajo en conjunto de Carabineros y el Ejército, ya sea en vigilancia como en tecnología en común. “Es un proceso que no puede ser de la noche a la mañana, pero sí hay cambios concretos. Tecnología conjunta, vuelo no tripulado, drones, equipamiento de comunicación, equipos de vigilancia con sensores nocturnos, con capacidad de monitoreo a varios kilómetros”, especificó Delgado. Otra medida que anunció el Ministro fue un plan de apoyo a Colchane, entre otros, que la comuna tendrá electricidad permanente. Sin embargo, la medida que más llamó la atención fue el anuncio de la expulsión de cien migrantes venezolanos. “Mañana sale un vuelo desde Iquique con más de cien personas, que en su mayoría van a ser expulsadas por la parte administrativa, por haber ingresado de manera ilegal, por pasos no habilitados”, aseguró el jefe de Gabinete. Con esta resolución, el Gobierno busca advertir a los extranjeros que no ingresen de manera irregular al país, ya que según explicó el jefe de cartera, quienes entren de forma ilegal a Chile, no serán regularizados, no van a tener un carnet de identidad, un documento nacional, nada que pueda generar expectativas de quedarse en el país. Respecto de la situación sanitaria, que aquejaba tanto a los vecinos como las autoridades de la zona, se explicó que se instalarían residencias sanitarias transitorias, para que así lo extranjeros que lleguen no sean trasladados a Iquique, donde se generan otros inconvenientes. “Estamos definiendo la posibilidad de tener residencias sanitarias transitorias que van estar a las afueras de los centros urbanos, donde las personas que logren entrar a Chile, tengan que hacer sus cuarentenas y de ahí se van ejecutar los procesos de expulsión correspondientes”, aclaró el exalcalde de Estación Central, quien además enfatizó que esto es una manera de resguardar no solamente a Chile y a los chilenos, sino también para cuidar a las personas que vienen engañadas desde el extranjero. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, anunció que iniciarán una campaña de difusión y comunicación en el extranjero sobre las medidas que ha tomado el Gobierno respecto de la inmigración. Toda estos anuncios se dieron en un contexto de ánimos caldeados, pues el secretario de Estado visito la comisaría y el albergue instalado en la zona para los migrantes. Sin embargo, descartó reunirse con el alcalde de Colchane, Javier García, tras las diferencias entre el municipio y el Gobierno central por la gestión de la crisis. A esto se sumaron manifestaciones y altercados entre la comunidad aymara de Colchane y Natan Olivos, gobernador de la región. Mientras que de parte de Lorena de Ferrari, jefa regional de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), comentó que una vez en la zona lograron verificar que los migrantes se encontraban en mejores condiciones que días atrás, pues contaban con carpas facilitadas por Carabineros y la gobernación, donde podían pernoctar. 📍Región de Tarapacá 👉Jefa sede regional INDH, Lorena de Ferrari, junto a jefe de gabinete (s), Yamil Musa, da cuenta del trabajo realizado por el INDH en Colchane, en el contexto de la crisis migratoria. pic.twitter.com/RGzPvzEFDR — INDH Chile (@inddhh) February 9, 2021 En tanto, el alcalde Javier García, declaró el lunes 8 de febrero, a raíz de la reciente visita de Sergio Micco, director nacional del INDH y diversos candidatos, entre ellos el ultraderechista de José Antonio Kast que “como municipio agradecemos el interés de los partidos políticos por lo que sucede en Colchane, pero les pedimos que no hagan de este parte de sus campañas políticas. Por lo que si quieren apoyarnos háganlo de sus trincheras y no aquí donde no son las autoridades ni los políticos los que importan, sino la gente”.

