Migración Baldo Prokurica: “Ningún país puede abrir las puertas y decir que vengan todos los que quieran” El ministro de Defensa se refirió al rol que jugarán las Fuerzas Armadas en el control de los ingresos de migrantes a Chile y afirmó que "tenemos que dar una señal clara y potente de que no estamos dispuestos a recibir inmigrantes 'ilegales'". Claudio Medrano Sábado 13 de febrero 2021 10:09 hrs.

En conversación con el diario El Mercurio, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, se refirió al rol que jugarán las Fuerzas Armadas en el control de la migración, luego que entrara en vigor el decreto 265. En ese sentido, el secretario de Estado señaló que “la base del 265 es que puedan entregar todo el apoyo técnico. Por ejemplo, el dron Hermes puede volar más de 20 horas seguidas y tiene cámaras de larga distancia, cámaras térmicas para reconocer de noche la temperatura de los cuerpos, para avisarle a Carabineros y la PDI que vienen personas, para que ellos puedan accionar”. Respecto del aumento de ingresos de migrantes por pasos no establecidos, Prokurica explicó que “al cerrar la frontera con Perú, Bolivia y Argentina, la única vía que se tiene legal de ingresar es a través del aeropuerto. La presión por ingresar por pasos ilegales es mucho mayor“. El ministro agrega que “hay una situación con Venezuela. 75% de los migrantes ‘ilegales’ son venezolanos, por la tragedia que están viviendo. Chile es un país que no se cierra a los inmigrantes -yo soy hijo de un inmigrante-, pero no hay ningún país que pueda abrir las puertas y decir que vengan todos los que quieran”. Respecto de las críticas por las expulsiones de ciudadanos migrantes que se han visto en los últimos días, el ministro Prokurica recalcó que “yo les digo que no nos negamos a recibir inmigrantes legales que vienen con sus documentos, porque de esa manera no se nos pueden meter delincuentes. Es complejo, pero como país tenemos que dar una señal clara y potente de que no estamos dispuestos a recibir inmigrantes ‘ilegales’“. Finalmente, el exministro de Minería añadió que “lo que me gustaría es que los países cumplieran el rol que tienen que cumplir desde el punto de vista de la migración ilegal, porque estas personas pasan por estos países limítrofes y les dicen que no van para allá, sino que van para Chile. Aquí hay tratados internacionales que hay que cumplir y, por lo tanto, los inmigrantes ‘ilegales’ tienen que ser paralizados”.

