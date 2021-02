684c0facd2

Género Infancia José Andrés Murillo por concejal Roca: “Debería dar un paso al lado, pedir perdón y comprometerse con los derechos de la niñez” El Director Ejecutivo de la Fundación para la Confianza señaló que es esperable tanto del concejal, de la UDI y "de todos los partidos políticos que haya un compromiso transversal para la protección de los derechos de la niñez y, en particular, en materia de vulneraciones en el ámbito de la sexualidad". Claudia Carvajal G. Miércoles 10 de febrero 2021 19:56 hrs.

El concejal UDI por la comuna de Lota, Iván Roca, insistió en una entrevista publicada por el medio El Desconcierto en sus dichos en defensa de su hijo Jurgen de 33 años, formalizado hace unos días por violación reiterada a una niña de 12 años. Las declaraciones de la autoridad comunal respecto de que la relación entre el adulto y la persona menor de edad habría sido consensuada han sido repudiadas públicamente tanto por otras autoridades políticas como por expertos y organizaciones pro derechos de la niñez y de las mujeres. “Pero si lo que yo dije fue lo que sentenció el tribunal, no estoy inventando nada, la relación fue consensuada. Sobre el revuelo, se malentendió, hubo poca comprensión de lectura porque yo en ningún momento nombro a mi hijo o a la víctima”, expresó Roca en entrevista con el medio digital. En ese sentido, José Andrés Murillo, Director Ejecutivo de la Fundación para la Confianza analizó la situación ocurrida con el concejal de la región del Biobío y enfatizó que lo ocurrido con la niña de 12 años es una violación y no es posible que sea considerado de otra manera. “Esta es una violación y así lo señala la ley. Esto es porque hay un daño detrás, un bien jurídico protegido que es la indemnidad sexual de niñas que no pueden consentir y este no es un problema teórico, porque aquí se ha llevado una serie de investigaciones científicas, psicológicas, e incluso neurológicas, además de estudios en derechos humanos, que demuestran que esto tiene consecuencias” plantea Murillo en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile. “El señor Roca se equivoca al pensar que este es un problema de su hijo, porque el problema es para la niña que va a tener consecuencias mucho más graves que ir a la cárcel. Es muy difícil encontrar una pena que sea proporcional al daño que se ha cometido y si nosotros, pero especialmente los políticos, no se dan cuenta del daño que provoca el abuso hacia la niñez, no habrán los cambios necesarios, sino que al contrario. Si los políticos llegan a tomar conciencia del daño de que un adulto transgreda sus límites y vulnere el ámbito de la sexualidad, entonces las leyes para la prevención, detección incluso la penalización cambiarían absolutamente. Ese es el compromiso que todos debemos tener”, agregó el Doctor en Filosofía. Desde la perspectiva del feminismo los dichos del concejal UDI fueron repudiados rápida y tajantemente. La propia Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, condenó las palabras de la autoridad comunal y las calificó como inaceptables ya que normalizan situaciones de abusos y vulneración a una niña. Me parecen inaceptables las declaraciones del concejal Ivan Roca, normalizando situaciones de abusos y vulneración a una menor. Como mujer y ministra de @MinMujeryEG condeno la violencia venga de donde venga. — Mónica Zalaquett S. (@monicazalaquett) February 9, 2021 La docente adjunta a la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins e Integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González, explicó que esta forma de actuar del concejal Iván Roca responde a un pensamiento conservador, por el que los hombres creen que por tener poder pueden ejercer privilegios en nuestra sociedad. “El concejal no es el autor de los delitos pero tiene una luz pública que se amplifica infinitamente y eso también es usar el poder, él insiste una y otra vez e incluso tiene el descaro de decirle a una ex ministra de la Mujer que no tiene idea de lo que está pasando, desacreditando a una mujer vicepresidenta de su partido. No se ciñe siquiera a las estructuras jerárquicas de su partido y menos va a tener en consideración que el feminismo cuestione los privilegios de los hombres en nuestra sociedad”, señaló la magíster en Estudios de Género. “Tiene un cargo de elección popular, por lo tanto tiene contacto directo con las comunidades en Lota. Al ser un actor público tiene el deber de respaldar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y lo que hace con sus declaraciones es ir en la dirección contraria. Él está ejerciendo violencia simbólica al responsabilizar a cualquiera otra persona, menos a quien es realmente el responsable de los actos que es su hijo, una persona mayor de edad que le saca 21 años de diferencia a la víctima. La señala a ella y a sus padres como los responsables de los delitos que se cometieron, eso es inaceptable”. “En ninguna cabeza razonable cabe que las victimas sean culpabilizadas, él está re victimizando y eso es muy grave, ya que si no puede elaborar una opinión favorable a la víctimas, entonces al menos, debió callar”, zanjó la experta. Tanto la profesora González como José Andrés Murillo están de acuerdo en lo único que realmente puede remediar en algo el daño causado por el concejal de Lota es su renuncia al cargo y la expulsión de su partido por parte del Tribunal Supremo como lo exigiera Isabel Plá, ya que el compromiso de respeto a los derechos de la niñez debe ser un punto básico en la gestión de cualquier persona que ejerza cargos públicos, independientemente de su filiación política, como lo explicó el Director de la Fundación para la confianza “Lo que el señor Roca y todos quienes piensan como él están minimizando es que aquí hay trauma, hay daño y ese dolor va a tener consecuencias para la persona para su familia, para la comunidad y para el país. Si dejamos de pensar de manera comunitaria y solo lo hacemos desde la perspectiva del hombre grande que tiene poder, vamos a minimizar ese daño, pero al considerarlo desde el punto de vista comunitario y, especialmente, desde los derechos de la niñez, sí nos vamos a hacer cargo”, puntualizó Murillo. “No solo debe disculparse sino que debe expresar cuál será su reparación a la comunidad porque él ha dañado a personas que han sido víctimas y eso es inaceptable. Espero de él y también de la UDI, pero de todos los partidos políticos que haya un compromiso transversal para la protección de los derechos de la niñez y, en particular, en materia de vulneraciones en el ámbito de la sexualidad. Esto no es juego”, agrego el Doctor en Filosofía. En ese mismo sentido se manifestó Priscila González, quien además señaló que el concejal de Lota ejerció violencia simbólica contra la niña víctima de la violación reiterada. “La violencia simbólica no es tan evidente como los golpes, las violaciones o la violencia psicológica incluso. El concejal, a través de los medios de poder que ostenta es capaz de seguir agrediendo a la víctima, de responsabilizar al entorno y no a su hijo. Eso se podría entender en el caso de que fuese un hombre shockeado por los hechos, pero él tiene una responsabilidad pública, por lo tanto, debiese ser ejemplificador. Por eso sería una excelente señal, tanto para sus compañeros de partido como para sus representados en Lota que él dejara su cargo”. “Isabel Plá no solicitaría la intervención del Tribunal Supremo si no creyera que él debe renunciar al partido. Incluso lo dijo la ministra Zalaquett, con quien rara vez coincidimos desde la Red: esto no se puede tolerar”, señaló tajantemente la experta en género. Finalmente el activista por los derechos de las infancias aseguró que no basta con la sola renuncia del concejal, sino que se deben dar acciones tendientes a la reparación del daño causado a la niña de doce años víctima del delito por el que se investiga a Jurgen Roca, y a todas las otras personas que sufrieron la re victimización a causa de las declaraciones vertidas por el político. “Creo que lo que hace el señor Roca es incluso delictual, porque le baja el perfil a un delito y está promoviendo que otros también puedan minimizarlos y verlos como una simple situación en que se ve envuelto su hijo por un error cognitivo. Aquí lo que está en juego es la dignidad y el respeto a la indemnidad sexual de los NNA . Si el señor Roca fuera consciente y responsable de lo que ha hecho, debería dar un paso al lado, pedir perdón y disculpas públicas; y comprometerse en la protección irrestricta de los derechos de la niñez”, concluyó el experto. Iván Roca alegó que sus dichos fueron sacados de contexto, sin embargo, deberá enfrentar al Tribunal Supremo de su colectividad en una fecha que aún no se ha informado por parte de la UDI en medio de su campaña por la reelección por un nuevo periodo.

