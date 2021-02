cff49c5d5a

INDH se querella contra excarabineros por caso de joven boliviano muerto en Calama El libelo está dirigido en contra de dos exfuncionarios de Carabineros presuntamente involucrados en la muerte del joven de nacionalidad boliviana que fue dejado moribundo en el frontis del SML de Calama. Diario Uchile Sábado 13 de febrero 2021 0:04 hrs.

Una querella criminal en contra de dos exfuncionarios de Carabineros de Chile presentó este viernes la sede regional de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por el delito de apremios ilegítimos en contra de un ciudadano boliviano identificado como Jaime Veizaga Sánchez, quien fuera dejado moribundo en las afueras del Servicio Médico Legal (SML) de Calama. El libelo interpuesto ante el Juzgado de Garantía de la ciudad minera, señala que el martes 9 de febrero, una vecina solicitó la presencia de Carabineros luego de observar a una persona en las afueras de su domicilio. En el escrito se relata que, de acuerdo a la versión de testigos, los uniformados “retiran a la víctima en el lugar y, en lugar de llevarla a un centro asistencial de salud a fin de constatar lesiones y recibir atención médica atendida su estado de salud, es dirigida por estos funcionarios policiales al sitio eriazo ubicado al costado del SML, en donde luego son observados por dos testigos presenciales y protegidos por la fiscalía en el lugar agrediendo a la víctima y dejándola abandonada, produciéndose posteriormente su fallecimiento…”. El jefe regional del INDH de Antofagasta, Paulo Palma, sostuvo que “hemos interpuesto en el día de hoy, querella criminal por el delito de apremios ilegítimos del artículo 150 letra D del Código Penal, en contra de dos ex funcionarios de Carabineros, en relación a la muerte del ciudadano boliviano encontrado esta semana. De esta manera el Instituto se hace parte interviniente activa en el proceso para poder comparecer mañana a la audiencia de formalización de estas dos personas”. Este sábado se llevará a cabo la audiencia de formalización de cargos en contra de los dos excarabineros, quienes se encuentran en prisión preventiva en la Primera Comisaría de Calama. Polémica por supuesto informe de autopsia El fiscal a cargo de este caso, Omar Marabolí, así como el director del SML de Calama, Mario Mejías, descartaron este viernes que exista un informe de autopsia de Jaime Veizaga Sánchez que descartaría la participación de terceros en su muerte, es decir que haya sido una golpiza de Carabineros la causa de su deceso. Esto, luego que el miércoles pasado el diario La Tercera publicara un artículo en el que se aseguraba haber tenido acceso a este escrito que, eventualmente, exculparía a los dos exfuncionarios de la policía uniformada. “La autopsia descarta de plano que la víctima haya muerto producto de una golpiza propinada por Carabineros (…) quienes están al tanto de dicho informe comentan que la causa de muerte quedó como ‘indeterminada’. Pese a eso, se dejó constancia de que se le podría atribuir a una patología desconocida de origen cardiaco, pulmonar o, eventualmente, de ambos órganos”, señalaba la nota del matutino. Fue el fiscal Marabolí quien, en declaraciones al medio CalamaEnLínea, señaló de manera enfática que “es absolutamente falso ese informe en cuestión que ellos citan (La Tercera), pues no ha sido ni redactado por parte de la perito en cuestión que, incluso vino el jueves al SML de Calama en horas de la mañana-tarde a sacar una nueva muestra que era necesario para efectos del informe pericial”. “La información que entregó ese medio no es oficial. El informe pericial no está redactado y no ha sido entregado a la fiscalía un pre informe como se estila hacer en base a las necesidades”, agregó el fiscal a cargo del caso. En tanto, el director del SML de Calama señaló que están a la espera de los resultados del análisis histológico y toxicológico al cuerpo del joven boliviano parar realizar una conclusión final. “Por lo tanto, dar un resultado tan aventurado como lo que aparece en La Tercera es temerario. Los histológicos se irán a Antofagasta y son muchos, mientras que los toxicológicos se van hacia Iquique, así que si todo sale bien podemos estar hablando que en un par de meses podremos tener una información real”, concluyó Mejías. Foto principal: Agencia Uno

