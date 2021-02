475fcc41a6

Covid-19 Nacional Alcaldes del litoral desmienten a Enrique Paris e insisten que no tienen vacunas Pese a que el ministro de Salud aseguró que habrá vacunas para quienes lo soliciten, los ediles de comunas como El Tabo y El Quisco reiteran que las dosis no alcanzan. Diario Uchile Sábado 13 de febrero 2021 15:15 hrs.

“Debo desmentir al alcalde. Él puede pedir todas las vacunas que necesite y se le van a enviar (…) Aquí no hay que seguir utilizando ni la pandemia, ni la vacunación, ni los medicamentos de forma política”, esa fue la respuesta que recibió el alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz, luego que denunciara escasez de vacunas debido a la alta cantidad de turistas que se han inoculado en dicha comuna. Recordemos que los alcaldes de las comunas del litoral central de nuestro país afirman que, debido a la alta presencia de turistas en la zona, adultos mayores residentes se han quedado sin dosis, sin tener una respuesta de las autoridades centrales. Luego de conocer la respuesta del ministro de Salud, los alcaldes reafirmaron sus denuncias “le digo al señor ministro que no estamos mintiendo, que no estamos falseando. Aquí están las solicitudes diarias que yo he hecho a la autoridad regional respectiva para que me entregue la cantidad de vacunas que mi población requiere y lamentablemente, a excepción del primer día, nosotros pedimos un número determinado y nos llega la mitad o menos y eso nos ha generado un déficit”, recalcó el alcalde Muñoz. El edil agregó que “al señor ministro le pido que en vez de dedicarse a polemizar con este alcalde, que se dedique a los problemas que le estamos planteando los alcaldes”. A estos reclamos se suma el alcalde (S) de El Quisco, Sergio Pino, “se está dejando de vacunas a nuestros adultos mayores por falta de dosis. nos dejan en desmedro con otras ciudades y nos envían pocas vacunas”. En tanto, de acuerdo al portal de noticias EMOL, la directora del Cesfam de Algarrobo, Jimena Contreras, relató que este viernes solo tenían 270 dosis de Sinovac disponibles y agendaron 440 horas para vacunar”. De todas formas, el gobierno insistió en que las dosis están disponibles y el Intendente (S) de la Región de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, reiteró que tratarán de regularizar la situación de las comunas del litoral.

