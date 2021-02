b0aaa3f985

913ee7f34d

Deportes ¡Se salva de todo! La “U” derrota a Antofagasta en la despedida de Montillo El cuadro que dirige Rafael Dudamel se salvó de cualquier posibilidad de pelear por el descenso y se ilusiona con la Copa Libertadores. Diario Uchile Sábado 13 de febrero 2021 21:26 hrs.

¡No más calculadora! La Universidad de Chile cerró el campeonato 2020 del fútbol nacional con una victoria por 3 goles a 1 contra Deportes Antofagasta y se salvó de cualquier posibilidad de disputar el partido por la permanencia entre los penúltimos de la tabla ponderada y la tabla anual. Con la victoria, el cuadro que dirige Rafael Dudamel se ilusiona con la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2021 dado que se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 52 puntos, los mismos que Unión Española y dos más que Palestino. El partido además significó la despedida del fútbol profesional del volante Walter Montillo y también el último cotejo en la institución del lateral Matías Rodríguez. Los azules dominaron durante prácticamente todo el encuentro al cuadro puma y rápidamente se puso dos a cero arriba en el marcador con goles de Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey. La cuota de suspenso la puso el venezolano Eduard Bello de lanzamiento penal a segundos de terminar el primer tiempo. En el segundo lapso, la U se mantuvo con el control de las acciones y por eso no extraño que a los 52 minutos Gonzalo Espinoza marcara el 3 a 1 definitivo. Con el resultado definido, los ojos estuvieron puestos en el 10 de los azules, Walter Montillo, quien puso fin a su carrera profesional a los 86 minutos cuando fue reemplazado por el juvenil Cristian Barros. Emocionado, el volante argentino dedicó algunas palabras a la hinchada de la Universidad de Chile “Dejando al equipo en tercera posición, me voy con creces, de la manera que quería. Estoy feliz, hay emociones encontradas, físicamente me siento bien, pero es una decisión que ya tenía tomada hace mucho tiempo. Más adelante hablaré de los motivos, ahora a descansar. Les agradezco a todos el cariño, me han demostrado mucho respeto. No solo en esta etapa, si no en la anterior”, afirmó Montillo. Foto: Agencia Uno.

¡No más calculadora! La Universidad de Chile cerró el campeonato 2020 del fútbol nacional con una victoria por 3 goles a 1 contra Deportes Antofagasta y se salvó de cualquier posibilidad de disputar el partido por la permanencia entre los penúltimos de la tabla ponderada y la tabla anual. Con la victoria, el cuadro que dirige Rafael Dudamel se ilusiona con la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2021 dado que se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 52 puntos, los mismos que Unión Española y dos más que Palestino. El partido además significó la despedida del fútbol profesional del volante Walter Montillo y también el último cotejo en la institución del lateral Matías Rodríguez. Los azules dominaron durante prácticamente todo el encuentro al cuadro puma y rápidamente se puso dos a cero arriba en el marcador con goles de Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey. La cuota de suspenso la puso el venezolano Eduard Bello de lanzamiento penal a segundos de terminar el primer tiempo. En el segundo lapso, la U se mantuvo con el control de las acciones y por eso no extraño que a los 52 minutos Gonzalo Espinoza marcara el 3 a 1 definitivo. Con el resultado definido, los ojos estuvieron puestos en el 10 de los azules, Walter Montillo, quien puso fin a su carrera profesional a los 86 minutos cuando fue reemplazado por el juvenil Cristian Barros. Emocionado, el volante argentino dedicó algunas palabras a la hinchada de la Universidad de Chile “Dejando al equipo en tercera posición, me voy con creces, de la manera que quería. Estoy feliz, hay emociones encontradas, físicamente me siento bien, pero es una decisión que ya tenía tomada hace mucho tiempo. Más adelante hablaré de los motivos, ahora a descansar. Les agradezco a todos el cariño, me han demostrado mucho respeto. No solo en esta etapa, si no en la anterior”, afirmó Montillo. Foto: Agencia Uno.