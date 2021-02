36c1efc466

250fd383cd

Género Javiera Manzi: “Demostraremos que el feminismo será una potencia transformadora contra la precarización y la violencia patriarcal” La vocera de la Coordinadora Feminista 8M se refirió a la huelga feminista que se convocará a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Diario Uchile Jueves 11 de febrero 2021 12:15 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi, se refirió a la convocatoria que realizarán diversas organizaciones feministas, sociales y sindicales para una huelga feminista este próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer. Convocatoria que se realizará en un contexto especial, en medio de la pandemia de COVID-19 y a semanas que se realice la elección de las y los convencionales constituyentes el próximo domingo 11 de abril. En ese sentido, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M agregó a este escenario que “enfrentamos esta jornada de huelga feminista en un contexto de terrorismo de Estado, hemos visto la brutalidad policial y las formas en que este contexto de militarización e impunidad han atentado contra la vida de los pueblos y en particular, contra mujeres y disidencias”. Javiera Manzi destacó que “enfrentamos un proceso constituyente que será el primero en el mundo que conciba un órgano paritario, pero sabemos que eso no es suficiente. Levantamos esta jornada de huelga luego de un encuentro plurinacional de las y los que luchan donde participaron de manera virtual cientos de mujeres y disidencias, para discutir un programa feminista contra la precarización de la vida”. Asimismo, la representante de la Coordinadora Feminista 8M detalló que “desde ya estamos llamando a levantar jornadas de movilización, comités de huelga, por ejemplo, el lunes 1 de marzo será nuestro ‘super lunes’ feminista, donde queremos demostrar nuestra potencia en las calles y el ocho de marzo nos levantaremos en una huelga general y feminista con un paro efectivo que adoptará diversas formas por la pandemia, pero sí podemos decir que se interrumpirá la normalidad y vamos a demostrar que el feminismo será una potencia transformadora que irrumpe contra la precarización y la violencia patriarcal”. La activista por los derechos de las mujeres y las disidencias, puso el acento también en algunos aspectos que durante el último año han evidenciado las brechas de género que existen y la violencia que afecta a diario a las mujeres. “Esta crisis no ha afectado a todas las personas por igual, hemos visto cómo se ha incrementado el trabajo no remunerado en las mujeres dado que es en nosotras que se han concentrado las labores de cuidado de niños, niñas y adultos mayores en los hogares, hogares que también ha quedado demostrado no son los lugares más seguros para las mujeres y en respuesta, vemos que el gobierno incrementa la precarización”, afirmó Manzi. Respecto de los procesos políticos que marcarán este año 2021, Manzi afirmó que “queremos inaugurar un ciclo de polítización, que encarne la revuelta, porque se vienen dos años de movilizaciones masivas, dos años de discusión constituyente, donde participarán no solo los 155 convencionales, sino que participarán todas, todos y todes y desde ahí nos levantaremos. Este 8 de marzo constituye una jornada de politización que inaugura este año, ese es nuestro objetivo”. Foto: Agencia Uno.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi, se refirió a la convocatoria que realizarán diversas organizaciones feministas, sociales y sindicales para una huelga feminista este próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer. Convocatoria que se realizará en un contexto especial, en medio de la pandemia de COVID-19 y a semanas que se realice la elección de las y los convencionales constituyentes el próximo domingo 11 de abril. En ese sentido, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M agregó a este escenario que “enfrentamos esta jornada de huelga feminista en un contexto de terrorismo de Estado, hemos visto la brutalidad policial y las formas en que este contexto de militarización e impunidad han atentado contra la vida de los pueblos y en particular, contra mujeres y disidencias”. Javiera Manzi destacó que “enfrentamos un proceso constituyente que será el primero en el mundo que conciba un órgano paritario, pero sabemos que eso no es suficiente. Levantamos esta jornada de huelga luego de un encuentro plurinacional de las y los que luchan donde participaron de manera virtual cientos de mujeres y disidencias, para discutir un programa feminista contra la precarización de la vida”. Asimismo, la representante de la Coordinadora Feminista 8M detalló que “desde ya estamos llamando a levantar jornadas de movilización, comités de huelga, por ejemplo, el lunes 1 de marzo será nuestro ‘super lunes’ feminista, donde queremos demostrar nuestra potencia en las calles y el ocho de marzo nos levantaremos en una huelga general y feminista con un paro efectivo que adoptará diversas formas por la pandemia, pero sí podemos decir que se interrumpirá la normalidad y vamos a demostrar que el feminismo será una potencia transformadora que irrumpe contra la precarización y la violencia patriarcal”. La activista por los derechos de las mujeres y las disidencias, puso el acento también en algunos aspectos que durante el último año han evidenciado las brechas de género que existen y la violencia que afecta a diario a las mujeres. “Esta crisis no ha afectado a todas las personas por igual, hemos visto cómo se ha incrementado el trabajo no remunerado en las mujeres dado que es en nosotras que se han concentrado las labores de cuidado de niños, niñas y adultos mayores en los hogares, hogares que también ha quedado demostrado no son los lugares más seguros para las mujeres y en respuesta, vemos que el gobierno incrementa la precarización”, afirmó Manzi. Respecto de los procesos políticos que marcarán este año 2021, Manzi afirmó que “queremos inaugurar un ciclo de polítización, que encarne la revuelta, porque se vienen dos años de movilizaciones masivas, dos años de discusión constituyente, donde participarán no solo los 155 convencionales, sino que participarán todas, todos y todes y desde ahí nos levantaremos. Este 8 de marzo constituye una jornada de politización que inaugura este año, ese es nuestro objetivo”. Foto: Agencia Uno.