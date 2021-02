2e12d77075

Educación Vacunación a profesores: comunidades valoran inoculación pero afirman que regreso a clases sigue siendo inseguro Desde el Colegio de Profesores valoran estar entre los grupos prioritarios, sin embargo, acusan que todavía hacen falta otras condiciones para que el regreso a clases se pueda dar de forma segura para las comunidades. Andrea Bustos C. Domingo 14 de febrero 2021 15:21 hrs.

Este lunes comenzará el proceso de vacunación para profesores y trabajadores de la educación, medida que fue tomada por el gobierno para facilitar el regreso a clases presenciales que está fijado por el Ministerio de Educación para el próximo 1 de marzo. Esta política se vincula con una de las principales condiciones que el Colegio de Profesores había puesto para regresar a las salas de clases y que era que los docentes fuesen considerados un grupo prioritario dentro del plan de vacunación. El lunes 15 de febrero se dará inicio al proceso de vacunación de los trabajadores de la educación, comenzando con los mayores de 60 años. Para acreditar su actividad podrán presentar su contrato de trabajo o descargar el siguiente certificado https://t.co/y6mVg042zu#YoMeVacuno pic.twitter.com/CkIRRKXq1r — Raúl Figueroa Salas (@raulfiguersa) February 13, 2021 Sin embargo, si bien desde el gremio docente valoraron el inicio del proceso, han manifestado que dado que la vacunación requiere dos dosis, las fechas no corresponderán, dado que el inicio de clases está considerado antes de que los docentes reciban su segunda inoculación. Ante tal panorama, desde el Colegio de Profesores insisten en que las condiciones no están dadas para regresar el 1 de marzo. El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, comentó a Radio Universidad de Chile que se enteraron de los cambios del plan de vacunación a través de la prensa, y que aunque valoran la medida ven improvisación por parte del Ejecutivo: “Nosotros indudablemente lo valoramos y es muy importante que estemos vacunados todos quienes trabajamos en las escuelas, no solamente los profesores”, dijo. Y agregó: “Creemos que esto demuestra una gran improvisación que ha tenido el Gobierno en esta situación, en este proceso. Inicialmente se nos dijo que éramos prioridad, entre los tres primeros, después éramos el sexto lugar, después el día 22, ahora el 15. Demuestra una gran improvisación y lamentablemente eso es complicado”. Por otra parte, el docente manifestó que no ven posible el regreso a clases el 1 de marzo, no solo porque los profesores no estarán todavía con su segunda dosis, sino porque hay otras condiciones que tampoco se han dado para un retorno seguro. “La vacuna es un elemento de muchos otros que hemos señalado que nos parecen fundamentales que se deben dar, por ejemplo que las comunas mínimo estén en fase 4 hacia arriba, es decir, con el nivel de contagios que hoy tenemos en Chile, con una pandemia desatada, por supuesto que creemos que no están las condiciones. Tampoco lo están si no es posible que cada municipio genere planes de transportes avalados por el ministerio, para que los niños, jóvenes, estudiantes de todo el país puedan trasladarse a las escuelas o jardines no en el transporte público colapsado”, expresó. “Estamos solicitando que se constituyan consejos asesores comunales con representación de centros de padres, apoderados, estudiantes, profesores, sostenedores, Minsal, Mineduc, pero en los niveles comunales para que de una vez por todas se escuche la opinión de las comunidades escolares”, agregó. En tanto, desde los y las apoderadas tampoco ha existido un total convencimiento respecto a que esta vacunación sea suficiente para volver a clases. Desde la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, su dirigenta Dafne Concha expresó que “las autoridades acá deberían hacerse una autocrítica muy profunda. Todo un 2020 insistiendo en lo mismo, llegamos al 2021 y van a volver a insistir en lo mismo. Reingresar a clases el de 1 marzo es irresponsable”. “Aquí hay un dejar hacer que nos tiene preocupados porque creemos que no existen las garantías para un retorno seguro, menos aún con los niveles de contagios, con muertes de personas contagiadas de COVID y con un ministerio que insiste e insiste, y un gobierno exitista que cree que porque pone una dosis de una vacuna se puede partir las clases el 1 de marzo”, agregó. En tanto, Judy Valdés, presidenta de la organización de padres y apoderados Unidos por la educación, también comentó que el regreso a clases no es seguro el 1 de marzo. “No existen las condiciones necesarias ni la vacuna para niños, niñas y adolescentes, lo que para los padres significa un riesgo, es un riesgo de contagio y probable muerte”. “Nos parece un tema serio y consideramos que es importante que estas decisiones sean tomadas con los representantes de las comunidades educativas en una mesa asesora donde se han invitado todos los representantes, tanto de los profesores como del alumnado, los asistentes de la educación y las madres padres y apoderados. Y que en esa mesa se tomen las decisiones de algo tan importante como la vida de nuestros hijos e hijas”. La campaña de vacunación para profesores y trabajadores de educación iniciará este lunes 15 de febrero, en la que se priorizará a los docentes mayores de 60 años. Además, para acreditar que se trabaja en el área de la educación, quienes acudan a vacunarse deben llevar su contrato de trabajo o documento similar, o de lo contrario bajar un comprobante que brindará el Mineduc a través de su sitio web.

