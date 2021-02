45428e7603

Carabineros Eduardo Vergara y malestar en Carabineros: “Si esa llamada significa que hay una presión política, eso es impresentable” El Director de Fundación Chile 21 agrega que "si desde la institución realmente están tan preocupados, no tienen mucha justificación porque el Gobierno no ha hecho ningún intento real por reformar". Para Vergara, además "las diferencias entre reformar y refundar en Chile son bastante artificiales porque no se entiende lo que significan". Claudia Carvajal G. Viernes 12 de febrero 2021 19:37 hrs.

Las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, en entrevista con radio ADN por los hechos ocurridos en Panguipulli cuando un carabinero mató a tiros a Francisco Martínez, artista callejero, por presuntamente haberse negado a un control de identidad, no pasaron inadvertidas para el Alto Mando de la institución. “Sería vital tratar de tener una reformulación, una suerte de refundación de Carabineros”, manifestó la secretaria de Estado en la ocasión. Estas palabras generaron “incomodidad” en el General Director de Carabineros, Ricardo Yañez, quien -en medio de sus vacaciones- expresó su malestar en un llamado a Interior. Según lo informado por El Mercurio, Yáñez hizo presente que la ministra Rubilar se refirió a una “refundación” de Carabineros, en circunstancias que, cuando el actual mandamás de los uniformados asumió en el cargo, se le encargó liderara una “reforma” que él estaría encabezando con “la mejor voluntad”. Eduardo Vergara, Director Ejecutivo de Fundación Chile 21, comentó esta reacción que se hizo pública. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, aseguró que es preciso determinar si el diálogo entre el Primer Mandatario y el general Yáñez fue filtrado desde la propia institución como una suerte de medida de presión al Gobierno. “Cuando un general director llama al Presidente puede incluso manifestar una molestia y es algo de toda normalidad, por eso, lo que importa en realidad es la reacción del Presidente y uno espera que esa reacción hubiera sido manifestarle al General Director que sus dichos y preocupación no solo es improcedente sino que es el Gobierno y el Ministerio del Interior quien decide el mecanismo que se requiere para, dicho sea de paso, salvar a la misma institución de Carabineros de Chile”. “Si el audio se filtró, entonces hay que preguntarse quién lo hizo. Si fue a través de Carabineros de Chile, hay un mecanismo de presión política, una forma y un objetivo de presionar al poder político para que ocurran las cosas como ellos quieren y no cómo deberían suceder”. Para Vergara, otro punto importante a considerar en esta situación es la real voluntad del Gobierno de llevar a cabo una reforma al interior de Carabineros de Chile “Si desde la institución realmente están tan preocupados, no tienen mucha justificación porque el Gobierno no ha hecho ningún intento real por reformar a Carabineros de Chile. Lleva más de un año, con apoyos políticos transversales, de académicos, de expertos y lo que hemos visto son comisiones, unidades y presentaciones en powerpoint presentados en la comisión bicameral del Congreso. Carabineros no tiene mucho de qué preocuparse de lo que pueda pasar en este gobierno”. El exdirector del LabSeguridad.org. también se refirió a cómo la actual administración no ha llevado adelante verdaderas acciones que signifiquen cambios en las fuerzas de orden y seguridad. “Lo que la ministra Rubilar diga o no, la verdad no tiene mucho valor sobre la base de lo que vemos y la acción del Gobierno que ha sido tímida. Este gobierno ha acoplado la aprobación de Carabineros a la aprobación política de ellos mismos y no logra entender que tuvo en sus manos una oportunidad real para reformar a Carabineros y no lo hará, lamentablemente”. “Las probabilidades que el gobierno de Piñera haga una reforma a Carabineros son ínfimas, si no nulas, entonces la responsabilidad de hacer esa reforma recaerá sobre el nuevo Presidente o Presidenta de la República”, agregó. Consultado sobre la diferencia entre refundación y reforma, conceptos que el Ministro del Interior Rodrigo Delgado aseguró ser diferentes solo semánticamente, el ex Jefe Nacional de la División de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior explicó que las reformas serias toman tiempo y que, en este caso, una reforma o una refundación solo implican una diferenciación artificial. “Todos sabemos que un proceso de reformas tardará un tiempo, pero hay medidas urgentes que se deben hacer y ellas pasan por cambios en la forma que Carabineros se relaciona con la ciudadanía, es decir, los protocolos. Las diferencias entre reformar y refundar en Chile son bastante artificiales porque no se entiende lo que significan”. “Mirando la evidencia de otros países, las refundaciones de las policías significan partir de cero y la pregunta es si estamos disponibles a mandar a 80 mil carabineros a las casas y partir todo de nuevo. Además hay un riesgo político en eso porque lo que hemos visto es que cuando las policías se refundan bajo gobiernos con rasgos similares al actual, terminan siendo policías extremadamente politizadas. Personalmente creo que hay margen para hacer una reforma, Carabineros está en un límite, pero hay que entender que es necesario tomar una decisión pronto sobre una reforma real para que Carabineros de Chile vuelva a ser una institución creíble, respetada pero, por sobre todo, que se ponga la seguridad y el bienestar de las personas sobre esta lógica y obsesión de proteger el orden público que, en este gobierno, se ha transformado en una protección del orden político”. En ese sentido y preguntado sobre quiénes son protegidos por Carabineros bajo la consigna de resguardar el orden y la seguridad públicas, el director de Fundación Chile 21 expresó que esa incógnita se resuelve al observar las diferencias que se da en el trato de la policía uniformada a los manifestantes versus el que se da a los camioneros, por ejemplo. “También se observa esto en el trato que se da en los diversos territorios de nuestro país en relación al que se da en las comunas donde habita la élite política y económica. Por eso, el desafío principal de una reforma tiene que ver con que las policías deben estar al servicio de las personas, también con analizar la forma en que medimos los delitos en Chile ya que se les da mayor peso a aquellos que atentan contar la propiedad privada, por lo tanto también cabe la pregunta de si queremos una policía al servicio de la protección de la propiedad privada o de las personas. Los debates son muchos y si seguimos perdiendo el tiempo, lograremos muy poco en el corto plazo. Si seguimos alargando vamos a terminar con una policía que tendrá cero legitimidad y credibilidad y no sabemos qué sigue después de eso. No hay otra policía, lo que viene son las fuerzas armadas”. En cuanto a la decisión del poder civil de llevar adelante una reforma a la institución encargada de la seguridad pública y de cómo eso no es un asunto debatible por parte de Carabineros, Vergara afirmó que, dada la relación que ha mantenido la institución con los distintos gobiernos, no es un hecho completamente extraño que el jefe de la policía manifieste lo que piensa ante su superior que es el Presidente de la República. “Eso no necesariamente es deliberación de parte del General Director, sino que tiene que ver con la lógica del poder. Ahora, si esa llamada significa que hay una presión política o una amenaza por parte de ellos, eso es impresentable y no se puede tolerar”. “Aquí, más que la forma, hay que inquirir sobre el fondo y ese es si el Gobierno está dispuesto o no hacer la reforma y si Carabineros está abierto a aceptarla. Más allá de la semántica de si esto es una reforma o una refundación, de lo que estamos hablando es del futuro de una de las instituciones más importantes de la democracia”, aseveró. Finalmente, Eduardo Vergara reflexionó sobre el rol que cumple Carabineros en contacto con la ciudadanía y el rechazo que ésta ha demostrado hacia la institución en los últimos dos años. “Para muchas personas, Carabineros de Chile es la única institución visible, entonces cuando carabineros violan los derechos humanos es el Estado el que viola los derechos humanos, entonces tenemos que tener un cuidado muy grande con esta institución por su importancia general para el Estado y porque ella es el único Estado en muchos territorios”, concluyó. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la molestia del Alto Mando de Carabineros por los dichos de la ministra Rubilar, sin embargo, le bajó el perfil asegurando que en lo que hay que enfocarse es en el trabajo que ya se está realizando al interior de la institución uniformada. Además, agregó que la necesidad de reformar Carabineros de Chile es una necesidad transversal de la sociedad y que excede a la intención de un gobierno específico. Foto@PrensaPresidencia

